Иржи Легечка – Янник Синнер, 29 марта: прогноз на финал турнира в Майами

Итальянец Янник Синнер выиграл хардовый турнир ATP-1000 в Индиан-Уэллсе, а спустя пару недель выступит в финале аналогичных соревнований в Майами. Сумеет ли вторая ракетка мира оформить «солнечный дубль» или будет остановлен чехом Иржи Легечкой?
Дата / Время: 29.03.2026, не ранее 20:30 по московскому времени
Арена: Hard Rock Stadium, Стадион (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Иржи Легечка (24 года, 22-я ракетка мира, 21-й номер посева)
Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Выиграл два турнира ATP в одиночном разряде – на харде в Аделаиде-2024 и Брисбене-2025. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Дохе и Дубае, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. одержал 11 побед при пяти поражениях. На турнире в Майами уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 21 турнира ATP, в том числе 19 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне взял титул в Индиан-Уэллсе и дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Всего в 2026 г. одержал 18 побед при двух поражениях. Турнир в Майами выиграл в 2024 г., а в прошлом сезоне пропустил соревнования из-за дисквалификации.
Спортсмены ранее провели четыре официальных очных матча – по два на грунте и харде. Во всех случаях Синнер победил без потери сета.
Букмекеры считают явным фаворитом итальянца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,06 на его победу и 12,00 на успех чеха.
Все очные матчи спортсменов вне турниров «Большого шлема» продлились не более 21 гейма. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,98 на ТБ (20,5) и 1,82 на ТМ (20,5).
Редко приходится видеть настолько разгромные коэффициенты в финале «Мастерса». Но в данном случае всё понятно: глобально Синнер и Легечка находятся на разных уровнях. Итальянец после относительной неудачи на Australian Open взял титул в Индиан-Уэллсе и набрал прекрасную форму. На протяжении 11 матчей подряд он не проигрывал ни сета.
Собственно, все очные встречи с чехом Синнер забрал без потери сета. И не совсем понятно, за счет чего в предстоящем финале сценарий может быть другим. Конечно, Легечка в Майами хорош – не отдал ни одного гейма на своей подаче, которая является одним из его главных козырей. Но с сеткой чеху относительно повезло, да и в целом такое выступление – яркая вспышка, тогда как Синнер регулярно играет на высочайшем уровне.
Полагаем, итальянец заберет свое в двух сетах – пусть и при локальной борьбе от Легечки. Их очные матчи вне мэйджоров не длились более 21 гейма – примерно того же ждем и в этот раз.