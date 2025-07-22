Крылья Советов – Пари НН, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Летом оба клуба с интервалом в полторы недели возглавили новые тренеры: «Крылья Советов» - Магомед Адиев, «Пари НН» - Алексей Шпилевский. Для белорусского специалиста это первый заход в РПЛ. Тем не менее кое-какой совместный бэкграунд у Адиева со Шпилевским есть. Четыре года назад они соперничали в чемпионате Казахстана, и тогда «Кайрат» Алексея не сумел одолеть дома карагандинский «Шахтер» Магомеда (1:1). Соответственно, в России они сразятся впервые.

Хозяевам поля старт нового сезона удался больше гостей. Ничья в областном дерби - неплохой результат для команды, переживающей масштабную кадровую и игровую перестройку. Нижегородцы вынуждены были проводить де-юре домашний матч в Казани, и при, в общем-то, неплохой игре крупно уступили чемпиону - 0:3. Естественно, в Самаре они постараются выступить удачнее.

Обе команды стабильно пропускают. Хозяева не играли на ноль в обороне с апрельской полбеды над «Оренбургом» (2:0). У гостей пропускная серия длится восемь матчей (с учетом контрольных). При таких вводных ставка на «обе забьют» выглядит весьма перспективной.