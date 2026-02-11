Карен Хачанов – Йеспер Де Йонг, 11 февраля: прогноз на матч турнира в Роттердаме

Партнерский проект
В среду, 11 февраля, российский теннисист Карен Хачанов сыграет в первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме против местного игрока Йеспера Де Йонга. Несмотря на провальное начало сезона, голландец грезит удачно выступить на домашнем первенстве. Анализируем предматчевые расклады и выбираем сбалансированную ставку.
Дата / Время: 11.02.2026, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена:
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Карен Хачанов (29 лет, 18-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Йеспер Де Йонг (25 лет, 86-я ракетка мира)
Победитель этого матча сыграет во втором круге с испанцем Хауме Муньяром, занимающим 37-е место в мировом рейтинге.
Победитель восемь турниров ATP (семь из них - в одиночном разряде), обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России и серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Токио. На старте нынешнего сезона дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии. В общей сложности одержал три победы и дважды уступил своим соперникам.
Лучшим результатом 25-летнего спортсмена является титул на грунтовом челленджере в Сассуоло в 2024 году. В минувшей кампании на хардовом покрытии одержал 12 побед и потерпел столько же поражений. На соревнованиях в Роттердаме ранее никогда не доходил до второго круга.
Теннисисты впервые встретятся в рамках официального матча.
Эксперты PARI практически не сомневаются в победе российского теннисиста. В линии предложен коэффициент 1,15 на проход Хачанова. Успех голландца котируется за 5,50.
Аналитики PARI не исключают, что минимум одна партия в предстоящем матче затянется или перейдет в экстра-гейм. На ТБ (21,5) коэффициент составляет 1,95 и 1,85 на ТМ (21,5).
Хачанов оправданно котируется уверенным фаворитом. Россиянин успешно выступает в зальных турнирах – положительный баланс побед и поражений на индоре говорит сам за себя. Де Йонг, в свою очередь, не может похвастаться какими-то достижениями на крытом харде как в рамках нынешнего сезона, так и в целом за карьеру. Несколько дней назад голландец добыл первую победу в 2025-м, с трудом одолев представителя Индии Сумита Нагала. Считаем, классовое превосходство Хачанова даст о себе знать. Берем сухую победу россиянина за рабочий коэффициент 1,53.