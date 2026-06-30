Барбора Крейчикова – Мирра Андреева, 1 июля: прогноз на матч Уимблдона

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Мирра Андреева во втором круге Уимблдона-2026 встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая выигрывала этот турнир в 2024 г. Сумеет ли первая ракетка России победить грозную соперницу?
Дата / Время: 01.07.2026, не ранее 17:30 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Барбора Крейчикова (30 лет, 38-я ракетка мира)
Мирра Андреева (19 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Победительница этого матча в третьем круге встретится с сильнейшей из пары Катерина Синякова (Чехия, 32) – Никола Бартунькова (Чехия)
Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде и первая – в парном. Олимпийская чемпионка Токио-2020 в женской паре. На уровне WTA в одиночном разряде выиграла восемь турниров, в том числе «Ролан Гаррос» 2021 г. и Уимблдон 2024 г. Других титулов на траве не брала. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до финала в Хертогенбосе, но снялась с него из-за болезни. На Australian Open вылетела в первом круге, «Ролан Гаррос» пропустила. Всего в 2026 г. одержала 13 побед при семи поражениях. В прошлом сезоне на Уимблдоне вылетела в третьем круге.
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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. На уровне WTA выиграла шесть одиночных турниров, но ни одного травяного. В 2026 г. на харде взяла титул в Аделаиде, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. На грунте победила на «Ролан Гаррос» и в Линце, дошла до финала в Мадриде и полуфинала в Штутгарте. Всего в нынешнем сезоне одержала 37 побед при 10 поражениях. На Уимблдоне лучший результат показала в прошлом году, когда дошла до четвертьфинала.
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Спортсменка ранее провели четыре официальных очных матча. Единственную встречу на траве выиграла Андреева. На харде она одержала две победы, Крейчикова – одну.
Букмекеры считают явной фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,43 на её победу и 2,80 на успех чешки.
Последний полный очный матч спортсменок продлился 27 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,97 на ТБ (21,5) и 1,83 на ТМ (21,5).
У Крейчиковой особые отношения с Уимблдоном. Пару лет назад она выигрывала этот турнир, но затем были многочисленные проблемы со здоровьем. Нынешний сезон тоже складывается для чешки неровно, хотя на траву она перешла довольно успешно. В Хертогенбосе даже удалось дойти до финала, но ещё до матча спортсменка снялась по причине болезни.
Впрочем, к Уимблдону Крейчикова, похоже, восстановилась. В первом круге она на классе без особых проблем разобралась с Клагмен. У Андреевой же была гораздо более тяжелая проверка в лице Линетт, но и россиянка закрыла вопрос в двух сетах.
Для пятой ракетки мира эта победа стала первой после триумфа на «Ролан Гаррос». До этого Андреева провела только один матч на траве и проиграла в Бад-Хомбурге Екатерине Александровой. На данный момент Крейчикова явно лучше адаптирована к данному покрытию, что в сочетании с её опытом и мастерством анонсирует проблемы для россиянки.
Рискнем предположить, что чешка как минимум способна навязать борьбу до пары десятков геймов. Главное, чтобы не подвело здоровье – два из четырех прошлых матчей с Андреевой завершились снятием Крейчиковой. Если на этот раз она будет в порядке, нас может ждать одна из лучших игр второго круга.