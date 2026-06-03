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ГлавнаяПрогнозыМарта Костюк – Мирра Андреева, 4 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

Марта Костюк – Мирра Андреева, 4 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено:
Украинка уже дважды в сезоне обыграла россиянку
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Марта Костюк
  • Мирра Андреева
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Первой украинкой в полуфинале женского «Ролан Гаррос» стала Марта Костюк. Именно с ней путевку в решающий матч оспорит Мирра Андреева. Сумеет ли первая ракетка России прервать грандиозную победную серию соперницы?

Дата / Время: 04.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

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Марта Костюк (23 года, 15-я ракетка мира, 15-й номер посева)

  • 1-й круг: Оксана Селехметьева (Испания) – 6:2, 6:3
  • 2-й круг: Кэти Волынец (США) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:3
  • 4-й круг: Ига Швёнтек (Польша, 3) – 7:5, 6:1
  • 1/4 финала: Элина Свитолина (Украина, 7) – 6:3, 2:6, 6:2

Марта Костюк (23 года, 15-я ракетка мира, 15-й номер посева)

  • 1-й круг: Оксана Селехметьева (Испания) – 6:2, 6:3
  • 2-й круг: Кэти Волынец (США) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:3
  • 4-й круг: Ига Швёнтек (Польша, 3) – 7:5, 6:1

Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) / Диана Шнайдер (Россия, 25) – Анна Калинская (Россия, 22) / Майя Хвалиньская (Польша)

Марта Костюк

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Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде – в Остине-2023 на харде, в Руане-2026 и Мадриде-2026 на грунте. В нынешнем сезоне также дошла до финала в Брисбене, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала 22 победы при четырех поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мирра Андреева

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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. На грунте победила в Линце, дошла до финала в Мадриде и полуфинала в Штутгарте. Всего в нынешнем сезоне одержала 34 победы при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» уже повторила лучший результат, ранее показанный в 2024 г. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки ранее провели два официальных очных матча, оба – в нынешнем сезоне. И на харде в Брисбене, и на грунте в Мадриде Костюк выиграла в двух сетах.

Ставки на исход

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Букмекеры считают фавориткой украинку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,73 на её победу и 2,08 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

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Оба очных матча спортсменок продлились не менее 21 гейма. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на ТБ (21,5) и 2,05 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа КостюкПобеда АндреевойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,732,081,752,05

Прогноз и ставка

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Обе спортсменки проводят отличный турнир и в целом грунтовый сезон. Костюк вовсе идет на серии из 17 побед на этом покрытии. Украинка становится всё более сбалансированной теннисисткой, сочетая куражность с хладнокровием, а техническое мастерство – с выносливостью. Вдобавок матчи с россиянками – всегда особая история для нее.

Андреева играет не менее вариативно, но в кризисные моменты по-прежнему не всегда ладит с эмоциями. Не исключено, что психологическое давление в полуфинале приведет к дополнительным сложностям. Кроме того, есть и фактор личных встреч, ведь Костюк выиграла обе, причем в этом же сезоне, в том числе на грунте. Впрочем, в этих матчах была плотная борьба – более двух десятков геймов и по одному тай-брейку.

Резюмируя, можем согласиться, что номинально Костюк выглядит фавориткой. Но едва ли матч получится односторонним и быстрым. Играем ТБ (20,5).

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