Марта Костюк – Мирра Андреева, 4 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

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Первой украинкой в полуфинале женского «Ролан Гаррос» стала Марта Костюк. Именно с ней путевку в решающий матч оспорит Мирра Андреева. Сумеет ли первая ракетка России прервать грандиозную победную серию соперницы?
Дата / Время: 04.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Марта Костюк (23 года, 15-я ракетка мира, 15-й номер посева)
Марта Костюк (23 года, 15-я ракетка мира, 15-й номер посева)
Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) / Диана Шнайдер (Россия, 25) – Анна Калинская (Россия, 22) / Майя Хвалиньская (Польша)
Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде – в Остине-2023 на харде, в Руане-2026 и Мадриде-2026 на грунте. В нынешнем сезоне также дошла до финала в Брисбене, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала 22 победы при четырех поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.
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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. На грунте победила в Линце, дошла до финала в Мадриде и полуфинала в Штутгарте. Всего в нынешнем сезоне одержала 34 победы при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» уже повторила лучший результат, ранее показанный в 2024 г. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее провели два официальных очных матча, оба – в нынешнем сезоне. И на харде в Брисбене, и на грунте в Мадриде Костюк выиграла в двух сетах.
Букмекеры считают фавориткой украинку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,73 на её победу и 2,08 на успех россиянки.
Оба очных матча спортсменок продлились не менее 21 гейма. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на ТБ (21,5) и 2,05 на ТМ (21,5).
Обе спортсменки проводят отличный турнир и в целом грунтовый сезон. Костюк вовсе идет на серии из 17 побед на этом покрытии. Украинка становится всё более сбалансированной теннисисткой, сочетая куражность с хладнокровием, а техническое мастерство – с выносливостью. Вдобавок матчи с россиянками – всегда особая история для нее.
Андреева играет не менее вариативно, но в кризисные моменты по-прежнему не всегда ладит с эмоциями. Не исключено, что психологическое давление в полуфинале приведет к дополнительным сложностям. Кроме того, есть и фактор личных встреч, ведь Костюк выиграла обе, причем в этом же сезоне, в том числе на грунте. Впрочем, в этих матчах была плотная борьба – более двух десятков геймов и по одному тай-брейку.
Резюмируя, можем согласиться, что номинально Костюк выглядит фавориткой. Но едва ли матч получится односторонним и быстрым. Играем ТБ (20,5).