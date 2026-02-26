Ведомости
Локомотив - Пари НН, 28 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Удивит ли Шпилевский Галактионова?
Валентин Васильев

На последний день зимы в чемпионате России по футболу запланировано четыре матча 19-го тура. На Большой Черкизовской улице столицы сыграют «Локомотив» с «Пари НН». Легальные букмекеры уже выкатили широкие линии на игру - рассмотрим их в поиске интересных опций для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва) 

28.02.2026, Сб

17:00 МСК

«Пари Нижний Новгород»  

П1 - 1.38

Х - 5.00

П2 - 7.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»91125-11
«Пари НН»11911-25

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026ЦСКА

3:2

«Локомотив»

Товарищеский матч

14.02.2026«Локомотив»

1:1

«Пюник»

Товарищеский матч

14.02.2026«Локомотив»

4:0

«Динамо» Самарканд

Товарищеский матч

08.02.2026«Локомотив»

2:0

«Елимай»

Товарищеский матч

08.02.2026«Локомотив»

3:2

«Урарту»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.02.2026«Пари НН»

2:1

«Тобол»

Товарищеский матч

07.02.2026«Пари НН»

0:0

«Енисей»

Товарищеский матч

07.02.2026«Торпедо»

4:2

«Пари НН»

Товарищеский матч

17.01.2026«Пари НН»

0:1

«Челябинск»

Товарищеский матч

07.12.2025«Динамо» Мх

0:1

«Пари НН»

РПЛ

Место в таблице

К возобновлению сезона «Локо» подошел третьим в таблице, а «Пари НН» - 14-м. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар18124237-1240
2Зенит18116134-1239
3Локомотив18107139-2337
4ЦСКА18113430-1736
5Балтика1898124-735
6Спартак1885526-2329
7Рубин1865716-2223
8Ахмат1864822-2522
9Акрон1856722-2621
10Динамо1856727-2621
11Ростов1856715-2021
12Крылья Советов1845920-3317
13Динамо-Махачкала183698-2115
14Пари НН18421212-2814
15Оренбург18261017-2912
16Сочи18231316-419

Прогноз на матч

«Локомотив» избежал в зимнее трансферное окно потери своего самого ценного актива Батракова, но лишился многолетнего капитана. Как скажется на коллективе уход Баринова, покажут только официальные матчи. Товарищеские железнодорожники проводили с переменным успехом. Зимний цикл спаррингов они завершили ничьей с «Пюником» и поражением от… нового клуба Баринова - ЦСКА (2:3). Правда, последняя игра проходила в нестандартном формате - три тайма по 45 минут.

«Пари НН», напротив, закрыл межсезонье победой - 2:1 над «Тоболом». Но в субботу его ожидает значительно более классный соперник. Очевидно, что здесь и ничья станет для нижегородцев приобретением.

Команда Шпилевского - единственная в чемпионате, которая ни разу не играла вничью на выезде (две победы, семь поражений). «Локо» ни разу не уступал дома (пять побед, три ничьи). Полагаем, красно-зеленые откроют 2026 официальный год победой. Однако как минимум гол на свежих эмоциях перезагруженный за зиму «Пари НН» должен забить.

PARI дает очень неплохой коэффициент на обмен голами в Черкизово.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Москве покажет канал «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Локомотив»: нет

«Пари НН»: Эктов, Каккоев, Фаринья (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Пари НН»:

Позиция«Локомотив»«Пари НН»Позиция
Вратарь1. Митрюшкин30. МедведевВратарь
Защитник3. Фассон3. КолединЗащитник
Защитник5. Ньямси2. АлександровЗащитник
Защитник23. Монтес25. КаричЗащитник
Защитник24. Ненахов23. КастильоПолузащитник
Защитник25. Пруцев8. МайгаПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас6. СарфоПолузащитник 
Полузащитник83. Батраков77. ИвлевПолузащитник
Полузащитник9. Пиняев40. ОлусегунПолузащитник
Полузащитник7. Бакаев27. ГрулевПолузащитник
Нападающий10. Воробьев10. БальбоаНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовАлексей ШпилевскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 1.38. На успех гостей можно поставить за 7.80. Успешная ставка на ничью обещает пятикратный выигрыш.

🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Локомотив» - «Пари НН»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 6.50 - зафиксирован на победу москвичей со счетом 2:0. 

«Советский спорт» рассказывает про фрибеты, что это такое и как их получить сегодня.

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» - «Пари НН»?

Бесплатно игру покажет в прямом эфире беттинговый партнер лиги. 

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Пари НН»?

Билеты можно приобрести в кассах стадиона «РЖД Арена» или на официальном сайте клуба. Минимальная стоимость составляет 300 рублей.

