Марта Костюк – Ига Швентек, 31 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Партнерский проект
Одной из самых интригующих в четвертом круге женской сетки «Ролан Гаррос» может стать встреча украинки Марты Костюк и польки Иги Швёнтек. Сумеет ли третья ракетка мира оправдать статус фаворитки?
Дата / Время: 31.05.2026, 12:00 по московскому времени
Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Марта Костюк (23 года, 15-я ракетка мира, 15-й номер посева)
Ига Швёнтек (24 года, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Элина Свитолина (Украина, 7) – Белинда Бенчич (Швейцария, 11)
Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде – в Остине-2023 на харде, в Руане-2026 и Мадриде-2026 на грунте. В нынешнем сезоне также дошла до финала в Брисбене, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала 20 побед при четырех поражениях. На «Ролан Гаррос» уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2021 г. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла шесть турниров «Большого шлема», а также еще 19 трофеев уровня WTA. 10 титулов, в том числе четыре «Ролан Гаррос», взяла на грунте. В 2026 г. на этом покрытии стала полуфиналисткой в Риме. На Australian Open дошла до четвертьфинала. Всего в сезоне одержала 21 победу при девяти поражениях. «Ролан Гаррос» выиграла в 2020, 2022, 2023 и 2024 гг., а год назад вылетела в полуфинале.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменка ранее провели три официальных очных матча: один – на грунте, два – на харде. Во всех случаях без потери сета побеждала Швёнтек.
Букмекеры считают явной фавориткой польку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,36 на её победу и 3,15 на успех украинки.
Все очные матчи спортсменок продлились не более 19 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,99 на ТБ (21,5) и 1,81 на ТМ (21,5).
Швёнтек – королева «Ролан Гаррос», чьи шансы на титул явно возросли после вылета Елены Рыбакиной и Коко Гауфф. Но Костюк – как раз из тех теннисисток, которые могут навязать польке достойную борьбу. Украинка проводит выдающийся грунтовый сезон, который стал для нее во многом прорывным. На этом покрытии она одержала уже 14 побед подряд, качественно сочетая игру на кураже с хладнокровностью и психологической устойчивостью.
Безусловно, это не делает Костюк фавориткой. К Швёнтек особых вопросов на нынешнем турнире не было, форма у нее как минимум хорошая. А потому на бумаге у польки действительно больше шансов, но рискнем предположить, что украинка навяжет более достойную конкуренцию, чем рисуют букмекеры. Пробуем плюсовую фору по геймам через Костюк.