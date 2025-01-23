Карен Хачанов / Андрей Рублев — Сандер Арендс / Люк Джонсон, 5 января: прогноз на финал турнира в Гонконге

В воскресенье, 5 января, в финале хардового турнира ATP 250 в Гонконге в парном разряде россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв сыграют с нидерландцем Сандером Арендсом и британцем Люком Джонсоном. Кто заберет титул?

Дата / Время: 05.01.2025, не ранее 09:00 по московскому времени

Арена: Виктория Парк, Центральный корт (Гонконг, Китай)