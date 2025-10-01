Ведомости
Краснодар - Ахмат, 4 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Черчесов впервые проиграет в лиге, чемпион вернет лидерство в таблице?
Валентин Васильев

Премьер-лига поровну разделила матчи 11-го тура чемпионата России по футболу между первыми октябрьскими выходными. Сильнейший клуб страны, «Краснодар», свою игру проведет в субботу. Гость у одного из лидеров крайне опасный - не проигрывающий с Черчесовым в РПЛ «Ахмат».  Удастся ли «быкам» избежать очередной потери очков?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

19.04.2025, Сб

19:30 МСК

 «Ахмат» (Грозный)

П1 - 1.63

Х - 4.00

П2 - 5.30

Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур

Стадион: «Ozon Арена» (Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»1571347-42
«Ахмат»1371542-47

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.09.2025«Краснодар»

0:0, пен. 4:2

«Динамо» Москва

Кубок России

27.09.2025«Ростов»

0:0

«Краснодар»

РПЛ

21.09.2025«Краснодар»

0:2

«Зенит»

РПЛ

17.09.2025«Крылья Советов»

1:2

«Краснодар»

Кубок России

13.09.2025«Краснодар»

2:1

«Акрон»

РПЛ

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.09.2025«Ахмат»

0:1

«Оренбург»

Кубок России

27.09.2025«Ахмат»

3:0

«Акрон»

РПЛ

20.09.2025«Пари НН» 

1:2

«Ахмат»

РПЛ

17.09.2025«Зенит» 

2:1

«Ахмат»

Кубок России 

13.09.2025«Ахмат»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять игр «Краснодара» и «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Краснодар»

3:1

«Ахмат» 

РПЛ

11.03.2025«Краснодар»

1:2

«Ахмат» 

Кубок России

02.10.2024«Ахмат» 

3:0

«Краснодар»

Кубок России

15.08.2024«Краснодар»

1:0

«Ахмат» 

Кубок России

21.07.2024«Ахмат» 

1:1

«Краснодар»

РПЛ

Место в таблице

После 10-го тура «Краснодар» слетал с первого места в таблице. «Ахмат»  поднялся еще на одну ступеньку выше - с девятой на восьмую.

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1063119-821
2. Локомотив1055021-1320
3. Краснодар1062220-720
4. Зенит1054120-919
5. Спартак1053217-1418
6. Балтика1045113-617
7. Динамо Москва1043315-1215
8. Ахмат1043314-1115
9. Рубин1043313-1515
10. Крылья Советов1033416-1912
11. Ростов102448-1210
12. Динамо Махачкала102445-1110
13. Оренбург1014513-217
14. Акрон1014512-177
15. Пари НН102088-206
16. Сочи100285-242

Прогноз на матч

Три матча без побед - это уже маленькое ЧП для современного «Краснодара». После кубкового успеха в Самаре чемпион России уступил дома «Зенита» и привез только одно очко из Ростова-на-Дону в РПЛ, а затем только в серии пенальти переиграл московское «Динамо».

«Ахмат» на этом же отрезке дважды выиграл в лигу и проиграл только «Оренбургу» в Кубке. Станислав Черчесов вообще пока непобедим в чемпионате после возвращения. Разумеется, бывший тренер сборной России преисполнен желания продлить эту серию и в столице Кубани. Для его футболистов игра с сильнейшим клубом РФ - тоже особенное событие. Так что рассчитывать на несложную победу фавориту точно не стоит. Не лишним будет напомнить, что совсем недавно грозненцы побеждали в «колизее Галицкого» -   2:1 в марте этого года.

Так что игра обещает быть крайне упорной. Полагаем, что забитыми голами в ней отметятся обе стороны.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Краснодаре покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Краснодар»:  Жубал, Кобнан, Кокшаров, Фуртадо (все - травмы)

«Ахмат»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Ахмат»:

Позиция«Краснодар»«Ахмат»Позиция
Вратарь1. Агкацев88. ШелияВратарь
Защитник98. Петров55. ТодоровичЗащитник
Защитник4. Коста4. ИбишевЗащитник
Защитник31. Кайо75. ГандриЗащитник
Защитник15. Оласа8. БогосавацЗащитник
Полузащитник6. Ленини18. КамиловПолузащитник
Полузащитник53. Черников14. ТалалПолузащитник 
Полузащитник88. Кривцов70. ГаджиевПолузащитник
Полузащитник11. Батчи9. МансильяПолузащитник
Полузащитник90. Кобнан20. СамородовНападающий
Нападающий9. Кордоба13. КонатеНападающий
Главный тренерМурад МусаевСтанислав ЧерчесовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу лидера в основной линии PARI составляет 1.63. Успех гостей идет в конторе с котировкой 5.30. Успешная ставка на ничью сулит четырехкратный выигрыш.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Ахмат»?

Коэффициенты подсказывают, что наиболее вероятным исходом встречи является минимальная победа чемпиона - 1:0. На рынке точного счета она котируется за 7.00.

Где бесплатно смотреть матч «Краснодар» - «Ахмат»?

Официальный букмекер РПЛ покажет игру без оплаты. 

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Ахмат»

Билеты номиналом от 700 рублей доступны на официальном сайте кубанского клуба.

«Краснодар» станет чемпионом?

Аналитики PARI расположили «Краснодар» только на третьем месте в рейтинге фаворитов сезона. Поставить на успешную защиту южанами титула предлагается по коэффициенту 6.00. Триумф ЦСКА котируется за 5.50, а «Зенита» - за 2.15.

