Марта Костюк — Эмма Радукану, 21 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Вашингтоне

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В понедельник, 21 июля, в первом раунде турнира в Вашингтоне категории WTA 500 сразятся Марта Костюк и Эмма Радукану. Украинка занимает 27-ю строчку в мировом женском рейтинге и в столице США получила седьмой номер посева. Ее британская соперница входит в топ-50 WTA. Оцениваем шансы конкуренток и ищем заманчивые коэффициенты.
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Дата / Время: 21.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Победительница трёх турниров WTA (один — в одиночном разряде). Полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии-2023 и Открытого чемпионат Франции-2024 в парном разряде. Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии-2017. Победительница юниорского Открытый чемпионат США-2017 в парном разряде. Экс-вторая ракетка мира в юниорском рейтинге. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 16.
В 2025 году провела 32 матча, в которых одержала 17 побед и потерпела 15 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Мадриде (грунт), Дохе (хард).
На Уимблдоне вылетела в первом круге. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам первого раунда. На Australian Open дошла до 3-го круга в одиночном разряде и до четвертьфинала в парном.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Британской спортсменке всего 22, но на данный момент о ней можно сказать, что ее лучшие времена позади. В 2021 году Эмма одержала свою первую и пока единственную победу на турнирах WTA. Первую, но какую - US Open-2021. На следующий год Радукану вошла в топ-10 мирового рейтинга, заняв десятое место, выше которого в карьере еще не поднималась.
В 2025 году в 32 матчах одержала 18 побед при 14 поражениях. Четвертьфиналистка турниров в Лондоне (трава) и Майами (хард).
На Уимблдоне в 3-м круге проиграла первой ракетке мира - Арине Соболенко. На «Ролан Гаррос» во втором круге уступила Иге Швентек. На Australian Open играла в третьем круге все с той же Швентек, и вновь проиграла полячке.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Это будет уже 4-я встреча соперниц в рамках турниров WTA. Две победы на счету британки, один матч выиграла Костюк.
Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 22 геймов (ТБ 21.5), как и ТБ 21.5, котируются за 1.90.
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Британка могла бы рассчитывать на домашнем Уимблдоне на большее, чем выход в третий раунд плей-офф, но в соперницы Эмме досталась первая ракетка мира - Арина Соболенко. Радукану пыталась зацепиться, но класс конкурентки оказался слишком высоким (6:7, 4:6). Но игру спортсменка на турнире Большого шлема продемонстрировала отменную, что позволяет говорить о высоких шансах в матче с Костюк.
Сезон действительно складывается для Радукану довольно успешно. Если раньше спортсменку постоянно мучали травмы, то в 2025 году она провела уже непривычно много для себя матчей. За матч с Соболенко Эмма получила отличную прессу и позитивные отзывы экспертов. Играя едва ли не на равных с первой ракеткой планеты, британка заставила говорить о себе, как о восходящей звезде, способной добиться максимальных целей. При этом видно, что спортсменка находится не на пике возможностей, а поступательно прибавляет. Очевидный прогресс в игре Радукану позволяет назвать ее фавориткой в матче с украинской теннисисткой в первом раунде турнира в Вашингтоне. Наш выбор - победа Эммы с любым счетом.