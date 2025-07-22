Крылья Советов – Пари НН, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Второй тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу, 25 июля. В последний рабочий день недели «Крылья Советов» примут «Пари НН». Изучили новости из расположения команд и линии легальных букмекеров на игру. Рассказываем, что нужно знать о встрече в Самаре.
Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|8
|4
|4
|23-17
|«Пари НН»
|4
|4
|8
|17-23
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|«Акрон»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|12.07.2025
|«Ахмат»
1:0
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|06.07.2025
|«Спартак»
2:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Факел»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|18.05.2025
|«Крылья Советов»
0:2
«Спартак»
РПЛ
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.07.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|12.07.2025
|«Пари НН»
1:2
«Динамо» Киров
Товарищеский матч
|12.07.2025
|«Пари НН»
1:3
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
|31.05.2025
|«Пари НН»
1:3
«Сочи»
Стыковые матчи
|28.05.2025
|«Сочи»
1:2
«Пари НН»
Стыковые матчи
Последние пять матчей «Крыльев Советов» и «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.05.2025
|«Пари НН»
5:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|09.02.2025
|«Крылья Советов»
3:3
«Пари НН»
Товарищеский матч
|25.08.2024
|«Крылья Советов»
3:1
«Пари НН»
РПЛ
|25.05.2024
|«Крылья Советов»
1:1
«Пари НН»
РПЛ
|08.10.2023
|«Пари НН»
2:0
«Крылья Советов»
РПЛ
Турнирная таблица после первого тура - понятие достаточно условное. На данный момент она выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3. Рубин
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4. Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5. Спартак
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. Балтика
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7. Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Акрон
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Оренбург
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11. ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|12. Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13. Динамо-Махачкала
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14. Ахмат
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15. Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16. Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Летом оба клуба с интервалом в полторы недели возглавили новые тренеры: «Крылья Советов» - Магомед Адиев, «Пари НН» - Алексей Шпилевский. Для белорусского специалиста это первый заход в РПЛ. Тем не менее кое-какой совместный бэкграунд у Адиева со Шпилевским есть. Четыре года назад они соперничали в чемпионате Казахстана, и тогда «Кайрат» Алексея не сумел одолеть дома карагандинский «Шахтер» Магомеда (1:1). Соответственно, в России они сразятся впервые.
Хозяевам поля старт нового сезона удался больше гостей. Ничья в областном дерби - неплохой результат для команды, переживающей масштабную кадровую и игровую перестройку. Нижегородцы вынуждены были проводить де-юре домашний матч в Казани, и при, в общем-то, неплохой игре крупно уступили чемпиону - 0:3. Естественно, в Самаре они постараются выступить удачнее.
Обе команды стабильно пропускают. Хозяева не играли на ноль в обороне с апрельской полбеды над «Оренбургом» (2:0). У гостей пропускная серия длится восемь матчей (с учетом контрольных). При таких вводных ставка на «обе забьют» выглядит весьма перспективной.
По ТВ трансляция из Самары запланирована на канале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: нет
«Пари НН»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Пари НН»
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|70. Лепский
|15. Эктов
|Защитник
|Защитник
|92. Божин
|22. Каккоев
|Защитник
|Защитник
|5. Ороз
|25. Карич
|Защитник
|Защитник
|25. Печенин
|23. Кастильо
|Защитник
|Полузащитник
|6. Бабкин
|8. Майга
|Защитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|78. Калинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Сутормин
|88. Лесовой
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Хубулов
|29. Вешнер Тичич
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Рахманович
|27. Грулев
|Нападающий
|Нападающий
|7. Раков
|20. Босельи
|Нападающий
|Главный тренер
|Магомед Адиев
|Алексей Шпилевский
|Главный тренер
В БК PARI поставить на победу «Крыльев Советов» предлагается за 2.02. Котировка на команду гостей составляет 3.50. Ничья идет за 3.70.
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В линии на точный счет ниже всего (7.00) котируется результативная ничья 1:1.
Посмотреть матч бесплатно можно на ресурсах беттингового спонсора РПЛ.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Солидарность Арена» или на официальном сайте «Крыльев Советов».
Аналитики находят шансы нижегородского клуба на понижение в классе более высокими. PARI оценила их коэффициентом 2.50. Такая же котировка установлена на вылет «Оренбурга». Ставки на 15-16 итоговое место «Крылья Советов» прямо сейчас не принимаются.