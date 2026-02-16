Ведомости
15 февраля 3:45ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Карабах – Ньюкасл, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Исторический момент для «Карабаха» и всего азербайджанского футбола
Валентин Васильев

Исторический для Азербайджана момент: впервые местный клуб стартует в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. 18 февраля в Баку «Карабах» примет английский «Ньюкасл». Анализируем шансы команд на успех, исходя из расчетов букмекеров и последних результатов. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Карабах» (Агдам, Азербайджан) 

21.01.2026, Вт

23:00 МСК

«Ньюкасл»

П1 - 7.20

Х - 4.90

П2 - 1.40

Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 1-й матч

Стадион: имени Тофика Бахрамова (Баку, Азербайджан)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Карабах»0000-0
«Ньюкасл»0000-0

Последние пять матчей «Карабаха»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2026«Имишли»

0:1

«Карабах»

Премьер-лига

10.02.2026«Шамахы»

1:2

«Карабах»

Премьер-лига

05.02.2026«Шамахы»

2:1

«Карабах»

Кубок Азербайджана

01.02.2026«Карабах»

1:0

«Туран»

Премьер-лига

28.01.2026«Ливерпуль»

6:0

«Карабах»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2026«Астон Вилла»

1:3

«Ньюкасл»

Кубок Англии

10.02.2026«Тоттенхэм»

1:2

«Ньюкасл»

АПЛ

07.02.2026«Ньюкасл»

2:3

«Брентфорд»

АПЛ

04.02.2026«Манчестер Сити»

3:1

«Ньюкасл»

АПЛ

31.01.2026«Ливерпуль»

4:1

«Ньюкасл»

АПЛ

Календарь игр

Свернуть

Стыковые матчи. Первые игры

17.02.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ювентус» (Италия)  

17.02.2026, 23:00. «Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)  

17.02.2026, 23:00. «Монако» (Монако) – «ПСЖ» (Франция)  

17.02.2026, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)  

18.02.2026, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)  

18.02.2026, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Байер» (Германия)  

18.02.2026, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания)  

18.02.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Интер» (Италия)  

Ответные игры

24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия)  

24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция)  

24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)  

24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)  

25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия Д» (Германия)  

25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция)  

25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако)  

25.02.2026, 23:00. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бенфика» (Португалия)

Прогноз на матч

Свернуть

Футболисты, тренера и болельщики «Карабаха» испытали крайне противоречивые эмоции от заключительного тура Общего этапа Лиги чемпионов. С одной стороны - шесть пропущенных мячей на «Энфилде», с другой - выход в плей-офф. В глобальном масштабе второй факт, безусловно, перевешивает первый. Теперь команду Гурбана Гурбанова ждет еще один соперник из АПЛ. Кажется, в этом противостоянии у азербайджанцев чуть больше шансов, чем против «Ливерпуля».   

«Ньюкасл» на рубеже января и февраля пять матчей подряд не мог выиграть. Причем четыре из них «сороки» проиграли. Правда, в преддверии возвращения в ЛЧ парни Эдди Хау добыли сразу две выездные победы в течение одной недели - над «Тоттенхэмом» в АПЛ и «Астон Виллой» в Кубке. При этом за семь предыдущих выходов на поле они ни разу не сыграли на ноль в обороне. А в PARI поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.85.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
Составы команд

Свернуть

Потери

«Карабах»: Шейдаев, Гнали (оба - запрет на участие в матчах)

«Ньюкасл»: Гиллеспи, Крафт (оба - запрет на участие в матчах), Майли, Шер, Ливраменто, Крафт, Жоэлинтон (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Карабах» - «Ньюкасл»:

Позиция«Карабах»«Ньюкасл»Позиция
Вратарь 99. Кошальски1. ПоупВратарь
Защитник 2. Матеус2. ТриппьерЗащитник
Защитник 13. Мустафазаде12. ТшауЗащитник
Защитник 81. Медина4. БотманЗащитник
Защитник 27. Байрамов3. ХоллПолузащитник
Полузащитник  35. Бикальо39. ГимарайншПолузащитник
Полузащитник  9. Монтьель8. ТоналиПолузащитник 
Полузащитник 20. Боржес28. УиллокПолузащитник
Нападающий 15. Леандро11. БарнсНападающий
Нападающий 10. Зубир9. ВиссаНападающий
Нападающий 17. Дюран23. МерфиНападающий
Главный тренер Гурбан ГурбановЭдди ХауГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК PARI установила коэффициент 1.40 на победу гостей. Успех «Карабаха» котируется за 7.20, а ничья - за 4.90.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Карабах» - «Ньюкасл»?

Свернуть

На тотал больше 2.5 больше дают 1.65, на ТМ 2.5 - 2.25.

Где смотреть матч «Карабах» - «Ньюкасл»?

Свернуть

Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании. В России Лишу чемпионов в полном объеме транслирует Okko.

