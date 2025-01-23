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28 декабря 9:06ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Лестер - Манчестер Сити, 29 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В последнем матче года команда Гвардиолы постарается улучшить турнирное положение
Руслан Ипполитов
Лестер - Манчестер Сити.jpg
Лестер - Манчестер Сити.jpg

29 декабря в 19-м туре Английской премьер-лиги «Лестер» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити». «Горожане» за последние два месяца в национальном чемпионате потеряли слишком много очков, и встреча с «лисами» является отличной возможностью для команды Пепа Гвардиолы в последнем  для себя матче календарного года улучшить турнирное положение. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лестер Сити» (Лестер)

29.12.2024, Вс

17:00 МСК

«Манчестер Сити» (Манчестер)

П1 - 8.50

Х - 5.70

П2 - 1.32

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 19-й тур

Стадион: «Кинг Пауэр» (Лестер, Англия, Великобритания)

Главный арбитр: Майкл Оливер

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Лестер»292249189-146
«Манчестер Сити»492229146-189

Последние пять матчей «Лестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.12.2024«Ливерпуль»

3:1

«Лестер»

АПЛ

22.12.2024«Лестер»

0:3

«Вулверхэмптон»

АПЛ

14.12.2024«Ньюкасл»

4:0

«Лестер»

АПЛ

08.12.2024«Лестер»

2:2

«Брайтон»

АПЛ

03.12.2024«Лестер»

3:1

«Вест Хэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.12.2024«Манчестер Сити»

1:1

«Эвертон»

АПЛ

21.12.2024«Астон Вилла»

2:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

15.12.2024«Манчестер Сити»

1:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

11.12.2024«Ювентус»

2:0

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

07.12.2024«Кристал Пэлас»

2:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

Место в турнирной таблице

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«Манчестер Сити» занимает 7-ю строчку, а “Лестер” - 18-ю

 ИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль17133140-1742
2. Арсенал18106235-1636
3. Челси18105338-2135
4. Ноттингем18104424-1934
5. Ньюкасл1885530-2129
6. Борнмут1885527-2129
7. Манчестер Сити1884630-2628
8. Фулхэм1877426-2328
9. Астон Вилла1884626-2928
10. Брайтон1868427-2626
11. Брентфорд1873832-3224
12. Тоттенхэм1872939-2623
13. Вест Хэм1865723-3023
14. Манчестер Юнайтед1864821-2422
15. Эвертон1738615-2217
16. Кристал Пэлас1838718-2617
17. Вулверхэмптон18431129-4015
18. Лестер18351022-4014
19. Ипсвич18261016-3312
20. Саутгемптон18131411-376

Прогноз на матч

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«Лестер» расположился в подвале турнирной таблицы АПЛ и не является ровней «Манчестер Сити». Высокая мотивация в этой встрече вряд ли станет козырем, который могут разыграть хозяева, ведь для подопечных Пепа Гвардиолы этот матч является последней возможностью в уходящем году хоть немного поправить собственное турнирное положение. 

В истории «Лестера» есть славные страницы, одна из которых имеет непосредственное отношение к «Манчестер Сити». Летом 2021 года «лисы» обыграли «горожан» на «Уэмбли» в финале Суперкубка Англии (1:0). Но с тех пор прошло немало времени, за которое манкунианцы успели четыре раза довольно уверенно обыграть «Лестер», а горечь от разгрома на «Этихаде» (6:3) поклонники «лис» вряд ли забыли. Говорить о фаворите игры на «Кинг Пауэр» не имеет особого смысла, ведь коэффициенты букмекеров и так красноречиво выделяют претендента на победу. А вот поиграть с разницей и количеством забитых мячей вполне уместно.

«Лестер» не может похвастать надежной обороной, пропустив в 17-ти встречах сезона 37 голов (хуже в АПЛ показатели только у «Вулверхэмптона»). Нельзя назвать образцовой и защиту «Манчестер Сити», с 25-ю мячами превосходящему среди команд из верхней части турнирной таблицы лишь «Астон Виллу» и «Брайтон» (по 26). Надежной представляется ставка на то, что забьют обе команды, но и коэффициент на подобный вариант развития событий на поле довольно скромный - 1.65. Остановим выбор на общем количестве голов - тотал больше 3.5.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на ресурсах некоторых букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Лестер»: Хермансен (травма)

«Манчестер Сити»: Родри, Бобб, Диаш, Аканджи, Аке (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лестер» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Лестер»

«Манчестер Сити»

Позиция

Вратарь1. Уорд

31. Эдерсон

Вратарь

Защитник2. Джастин

25. Аканджи

Защитник

Защитник4. Коуди

66. Симпсон-Пьюзи

Защитник

Защитник23. Вестергор

24. Гвардиол

Защитник

Защитник16. Кристиансен

82. Льюис

Защитник

Полузащитник 24. Сумаре

8. Ковачич

Полузащитник 

Полузащитник 11. Эль-Ханнус

17. де Брюйне

Полузащитник 

Полузащитник22. Скипп

20. Силва

Полузащитник

Полузащитник18. Айю

47. Фоден

Полузащитник

Нападающий10. Мавидиди

11. Доку

Нападающий

Нападающий9. Варди

9. Холанд

Нападающий

Главный тренерРуд ван Нистелрой

Хосеп Гвардиола

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI практически не сомневаются в победе «Манчестер Сити», предлагая коэффициент на выигрыш «горожан» 1.32. На победу «Лестера» можно поставить за 8.50, на ничью - за 5.70.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Лестер» - «Манчестер Сити»?

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Здесь двух мнений быть не может: букмекеры считают команду Пепа Гвардиолы, которой предстоит встреча с аутсайдером АПЛ, явным фаворитом встречи.

Где смотреть бесплатно матч «Лестер» - «Манчестер Сити»?

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Легальных трансляций АПЛ в России нет, но эфиры проводят тематические группы в социальных сетях.

Кто станет чемпионом Англии?

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Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют лидирующий в турнирной таблице “Ливерпуль”, на который можно поставить за 1.30. Чемпионство “Лестера” котируется на уровне 5000.00, а «Манчестер Сити» - 50.00.

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