Карен Хачанов / Андрей Рублев — Сандер Арендс / Люк Джонсон, 5 января: прогноз на финал турнира в Гонконге

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В воскресенье, 5 января, в финале хардового турнира ATP 250 в Гонконге в парном разряде россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв сыграют с нидерландцем Сандером Арендсом и британцем Люком Джонсоном. Кто заберет титул?
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Дата / Время: 05.01.2025, не ранее 09:00 по московскому времени
Арена: Виктория Парк, Центральный корт (Гонконг, Китай)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Хачанов / Рублёв (28 / 27 лет, 142-я / 334-я ракетка мира)
Арендс / Джонсон (33 года / 30 лет, 57-я / 58-я ракетка мира)
Специализируются на одиночном разряде, в котором занимают 19-е и восьмое места в мировом рейтинге соответственно. На харде в дуэте доходили до финалов в Майами-2018 и Париже-2019, но уступали. Выиграли вместе грунтовый турнир в Мадриде-2023. Кроме того, у Рублёва есть ещё три парных титула на харде (Москва-2015, Доха-2021 и Марсель-2022).
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Специализируются на игре в парном разряде. Вместе победили на одном турнире ATP - хардовых соревнованиях в Метце-2024. Арендс также брал титул на грунте в Бостаде-2021.
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Соперники не проводили очных матчей в парном разряде.
Букмекеры считают российский дуэт фаворитом финала. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,55 на победу Хачанова и Рублёва и 2,35 на успех Арендса и Джонсона.
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Букмекерская компания PARI дает коэффициенты 1,75 на ТБ (22,5) и 1,95 на ТМ (22,5).
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Безусловно, у Арендса и Джонсона гораздо более внушительный опыт выступлений в парном разряде. Однако Хачанов и Рублёв приучили к тому, что могут «выстреливать» и в этой категории. И если уж россияне дошли до финала, то по делу считаются фаворитами.
Индивидуальное мастерство Хачанова и Рублёва значительно выше, чем у соперников. Сыгранность у россиян ниже, но отнюдь не нулевая. Кроме того, по сетке в Гонконге они шли даже увереннее. Резюмируя, с учетом довольно ограниченной линии букмекеров, рискнем заиграть простую ставку на победу Хачанова и Рублёва.
Партнерский проект