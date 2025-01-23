Лестер - Манчестер Сити, 29 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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29 декабря в 19-м туре Английской премьер-лиги «Лестер» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити». «Горожане» за последние два месяца в национальном чемпионате потеряли слишком много очков, и встреча с «лисами» является отличной возможностью для команды Пепа Гвардиолы в последнем для себя матче календарного года улучшить турнирное положение.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лестер Сити» (Лестер)
29.12.2024, Вс
17:00 МСК
«Манчестер Сити» (Манчестер)
|П1 - 8.50
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 19-й тур
Стадион: «Кинг Пауэр» (Лестер, Англия, Великобритания)
Главный арбитр: Майкл Оливер
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лестер»
|29
|22
|49
|189-146
|«Манчестер Сити»
|49
|22
|29
|146-189
Последние пять матчей «Лестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.12.2024
|«Ливерпуль»
3:1
«Лестер»
АПЛ
|22.12.2024
|«Лестер»
0:3
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|14.12.2024
|«Ньюкасл»
4:0
«Лестер»
АПЛ
|08.12.2024
|«Лестер»
2:2
«Брайтон»
АПЛ
|03.12.2024
|«Лестер»
3:1
«Вест Хэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.12.2024
|«Манчестер Сити»
1:1
«Эвертон»
АПЛ
|21.12.2024
|«Астон Вилла»
2:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|15.12.2024
|«Манчестер Сити»
1:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|11.12.2024
|«Ювентус»
2:0
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|07.12.2024
|«Кристал Пэлас»
2:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
«Манчестер Сити» занимает 7-ю строчку, а “Лестер” - 18-ю
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|17
|13
|3
|1
|40-17
|42
|2. Арсенал
|18
|10
|6
|2
|35-16
|36
|3. Челси
|18
|10
|5
|3
|38-21
|35
|4. Ноттингем
|18
|10
|4
|4
|24-19
|34
|5. Ньюкасл
|18
|8
|5
|5
|30-21
|29
|6. Борнмут
|18
|8
|5
|5
|27-21
|29
|7. Манчестер Сити
|18
|8
|4
|6
|30-26
|28
|8. Фулхэм
|18
|7
|7
|4
|26-23
|28
|9. Астон Вилла
|18
|8
|4
|6
|26-29
|28
|10. Брайтон
|18
|6
|8
|4
|27-26
|26
|11. Брентфорд
|18
|7
|3
|8
|32-32
|24
|12. Тоттенхэм
|18
|7
|2
|9
|39-26
|23
|13. Вест Хэм
|18
|6
|5
|7
|23-30
|23
|14. Манчестер Юнайтед
|18
|6
|4
|8
|21-24
|22
|15. Эвертон
|17
|3
|8
|6
|15-22
|17
|16. Кристал Пэлас
|18
|3
|8
|7
|18-26
|17
|17. Вулверхэмптон
|18
|4
|3
|11
|29-40
|15
|18. Лестер
|18
|3
|5
|10
|22-40
|14
|19. Ипсвич
|18
|2
|6
|10
|16-33
|12
|20. Саутгемптон
|18
|1
|3
|14
|11-37
|6
«Лестер» расположился в подвале турнирной таблицы АПЛ и не является ровней «Манчестер Сити». Высокая мотивация в этой встрече вряд ли станет козырем, который могут разыграть хозяева, ведь для подопечных Пепа Гвардиолы этот матч является последней возможностью в уходящем году хоть немного поправить собственное турнирное положение.
В истории «Лестера» есть славные страницы, одна из которых имеет непосредственное отношение к «Манчестер Сити». Летом 2021 года «лисы» обыграли «горожан» на «Уэмбли» в финале Суперкубка Англии (1:0). Но с тех пор прошло немало времени, за которое манкунианцы успели четыре раза довольно уверенно обыграть «Лестер», а горечь от разгрома на «Этихаде» (6:3) поклонники «лис» вряд ли забыли. Говорить о фаворите игры на «Кинг Пауэр» не имеет особого смысла, ведь коэффициенты букмекеров и так красноречиво выделяют претендента на победу. А вот поиграть с разницей и количеством забитых мячей вполне уместно.
«Лестер» не может похвастать надежной обороной, пропустив в 17-ти встречах сезона 37 голов (хуже в АПЛ показатели только у «Вулверхэмптона»). Нельзя назвать образцовой и защиту «Манчестер Сити», с 25-ю мячами превосходящему среди команд из верхней части турнирной таблицы лишь «Астон Виллу» и «Брайтон» (по 26). Надежной представляется ставка на то, что забьют обе команды, но и коэффициент на подобный вариант развития событий на поле довольно скромный - 1.65. Остановим выбор на общем количестве голов - тотал больше 3.5.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Лестер»: Хермансен (травма)
«Манчестер Сити»: Родри, Бобб, Диаш, Аканджи, Аке (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лестер» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Лестер»
«Манчестер Сити»
Позиция
|Вратарь
|1. Уорд
31. Эдерсон
Вратарь
|Защитник
|2. Джастин
25. Аканджи
Защитник
|Защитник
|4. Коуди
66. Симпсон-Пьюзи
Защитник
|Защитник
|23. Вестергор
24. Гвардиол
Защитник
|Защитник
|16. Кристиансен
82. Льюис
Защитник
|Полузащитник
|24. Сумаре
8. Ковачич
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Эль-Ханнус
17. де Брюйне
Полузащитник
|Полузащитник
|22. Скипп
20. Силва
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Айю
47. Фоден
Полузащитник
|Нападающий
|10. Мавидиди
11. Доку
Нападающий
|Нападающий
|9. Варди
9. Холанд
Нападающий
|Главный тренер
|Руд ван Нистелрой
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Аналитики БК PARI практически не сомневаются в победе «Манчестер Сити», предлагая коэффициент на выигрыш «горожан» 1.32. На победу «Лестера» можно поставить за 8.50, на ничью - за 5.70.
Здесь двух мнений быть не может: букмекеры считают команду Пепа Гвардиолы, которой предстоит встреча с аутсайдером АПЛ, явным фаворитом встречи.
Легальных трансляций АПЛ в России нет, но эфиры проводят тематические группы в социальных сетях.
Партнерский проект