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21 июля 12:13ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Крылья Советов – Пари НН, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Адиев и Шпилевский давно не виделись
Валентин Васильев

Второй тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу, 25 июля.  В последний рабочий день недели «Крылья Советов» примут «Пари НН». Изучили новости из расположения команд и линии легальных букмекеров на игру. Рассказываем, что нужно знать о встрече в Самаре.  

Команда 1

Время начала

Команда 2
«Крылья Советов» (Самара)

25.07.2025, Пт

19:00 МСК

«Пари НН» (Нижний Новгород)
П1 - 2.02

Х - 3.70

П2 - 3.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»84423-17
«Пари НН»44817-23

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025«Акрон»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

12.07.2025«Ахмат»

1:0

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

06.07.2025«Спартак»

2:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

24.05.2025«Факел»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

18.05.2025«Крылья Советов»

0:2

«Спартак»

РПЛ

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.07.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

12.07.2025«Пари НН»

1:2

«Динамо» Киров

Товарищеский матч

12.07.2025«Пари НН»

1:3

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

31.05.2025«Пари НН»

1:3

«Сочи»

Стыковые матчи

28.05.2025«Сочи» 

1:2

«Пари НН»

Стыковые матчи

Последние пять матчей «Крыльев Советов» и «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.05.2025«Пари НН»

5:2

«Крылья Советов»

РПЛ

09.02.2025«Крылья Советов»

3:3

«Пари НН»

Товарищеский матч

25.08.2024«Крылья Советов»

3:1

«Пари НН»

РПЛ

25.05.2024«Крылья Советов»

1:1

«Пари НН»

РПЛ

08.10.2023«Пари НН»

2:0

«Крылья Советов»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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Турнирная таблица после первого тура - понятие достаточно условное. На данный момент она выглядит так: 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар11003-03
2. Локомотив11003-03
3. Рубин11002-03
4. Зенит11002-13
5. Спартак11001-03
6. Балтика10101-11
7. Крылья Советов10101-11
8. Динамо10101-11
9. Акрон10101-11
10. Оренбург10100-01
11. ЦСКА10100-01
12. Ростов10011-20
13. Динамо-Махачкала10010-10
14. Ахмат10010-20
15. Пари НН10010-30
16. Сочи10010-30

Прогноз на матч

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Летом оба клуба с интервалом в полторы недели возглавили новые тренеры: «Крылья Советов» - Магомед Адиев, «Пари НН» - Алексей Шпилевский. Для белорусского специалиста это первый заход в РПЛ. Тем не менее кое-какой совместный бэкграунд у Адиева со Шпилевским есть. Четыре года назад они соперничали в чемпионате Казахстана, и тогда «Кайрат» Алексея не сумел одолеть дома карагандинский «Шахтер» Магомеда (1:1). Соответственно, в России они сразятся впервые.

Хозяевам поля старт нового сезона удался больше гостей. Ничья в областном дерби - неплохой результат для команды, переживающей масштабную кадровую и игровую перестройку. Нижегородцы вынуждены были проводить де-юре домашний матч в Казани, и при, в общем-то, неплохой игре крупно уступили чемпиону - 0:3. Естественно, в Самаре они постараются выступить удачнее.  

Обе команды стабильно пропускают. Хозяева не играли на ноль в обороне с апрельской полбеды над «Оренбургом» (2:0). У гостей пропускная серия длится восемь матчей (с учетом контрольных). При таких вводных ставка на «обе забьют» выглядит весьма перспективной. 

Трансляции

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По ТВ трансляция из Самары запланирована на канале «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Крылья Советов»: нет

«Пари НН»:  нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Пари НН»

Позиция«Крылья Советов»«Пари НН»Позиция
Вратарь30. Песьяков30. МедведевВратарь
Защитник70. Лепский15. ЭктовЗащитник
Защитник92. Божин22. КаккоевЗащитник
Защитник5. Ороз25. КаричЗащитник
Защитник25. Печенин23. КастильоЗащитник
Полузащитник6. Бабкин8. МайгаЗащитник
Полузащитник22. Костанца78. КалинскийПолузащитник 
Полузащитник29. Сутормин88. ЛесовойПолузащитник
Полузащитник9. Хубулов29. Вешнер ТичичПолузащитник
Полузащитник11. Рахманович27. ГрулевНападающий
Нападающий7. Раков20. БосельиНападающий
Главный тренерМагомед АдиевАлексей ШпилевскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В БК PARI поставить на победу «Крыльев Советов» предлагается за 2.02. Котировка на команду гостей составляет 3.50. Ничья идет за 3.70.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Крылья Советов» – «Пари НН»?

В линии на точный счет ниже всего (7.00) котируется результативная ничья 1:1.

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» – «Пари НН»?

Посмотреть матч бесплатно можно на ресурсах беттингового спонсора РПЛ.

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» – «Пари НН»?

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Солидарность Арена» или на официальном сайте «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» или «Пари НН» вылетят из РПЛ?

Аналитики находят шансы нижегородского клуба на понижение в классе более высокими. PARI оценила их коэффициентом 2.50. Такая же котировка установлена на вылет «Оренбурга». Ставки на 15-16 итоговое место «Крылья Советов» прямо сейчас не принимаются.

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