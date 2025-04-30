Локомотив – Ахмат, 11 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
В другой ситуации исход этой встречи вряд ли вызвал бы серьезные сомнения. Но “Ахмату” нельзя проигрывать - позади зона вылета. Игра покажет, насколько футболистам грозненской команды дорог нынешний тренер.
Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва).
Судьи: еще не назначены.
История матчей
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|21
|8
|7
|61-25
|«Ахмат»
|7
|8
|21
|25-61
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.11.2023
|«Локомотив»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|01.11.2023
|«Локомотив»
3:0
«Рубин»
Кубок России
|28.10.2023
|«Ростов»
1:0
«Локомотив»
РПЛ
|21.10.2023
|«Локомотив»
0:0
«Динамо»
РПЛ
|07.10.2023
|«Урал»
2:2
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.11.2023
|«Ахмат»
1:2
«Факел»
РПЛ
|31.10.2023
|«Балтика»
4:1
«Ахмат»
Кубок России
|28.10.2023
|«Зенит»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|22.10.2023
|«Ростов»
3:0
«Ахмат»
РПЛ
|08.10.2023
|«Ахмат»
0:1
«Динамо»
РПЛ
“Локо” с “Ахматом” пока явно занимают не те места, на которые рассчитывают. “Локомотив” только седьмой в таблице, “Ахмат” - и вовсе 14-й.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|2. Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|3. ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|4. Крылья Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|5. Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|6. Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|7. Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|8. Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|9. Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|10. Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|11. Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|12. Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|13. Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|14. Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|15. Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|16. Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
“Эффект нового тренера” в “Ахмате” сработал, но продлился недолго. После четырех обнадеживающих туров (две победы, ничьи со “Спартаком” и “Краснодаром”) грозненцы с Ромащенко ушли в пике: пять поражений и всего одно очко за шесть матчей. На фоне сползания команды по таблице предсказуемо зазвучали разговоры о новой отставке. Так что выезд в Черкизово приобретает для бывшего ассистента Черчесова решающее значение. Гости остро нуждаются в очках. Поверим, что как минимум одно на этом выезде зацепят? Коэффициент на 2Х в PARI весьма приличный.
Матч на Большой Черкизовской в прямом эфире покажет кабельный телеканал “Матч Премьер”. Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline. Текстовую читайте на специализированных сайтах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Магкеев (травма), Баринов (дисквалификация)
«Ахмат»: Тимофеев (дисквалификация), Диванович, Сатара, Садулаев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Ахмат»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|22. Лантратов
|1. Опарин
|Вратарь
|Защитник
|24. Ненахов
|55. Тодорович
|Защитник
|Защитник
|85. Морозов
|6. Челикович
|Защитник
|Защитник
|3. Фассон
|8. Богосавац
|Защитник
|Защитник
|21. Митай
|59. Харин
|Защитник
|Полузащитник
|5. Марадишвили
|21. Олейников
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|16. де Оливера
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Миранчук
|23. Швец
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Пиняев
|7. Бериша
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Дзюба
|29. Ильин
|Нападающий
|Нападающий
|15. Глушенков
|13. Конате
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Мирослав Ромащенко
|Главный тренер
Букмекерская контора PARI установила достаточно высокий коэффициент на победу фаворита - 1.87. Разумеется, на гостей он гораздо выше - более чем в два раза. На ничью предложение тоже интересное.
Аналитики отдают предпочтение в паре хозяевам. Мы же обратим внимание на очень примечательный факт: “Ахмат” выиграл в Черкизово все три последних матча!
Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет игру в прямом эфире. Бесплатно посмотреть встречу «Локомотива» и «Ахмата» можно на сайтах букмекерских контор.
Билеты на встречу «Локомотива» с «Ахматом» можно приобрести на официальном сайте железнодорожников (https://www.fclm.ru/tickets/). Стоимость – от 700 до 12 000 рублей.
Паспорт болельщика нужен для посещения всех матчей РПЛ.
«Локомотив» одержал волевую победу со счетом 2:1 благодаря голам Глушенкова (80 минута) и Сулейманова (81). У «Ахмата» отличился Конате (66, с пенальти). Кроме того, у хозяев красную карточку получил Тикнизян (90+1).
Партнерский проект