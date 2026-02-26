Локомотив - Пари НН, 28 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Локомотив» избежал в зимнее трансферное окно потери своего самого ценного актива Батракова, но лишился многолетнего капитана. Как скажется на коллективе уход Баринова, покажут только официальные матчи. Товарищеские железнодорожники проводили с переменным успехом. Зимний цикл спаррингов они завершили ничьей с «Пюником» и поражением от… нового клуба Баринова - ЦСКА (2:3). Правда, последняя игра проходила в нестандартном формате - три тайма по 45 минут.

«Пари НН», напротив, закрыл межсезонье победой - 2:1 над «Тоболом». Но в субботу его ожидает значительно более классный соперник. Очевидно, что здесь и ничья станет для нижегородцев приобретением.

Команда Шпилевского - единственная в чемпионате, которая ни разу не играла вничью на выезде (две победы, семь поражений). «Локо» ни разу не уступал дома (пять побед, три ничьи). Полагаем, красно-зеленые откроют 2026 официальный год победой. Однако как минимум гол на свежих эмоциях перезагруженный за зиму «Пари НН» должен забить.

PARI дает очень неплохой коэффициент на обмен голами в Черкизово.