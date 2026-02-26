Локомотив - Пари НН, 28 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На последний день зимы в чемпионате России по футболу запланировано четыре матча 19-го тура. На Большой Черкизовской улице столицы сыграют «Локомотив» с «Пари НН». Легальные букмекеры уже выкатили широкие линии на игру - рассмотрим их в поиске интересных опций для прогноза.
Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|9
|1
|1
|25-11
|«Пари НН»
|1
|1
|9
|11-25
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|ЦСКА
3:2
«Локомотив»
Товарищеский матч
|14.02.2026
|«Локомотив»
1:1
«Пюник»
Товарищеский матч
|14.02.2026
|«Локомотив»
4:0
«Динамо» Самарканд
Товарищеский матч
|08.02.2026
|«Локомотив»
2:0
«Елимай»
Товарищеский матч
|08.02.2026
|«Локомотив»
3:2
«Урарту»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.02.2026
|«Пари НН»
2:1
«Тобол»
Товарищеский матч
|07.02.2026
|«Пари НН»
0:0
«Енисей»
Товарищеский матч
|07.02.2026
|«Торпедо»
4:2
«Пари НН»
Товарищеский матч
|17.01.2026
|«Пари НН»
0:1
«Челябинск»
Товарищеский матч
|07.12.2025
|«Динамо» Мх
0:1
«Пари НН»
РПЛ
К возобновлению сезона «Локо» подошел третьим в таблице, а «Пари НН» - 14-м.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|12
|Крылья Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|13
|Динамо-Махачкала
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
«Локомотив» избежал в зимнее трансферное окно потери своего самого ценного актива Батракова, но лишился многолетнего капитана. Как скажется на коллективе уход Баринова, покажут только официальные матчи. Товарищеские железнодорожники проводили с переменным успехом. Зимний цикл спаррингов они завершили ничьей с «Пюником» и поражением от… нового клуба Баринова - ЦСКА (2:3). Правда, последняя игра проходила в нестандартном формате - три тайма по 45 минут.
«Пари НН», напротив, закрыл межсезонье победой - 2:1 над «Тоболом». Но в субботу его ожидает значительно более классный соперник. Очевидно, что здесь и ничья станет для нижегородцев приобретением.
Команда Шпилевского - единственная в чемпионате, которая ни разу не играла вничью на выезде (две победы, семь поражений). «Локо» ни разу не уступал дома (пять побед, три ничьи). Полагаем, красно-зеленые откроют 2026 официальный год победой. Однако как минимум гол на свежих эмоциях перезагруженный за зиму «Пари НН» должен забить.
PARI дает очень неплохой коэффициент на обмен голами в Черкизово.
В прямом эфире игру в Москве покажет канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
«Пари НН»: Эктов, Каккоев, Фаринья (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|3. Фассон
|3. Коледин
|Защитник
|Защитник
|5. Ньямси
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|23. Монтес
|25. Карич
|Защитник
|Защитник
|24. Ненахов
|23. Кастильо
|Полузащитник
|Защитник
|25. Пруцев
|8. Майга
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|6. Сарфо
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Батраков
|77. Ивлев
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Пиняев
|40. Олусегун
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Бакаев
|27. Грулев
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Воробьев
|10. Бальбоа
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Алексей Шпилевский
|Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 1.38. На успех гостей можно поставить за 7.80. Успешная ставка на ничью обещает пятикратный выигрыш.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.50 - зафиксирован на победу москвичей со счетом 2:0.
Бесплатно игру покажет в прямом эфире беттинговый партнер лиги.
Билеты можно приобрести в кассах стадиона «РЖД Арена» или на официальном сайте клуба. Минимальная стоимость составляет 300 рублей.