Краснодар - Ахмат, 4 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Три матча без побед - это уже маленькое ЧП для современного «Краснодара». После кубкового успеха в Самаре чемпион России уступил дома «Зенита» и привез только одно очко из Ростова-на-Дону в РПЛ, а затем только в серии пенальти переиграл московское «Динамо».

«Ахмат» на этом же отрезке дважды выиграл в лигу и проиграл только «Оренбургу» в Кубке. Станислав Черчесов вообще пока непобедим в чемпионате после возвращения. Разумеется, бывший тренер сборной России преисполнен желания продлить эту серию и в столице Кубани. Для его футболистов игра с сильнейшим клубом РФ - тоже особенное событие. Так что рассчитывать на несложную победу фавориту точно не стоит. Не лишним будет напомнить, что совсем недавно грозненцы побеждали в «колизее Галицкого» - 2:1 в марте этого года.

Так что игра обещает быть крайне упорной. Полагаем, что забитыми голами в ней отметятся обе стороны.