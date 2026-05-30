Марта Костюк – Ига Швентек, 31 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Швёнтек – королева «Ролан Гаррос», чьи шансы на титул явно возросли после вылета Елены Рыбакиной и Коко Гауфф. Но Костюк – как раз из тех теннисисток, которые могут навязать польке достойную борьбу. Украинка проводит выдающийся грунтовый сезон, который стал для нее во многом прорывным. На этом покрытии она одержала уже 14 побед подряд, качественно сочетая игру на кураже с хладнокровностью и психологической устойчивостью.

Безусловно, это не делает Костюк фавориткой. К Швёнтек особых вопросов на нынешнем турнире не было, форма у нее как минимум хорошая. А потому на бумаге у польки действительно больше шансов, но рискнем предположить, что украинка навяжет более достойную конкуренцию, чем рисуют букмекеры. Пробуем плюсовую фору по геймам через Костюк.