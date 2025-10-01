Краснодар - Ахмат, 4 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Премьер-лига поровну разделила матчи 11-го тура чемпионата России по футболу между первыми октябрьскими выходными. Сильнейший клуб страны, «Краснодар», свою игру проведет в субботу. Гость у одного из лидеров крайне опасный - не проигрывающий с Черчесовым в РПЛ «Ахмат». Удастся ли «быкам» избежать очередной потери очков?
Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур
Стадион: «Ozon Арена» (Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|15
|7
|13
|47-42
|«Ахмат»
|13
|7
|15
|42-47
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.09.2025
|«Краснодар»
0:0, пен. 4:2
«Динамо» Москва
Кубок России
|27.09.2025
|«Ростов»
0:0
«Краснодар»
РПЛ
|21.09.2025
|«Краснодар»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|17.09.2025
|«Крылья Советов»
1:2
«Краснодар»
Кубок России
|13.09.2025
|«Краснодар»
2:1
«Акрон»
РПЛ
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.09.2025
|«Ахмат»
0:1
«Оренбург»
Кубок России
|27.09.2025
|«Ахмат»
3:0
«Акрон»
РПЛ
|20.09.2025
|«Пари НН»
1:2
«Ахмат»
РПЛ
|17.09.2025
|«Зенит»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|13.09.2025
|«Ахмат»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять игр «Краснодара» и «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Краснодар»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|11.03.2025
|«Краснодар»
1:2
«Ахмат»
Кубок России
|02.10.2024
|«Ахмат»
3:0
«Краснодар»
Кубок России
|15.08.2024
|«Краснодар»
1:0
«Ахмат»
Кубок России
|21.07.2024
|«Ахмат»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
После 10-го тура «Краснодар» слетал с первого места в таблице. «Ахмат» поднялся еще на одну ступеньку выше - с девятой на восьмую.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|2. Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|3. Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|4. Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|5. Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|6. Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|7. Динамо Москва
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|8. Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|9. Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|10. Крылья Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|11. Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|12. Динамо Махачкала
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|13. Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|14. Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|15. Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|16. Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
Три матча без побед - это уже маленькое ЧП для современного «Краснодара». После кубкового успеха в Самаре чемпион России уступил дома «Зенита» и привез только одно очко из Ростова-на-Дону в РПЛ, а затем только в серии пенальти переиграл московское «Динамо».
«Ахмат» на этом же отрезке дважды выиграл в лигу и проиграл только «Оренбургу» в Кубке. Станислав Черчесов вообще пока непобедим в чемпионате после возвращения. Разумеется, бывший тренер сборной России преисполнен желания продлить эту серию и в столице Кубани. Для его футболистов игра с сильнейшим клубом РФ - тоже особенное событие. Так что рассчитывать на несложную победу фавориту точно не стоит. Не лишним будет напомнить, что совсем недавно грозненцы побеждали в «колизее Галицкого» - 2:1 в марте этого года.
Так что игра обещает быть крайне упорной. Полагаем, что забитыми голами в ней отметятся обе стороны.
В прямом эфире игру в Краснодаре покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Жубал, Кобнан, Кокшаров, Фуртадо (все - травмы)
«Ахмат»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|98. Петров
|55. Тодорович
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|31. Кайо
|75. Гандри
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|8. Богосавац
|Защитник
|Полузащитник
|6. Ленини
|18. Камилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Кривцов
|70. Гаджиев
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|9. Мансилья
|Полузащитник
|Полузащитник
|90. Кобнан
|20. Самородов
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кордоба
|13. Конате
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Станислав Черчесов
|Главный тренер
Коэффициент на победу лидера в основной линии PARI составляет 1.63. Успех гостей идет в конторе с котировкой 5.30. Успешная ставка на ничью сулит четырехкратный выигрыш.
Коэффициенты подсказывают, что наиболее вероятным исходом встречи является минимальная победа чемпиона - 1:0. На рынке точного счета она котируется за 7.00.
Билеты номиналом от 700 рублей доступны на официальном сайте кубанского клуба.
Аналитики PARI расположили «Краснодар» только на третьем месте в рейтинге фаворитов сезона. Поставить на успешную защиту южанами титула предлагается по коэффициенту 6.00. Триумф ЦСКА котируется за 5.50, а «Зенита» - за 2.15.