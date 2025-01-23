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4 января 16:53ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Карен Хачанов / Андрей Рублев — Сандер Арендс / Люк Джонсон, 5 января: прогноз на финал турнира в Гонконге

Россияне возьмут второй совместный титул?
Александр Бокулёв

В воскресенье, 5 января, в финале хардового турнира ATP 250 в Гонконге в парном разряде россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв сыграют с нидерландцем Сандером Арендсом и британцем Люком Джонсоном. Кто заберет титул?

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Дата / Время: 05.01.2025, не ранее 09:00 по московскому времени

Арена: Виктория Парк, Центральный корт (Гонконг, Китай)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Хачанов / Рублёв (28 / 27 лет, 142-я / 334-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Джи-Сун Нам / Чак Лам Коулман Вон (Южная Корея / Гонконг) - 6:1, 6:4
  • 1/4 финала: Юки Бхамбри / Альбано Оливетти (Индия / Франция, 4) - 6:4, 7:6 (7:5)
  • 1/2 финала: Садьо Думбия / Фабьен Ребул (Франция, 1) - 7:6 (7:3), 6:3

Арендс / Джонсон (33 года / 30 лет, 57-я / 58-я ракетка мира)

  • 1-й тур: Адам Павлашек / Жан-Жюльен Роже (Чехия / Нидерланды, 2) - 5:7, 6:3, 10-5
  • 1/4 финала: Сантьяго Гонсалес / Лукас Мидлер (Мексика / Австрия) - 7:6 (7:2), 7:5
  • 1/2 финала: Скандер Мансури / Йоран Флиген (Тунис / Бельгия, 3) - 2:6, 6:3, 10-5

Хачанов / Рублёв

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Специализируются на одиночном разряде, в котором занимают 19-е и восьмое места в мировом рейтинге соответственно. На харде в дуэте доходили до финалов в Майами-2018 и Париже-2019, но уступали. Выиграли вместе грунтовый турнир в Мадриде-2023. Кроме того, у Рублёва есть ещё три парных титула на харде (Москва-2015, Доха-2021 и Марсель-2022).

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Арендс / Джонсон

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Специализируются на игре в парном разряде. Вместе победили на одном турнире ATP - хардовых соревнованиях в Метце-2024. Арендс также брал титул на грунте в Бостаде-2021.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники не проводили очных матчей в парном разряде.

Ставки на исход

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Букмекеры считают российский дуэт фаворитом финала. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,55 на победу Хачанова и Рублёва и 2,35 на успех Арендса и Джонсона.

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Ставки на тоталы

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Букмекерская компания PARI дает коэффициенты 1,75 на ТБ (22,5) и 1,95 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа Хачанова / РублёваПобеда Арендса / ДжонсонаТМ (22,5)ТБ (22,5)
PARI1,552,351,951,75

Прогноз и ставка

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Безусловно, у Арендса и Джонсона гораздо более внушительный опыт выступлений в парном разряде. Однако Хачанов и Рублёв приучили к тому, что могут «выстреливать» и в этой категории. И если уж россияне дошли до финала, то по делу считаются фаворитами.

Индивидуальное мастерство Хачанова и Рублёва значительно выше, чем у соперников. Сыгранность у россиян ниже, но отнюдь не нулевая. Кроме того, по сетке в Гонконге они шли даже увереннее. Резюмируя, с учетом довольно ограниченной линии букмекеров, рискнем заиграть простую ставку на победу Хачанова и Рублёва.

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