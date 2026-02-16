Карабах – Ньюкасл, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Футболисты, тренера и болельщики «Карабаха» испытали крайне противоречивые эмоции от заключительного тура Общего этапа Лиги чемпионов. С одной стороны - шесть пропущенных мячей на «Энфилде», с другой - выход в плей-офф. В глобальном масштабе второй факт, безусловно, перевешивает первый. Теперь команду Гурбана Гурбанова ждет еще один соперник из АПЛ. Кажется, в этом противостоянии у азербайджанцев чуть больше шансов, чем против «Ливерпуля».

«Ньюкасл» на рубеже января и февраля пять матчей подряд не мог выиграть. Причем четыре из них «сороки» проиграли. Правда, в преддверии возвращения в ЛЧ парни Эдди Хау добыли сразу две выездные победы в течение одной недели - над «Тоттенхэмом» в АПЛ и «Астон Виллой» в Кубке. При этом за семь предыдущих выходов на поле они ни разу не сыграли на ноль в обороне. А в PARI поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.85.