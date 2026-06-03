Марта Костюк – Мирра Андреева, 4 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

Обе спортсменки проводят отличный турнир и в целом грунтовый сезон. Костюк вовсе идет на серии из 17 побед на этом покрытии. Украинка становится всё более сбалансированной теннисисткой, сочетая куражность с хладнокровием, а техническое мастерство – с выносливостью. Вдобавок матчи с россиянками – всегда особая история для нее.

Андреева играет не менее вариативно, но в кризисные моменты по-прежнему не всегда ладит с эмоциями. Не исключено, что психологическое давление в полуфинале приведет к дополнительным сложностям. Кроме того, есть и фактор личных встреч, ведь Костюк выиграла обе, причем в этом же сезоне, в том числе на грунте. Впрочем, в этих матчах была плотная борьба – более двух десятков геймов и по одному тай-брейку.

Резюмируя, можем согласиться, что номинально Костюк выглядит фавориткой. Но едва ли матч получится односторонним и быстрым. Играем ТБ (20,5).