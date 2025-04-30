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9 ноября 6:44ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Локомотив – Ахмат, 11 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Галактионов "Ахмату" очков еще не отдавал
Валентин Васильев

В другой ситуации исход этой встречи вряд ли вызвал бы серьезные сомнения. Но “Ахмату” нельзя проигрывать - позади зона вылета. Игра покажет, насколько футболистам грозненской команды дорог нынешний тренер. 

Команда 1Время началаКоманда 2
«Локомотив» (Москва)11.11.2023, Сб
19:30 МСК		«Ахмат» (Грозный)
П1 – 1.87Х – 3.90П2 – 4.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва).

Судьи: еще не назначены.

Форма команд

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История матчей

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»218761-25
«Ахмат»782125-61

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.11.2023«Локомотив»

1:1

«Спартак»

РПЛ

01.11.2023«Локомотив»

3:0

«Рубин»

Кубок России

28.10.2023«Ростов»

1:0

«Локомотив»

РПЛ

21.10.2023«Локомотив»

0:0

«Динамо»

РПЛ

07.10.2023«Урал»

2:2

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.11.2023«Ахмат»

1:2

«Факел»

РПЛ

31.10.2023«Балтика»

4:1

«Ахмат»

Кубок России

28.10.2023«Зенит»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

22.10.2023«Ростов»

3:0

«Ахмат»

РПЛ

08.10.2023«Ахмат»

0:1

«Динамо»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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“Локо” с “Ахматом” пока явно занимают не те места, на которые рассчитывают. “Локомотив” только седьмой в таблице, “Ахмат” - и вовсе 14-й.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1494123-931
2. Зенит1492329-1329
3. ЦСКА1466226-1924
4. Крылья Советов1464428-2022
5. Динамо1457222-1922
6. Спартак1463519-2121
7. Локомотив1456319-1821
8. Пари НН1462614-1420
9. Рубин1454513-2019
10. Факел1453613-1618
11. Ростов1445522-2517
12. Урал1444614-2116
13. Оренбург1434716-2213
14. Ахмат1433814-1912
15. Балтика1432912-2111
16. Сочи14311016-2310

Прогнозы на матч

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“Эффект нового тренера” в “Ахмате” сработал, но продлился недолго. После четырех обнадеживающих туров (две победы, ничьи со “Спартаком” и “Краснодаром”) грозненцы с Ромащенко ушли в пике: пять поражений и всего одно очко за шесть матчей. На фоне сползания команды по таблице предсказуемо зазвучали разговоры о новой отставке. Так что выезд в Черкизово приобретает для бывшего ассистента Черчесова решающее значение.  Гости остро нуждаются в очках. Поверим, что как минимум одно на этом выезде зацепят? Коэффициент на 2Х в PARI весьма приличный. 

Трансляции

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Матч на Большой Черкизовской  в прямом эфире покажет кабельный телеканал “Матч Премьер”. Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline. Текстовую читайте на специализированных сайтах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Локомотив»: Магкеев (травма), Баринов (дисквалификация)

«Ахмат»: Тимофеев  (дисквалификация), Диванович, Сатара, Садулаев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Ахмат»:

Позиция«Локомотив»«Ахмат»Позиция
Вратарь22. Лантратов1. ОпаринВратарь
Защитник24. Ненахов55. ТодоровичЗащитник
Защитник85. Морозов6. ЧеликовичЗащитник
Защитник3. Фассон8. БогосавацЗащитник
Защитник21. Митай59. ХаринЗащитник
Полузащитник5. Марадишвили21. ОлейниковПолузащитник
Полузащитник93. Карпукас16. де ОливераПолузащитник
Полузащитник11. Миранчук23. ШвецПолузащитник
Нападающий9. Пиняев7. БеришаПолузащитник
Нападающий7. Дзюба29. ИльинНападающий
Нападающий15. Глушенков13. КонатеНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовМирослав РомащенкоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI установила достаточно высокий коэффициент на победу фаворита - 1.87. Разумеется, на гостей он гораздо выше - более чем в два раза. На ничью предложение тоже интересное. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Локомотив» – «Ахмат»?

Аналитики отдают предпочтение в паре хозяевам. Мы же обратим внимание на очень примечательный факт: “Ахмат” выиграл в Черкизово все три последних матча!

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» – «Ахмат»?

Федеральный канал «Матч ТВ» не покажет игру в прямом эфире. Бесплатно посмотреть встречу «Локомотива» и «Ахмата» можно на сайтах букмекерских контор.

Где купить билеты на матч «Локомотив» – «Ахмат»?

Билеты на встречу «Локомотива» с «Ахматом» можно приобрести на официальном сайте железнодорожников (https://www.fclm.ru/tickets/). Стоимость – от 700 до 12 000 рублей.

Нужен ли Fan ID для посещения игры?

Паспорт болельщика нужен для посещения всех матчей РПЛ.

UPD: результат

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«Локомотив» одержал волевую победу со счетом 2:1 благодаря голам Глушенкова (80 минута) и Сулейманова (81). У «Ахмата» отличился Конате (66, с пенальти). Кроме того, у хозяев красную карточку получил Тикнизян (90+1).

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных