Марта Костюк — Эмма Радукану, 21 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Вашингтоне

Победительница трёх турниров WTA (один — в одиночном разряде). Полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии-2023 и Открытого чемпионат Франции-2024 в парном разряде. Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии-2017. Победительница юниорского Открытый чемпионат США-2017 в парном разряде. Экс-вторая ракетка мира в юниорском рейтинге. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 16.

В 2025 году провела 32 матча, в которых одержала 17 побед и потерпела 15 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Мадриде (грунт), Дохе (хард).

На Уимблдоне вылетела в первом круге. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам первого раунда. На Australian Open дошла до 3-го круга в одиночном разряде и до четвертьфинала в парном.