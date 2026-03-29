Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Иржи Легечка – Янник Синнер, 29 марта: прогноз на финал турнира в Майами

Обновлено:
Итальянец заберет второй подряд «Мастерс»?
Александр Бокулёв

Итальянец Янник Синнер выиграл хардовый турнир ATP-1000 в Индиан-Уэллсе, а спустя пару недель выступит в финале аналогичных соревнований в Майами. Сумеет ли вторая ракетка мира оформить «солнечный дубль» или будет остановлен чехом Иржи Легечкой? 

Дата / Время: 29.03.2026, не ранее 20:30 по московскому времени

Арена: Hard Rock Stadium, Стадион (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Свернуть

Иржи Легечка (24 года, 22-я ракетка мира, 21-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Моиз Куаме (Франция) – 6:2, 7:5
  • 3-й круг: Итан Куинн (США) – 6:3, 7:6 (8:6)
  • 4-й круг: Тейлор Фритц (США, 6) – 6:4, 6:7 (4:7), 6:2
  • 1/4 финала: Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) – 7:6 (7:1), 7:5
  • 1/2 финала: Артюр Фис (Франция, 28) – 6:2, 6:2

Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Корентен Мутэ (Франция, 30) – 6:1, 6:4
  • 4-й круг: Алекс Микельсен (США) – 7:5, 7:6 (7:4)
  • 1/4 финала: Фрэнсис Тиафо (США, 19) – 6:2, 6:2
  • 1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 3) – 6:3, 7:6 (7:4)

Иржи Легечка

Свернуть

Выиграл два турнира ATP в одиночном разряде – на харде в Аделаиде-2024 и Брисбене-2025. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Дохе и Дубае, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. одержал 11 побед при пяти поражениях. На турнире в Майами уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.

Янник Синнер

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 21 турнира ATP, в том числе 19 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне взял титул в Индиан-Уэллсе и дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Всего в 2026 г. одержал 18 побед при двух поражениях. Турнир в Майами выиграл в 2024 г., а в прошлом сезоне пропустил соревнования из-за дисквалификации.

Личные встречи

Свернуть

Спортсмены ранее провели четыре официальных очных матча – по два на грунте и харде. Во всех случаях Синнер победил без потери сета.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают явным фаворитом итальянца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,06 на его победу и 12,00 на успех чеха.

Ставки на тоталы

Свернуть

Все очные матчи спортсменов вне турниров «Большого шлема» продлились не более 21 гейма. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,98 на ТБ (20,5) и 1,82 на ТМ (20,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа ЛегечкиПобеда СиннераТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE12,001,061,981,82

Прогноз и ставка

Свернуть

Редко приходится видеть настолько разгромные коэффициенты в финале «Мастерса». Но в данном случае всё понятно: глобально Синнер и Легечка находятся на разных уровнях. Итальянец после относительной неудачи на Australian Open взял титул в Индиан-Уэллсе и набрал прекрасную форму. На протяжении 11 матчей подряд он не проигрывал ни сета.

Собственно, все очные встречи с чехом Синнер забрал без потери сета. И не совсем понятно, за счет чего в предстоящем финале сценарий может быть другим. Конечно, Легечка в Майами хорош – не отдал ни одного гейма на своей подаче, которая является одним из его главных козырей. Но с сеткой чеху относительно повезло, да и в целом такое выступление – яркая вспышка, тогда как Синнер регулярно играет на высочайшем уровне.

Полагаем, итальянец заберет свое в двух сетах – пусть и при локальной борьбе от Легечки. Их очные матчи вне мэйджоров не длились более 21 гейма – примерно того же ждем и в этот раз.

