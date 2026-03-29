Иржи Легечка – Янник Синнер, 29 марта: прогноз на финал турнира в Майами

Редко приходится видеть настолько разгромные коэффициенты в финале «Мастерса». Но в данном случае всё понятно: глобально Синнер и Легечка находятся на разных уровнях. Итальянец после относительной неудачи на Australian Open взял титул в Индиан-Уэллсе и набрал прекрасную форму. На протяжении 11 матчей подряд он не проигрывал ни сета.

Собственно, все очные встречи с чехом Синнер забрал без потери сета. И не совсем понятно, за счет чего в предстоящем финале сценарий может быть другим. Конечно, Легечка в Майами хорош – не отдал ни одного гейма на своей подаче, которая является одним из его главных козырей. Но с сеткой чеху относительно повезло, да и в целом такое выступление – яркая вспышка, тогда как Синнер регулярно играет на высочайшем уровне.

Полагаем, итальянец заберет свое в двух сетах – пусть и при локальной борьбе от Легечки. Их очные матчи вне мэйджоров не длились более 21 гейма – примерно того же ждем и в этот раз.