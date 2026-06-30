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ГлавнаяПрогнозыБарбора Крейчикова – Мирра Андреева, 1 июля: прогноз на матч Уимблдона

Барбора Крейчикова – Мирра Андреева, 1 июля: прогноз на матч Уимблдона

Обновлено:
Россиянка уже втором круге встретится с бывшей чемпионкой
Александр Бокулёв
Winline
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Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Барбора Крейчикова
  • Мирра Андреева
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Мирра Андреева во втором круге Уимблдона-2026 встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая выигрывала этот турнир в 2024 г. Сумеет ли первая ракетка России победить грозную соперницу?

Дата / Время: 01.07.2026, не ранее 17:30 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Барбора Крейчикова (30 лет, 38-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Ханна Клагмен (Великобритания) – 6:1, 6:4

Мирра Андреева (19 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: Магда Линетт (Польша) – 7:5, 6:4

Победительница этого матча в третьем круге встретится с сильнейшей из пары Катерина Синякова (Чехия, 32) – Никола Бартунькова (Чехия)

Барбора Крейчикова

Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде и первая – в парном. Олимпийская чемпионка Токио-2020 в женской паре. На уровне WTA в одиночном разряде выиграла восемь турниров, в том числе «Ролан Гаррос» 2021 г. и Уимблдон 2024 г. Других титулов на траве не брала. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до финала в Хертогенбосе, но снялась с него из-за болезни. На Australian Open вылетела в первом круге, «Ролан Гаррос» пропустила. Всего в 2026 г. одержала 13 побед при семи поражениях. В прошлом сезоне на Уимблдоне вылетела в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мирра Андреева

Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. На уровне WTA выиграла шесть одиночных турниров, но ни одного травяного. В 2026 г. на харде взяла титул в Аделаиде, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. На грунте победила на «Ролан Гаррос» и в Линце, дошла до финала в Мадриде и полуфинала в Штутгарте. Всего в нынешнем сезоне одержала 37 побед при 10 поражениях. На Уимблдоне лучший результат показала в прошлом году, когда дошла до четвертьфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсменка ранее провели четыре официальных очных матча. Единственную встречу на траве выиграла Андреева. На харде она одержала две победы, Крейчикова – одну.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,43 на её победу и 2,80 на успех чешки.

Ставки на тоталы

Последний полный очный матч спортсменок продлился 27 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,97 на ТБ (21,5) и 1,83 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа КрейчиковойПобеда АндреевойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,801,431,971,83

Прогноз и ставка

У Крейчиковой особые отношения с Уимблдоном. Пару лет назад она выигрывала этот турнир, но затем были многочисленные проблемы со здоровьем. Нынешний сезон тоже складывается для чешки неровно, хотя на траву она перешла довольно успешно. В Хертогенбосе даже удалось дойти до финала, но ещё до матча спортсменка снялась по причине болезни.

Впрочем, к Уимблдону Крейчикова, похоже, восстановилась. В первом круге она на классе без особых проблем разобралась с Клагмен. У Андреевой же была гораздо более тяжелая проверка в лице Линетт, но и россиянка закрыла вопрос в двух сетах.

Для пятой ракетки мира эта победа стала первой после триумфа на «Ролан Гаррос». До этого Андреева провела только один матч на траве и проиграла в Бад-Хомбурге Екатерине Александровой. На данный момент Крейчикова явно лучше адаптирована к данному покрытию, что в сочетании с её опытом и мастерством анонсирует проблемы для россиянки.

Рискнем предположить, что чешка как минимум способна навязать борьбу до пары десятков геймов. Главное, чтобы не подвело здоровье – два из четырех прошлых матчей с Андреевой завершились снятием Крейчиковой. Если на этот раз она будет в порядке, нас может ждать одна из лучших игр второго круга.

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