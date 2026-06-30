Барбора Крейчикова – Мирра Андреева, 1 июля: прогноз на матч Уимблдона

У Крейчиковой особые отношения с Уимблдоном. Пару лет назад она выигрывала этот турнир, но затем были многочисленные проблемы со здоровьем. Нынешний сезон тоже складывается для чешки неровно, хотя на траву она перешла довольно успешно. В Хертогенбосе даже удалось дойти до финала, но ещё до матча спортсменка снялась по причине болезни.

Впрочем, к Уимблдону Крейчикова, похоже, восстановилась. В первом круге она на классе без особых проблем разобралась с Клагмен. У Андреевой же была гораздо более тяжелая проверка в лице Линетт, но и россиянка закрыла вопрос в двух сетах.

Для пятой ракетки мира эта победа стала первой после триумфа на «Ролан Гаррос». До этого Андреева провела только один матч на траве и проиграла в Бад-Хомбурге Екатерине Александровой. На данный момент Крейчикова явно лучше адаптирована к данному покрытию, что в сочетании с её опытом и мастерством анонсирует проблемы для россиянки.

Рискнем предположить, что чешка как минимум способна навязать борьбу до пары десятков геймов. Главное, чтобы не подвело здоровье – два из четырех прошлых матчей с Андреевой завершились снятием Крейчиковой. Если на этот раз она будет в порядке, нас может ждать одна из лучших игр второго круга.