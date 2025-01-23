Лестер - Манчестер Сити, 29 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Лестер» расположился в подвале турнирной таблицы АПЛ и не является ровней «Манчестер Сити». Высокая мотивация в этой встрече вряд ли станет козырем, который могут разыграть хозяева, ведь для подопечных Пепа Гвардиолы этот матч является последней возможностью в уходящем году хоть немного поправить собственное турнирное положение.

В истории «Лестера» есть славные страницы, одна из которых имеет непосредственное отношение к «Манчестер Сити». Летом 2021 года «лисы» обыграли «горожан» на «Уэмбли» в финале Суперкубка Англии (1:0). Но с тех пор прошло немало времени, за которое манкунианцы успели четыре раза довольно уверенно обыграть «Лестер», а горечь от разгрома на «Этихаде» (6:3) поклонники «лис» вряд ли забыли. Говорить о фаворите игры на «Кинг Пауэр» не имеет особого смысла, ведь коэффициенты букмекеров и так красноречиво выделяют претендента на победу. А вот поиграть с разницей и количеством забитых мячей вполне уместно.

«Лестер» не может похвастать надежной обороной, пропустив в 17-ти встречах сезона 37 голов (хуже в АПЛ показатели только у «Вулверхэмптона»). Нельзя назвать образцовой и защиту «Манчестер Сити», с 25-ю мячами превосходящему среди команд из верхней части турнирной таблицы лишь «Астон Виллу» и «Брайтон» (по 26). Надежной представляется ставка на то, что забьют обе команды, но и коэффициент на подобный вариант развития событий на поле довольно скромный - 1.65. Остановим выбор на общем количестве голов - тотал больше 3.5.