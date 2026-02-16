Карабах – Ньюкасл, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Исторический для Азербайджана момент: впервые местный клуб стартует в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. 18 февраля в Баку «Карабах» примет английский «Ньюкасл». Анализируем шансы команд на успех, исходя из расчетов букмекеров и последних результатов.
Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 1-й матч
Стадион: имени Тофика Бахрамова (Баку, Азербайджан)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
Ранее команды не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Карабах»
|0
|0
|0
|0-0
|«Ньюкасл»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Карабаха»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2026
|«Имишли»
0:1
«Карабах»
Премьер-лига
|10.02.2026
|«Шамахы»
1:2
|«Карабах»
Премьер-лига
|05.02.2026
|«Шамахы»
2:1
|«Карабах»
Кубок Азербайджана
|01.02.2026
|«Карабах»
1:0
«Туран»
Премьер-лига
|28.01.2026
|«Ливерпуль»
6:0
«Карабах»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2026
|«Астон Вилла»
1:3
«Ньюкасл»
Кубок Англии
|10.02.2026
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ньюкасл»
АПЛ
|07.02.2026
|«Ньюкасл»
2:3
«Брентфорд»
АПЛ
|04.02.2026
|«Манчестер Сити»
3:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|31.01.2026
|«Ливерпуль»
4:1
«Ньюкасл»
АПЛ
Стыковые матчи. Первые игры
17.02.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ювентус» (Италия)
17.02.2026, 23:00. «Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)
17.02.2026, 23:00. «Монако» (Монако) – «ПСЖ» (Франция)
17.02.2026, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)
18.02.2026, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)
18.02.2026, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Байер» (Германия)
18.02.2026, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания)
18.02.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Интер» (Италия)
Ответные игры
24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия)
24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция)
24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)
24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия Д» (Германия)
25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция)
25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако)
25.02.2026, 23:00. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бенфика» (Португалия)
Футболисты, тренера и болельщики «Карабаха» испытали крайне противоречивые эмоции от заключительного тура Общего этапа Лиги чемпионов. С одной стороны - шесть пропущенных мячей на «Энфилде», с другой - выход в плей-офф. В глобальном масштабе второй факт, безусловно, перевешивает первый. Теперь команду Гурбана Гурбанова ждет еще один соперник из АПЛ. Кажется, в этом противостоянии у азербайджанцев чуть больше шансов, чем против «Ливерпуля».
«Ньюкасл» на рубеже января и февраля пять матчей подряд не мог выиграть. Причем четыре из них «сороки» проиграли. Правда, в преддверии возвращения в ЛЧ парни Эдди Хау добыли сразу две выездные победы в течение одной недели - над «Тоттенхэмом» в АПЛ и «Астон Виллой» в Кубке. При этом за семь предыдущих выходов на поле они ни разу не сыграли на ноль в обороне. А в PARI поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.85.
Okko проведет трансляцию из Баку на территории РФ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Карабах»: Шейдаев, Гнали (оба - запрет на участие в матчах)
«Ньюкасл»: Гиллеспи, Крафт (оба - запрет на участие в матчах), Майли, Шер, Ливраменто, Крафт, Жоэлинтон (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Карабах» - «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Карабах»
|«Ньюкасл»
|Позиция
|Вратарь
|99. Кошальски
|1. Поуп
|Вратарь
|Защитник
|2. Матеус
|2. Триппьер
|Защитник
|Защитник
|13. Мустафазаде
|12. Тшау
|Защитник
|Защитник
|81. Медина
|4. Ботман
|Защитник
|Защитник
|27. Байрамов
|3. Холл
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Бикальо
|39. Гимарайнш
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Монтьель
|8. Тонали
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Боржес
|28. Уиллок
|Полузащитник
|Нападающий
|15. Леандро
|11. Барнс
|Нападающий
|Нападающий
|10. Зубир
|9. Висса
|Нападающий
|Нападающий
|17. Дюран
|23. Мерфи
|Нападающий
|Главный тренер
|Гурбан Гурбанов
|Эдди Хау
|Главный тренер
БК PARI установила коэффициент 1.40 на победу гостей. Успех «Карабаха» котируется за 7.20, а ничья - за 4.90.
На тотал больше 2.5 больше дают 1.65, на ТМ 2.5 - 2.25.
Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании. В России Лишу чемпионов в полном объеме транслирует Okko.