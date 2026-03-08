Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



7 марта 17:22ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Виктория Мбоко – Анна Калинская, 8 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка против 10-й сеяной соревнований
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

Россиянка Анна Калинская в третьем круге хардового турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе встретится с канадкой Викторией Мбоко. Кто окажется сильнее в противостоянии двух сеяных? Анализируем расклады и коэффициенты букмекеров.

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Дата / Время: 20.02.2026, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Indian Wells Tennis Garden, Корт №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Виктория Мбоко (19 лет, 10-я ракетка мира, 10-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Кимберли Биррелл (Австралия) – 6:4, 7:6 (7:5)

Анна Калинская (27 лет, 22-я ракетка мира, 23-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Зейнеп Сёнмез (Турция) – 6:4, 7:6 (7:4)

Победительница этого матча в четвертом круге встретится с сильнейшей из пары Эмма Радукану (Великобритания, 25) – Аманда Анисимова (США, 6)

Виктория Мбоко

Свернуть

Первые титулы на уровне WTA взяла в прошлом году – в Монреале и Гонконге. В нынешнем сезоне дошла до финала в Аделаиде и Дохе, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2026 г. одержала 14 побед при четырех поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе впервые выступает в основной сетке.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Анна Калинская

Свернуть

Титулов на уровне WTA в одиночном разряде не брала. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Дохе, а на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала девять побед при пяти поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе лучший результат показала в 2021 г., когда дошла до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетела в первом раунде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки ранее провели два официальных очных матча (все – на харде). В обоих случаях сильнее была Мбоко.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают фавориткой канадку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,59 на её победу и 2,33 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

Свернуть

Недавний матч спортсменок в Аделаиде продлился три сета и 30 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,96 на ТБ (21,5) и 1,84 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа МбокоПобеда КалинскойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,592,331,961,84

Прогноз и ставка

Свернуть

Мбоко продолжает доказывать, что её взлет во второй части прошлого года – не случайность. В новом сезоне она на обоих турнирах WTA дошла до финала, а на Australian Open споткнулась только на Арине Соболенко. 

Канадка демонстрирует стабильно высокий уровень, мощную и агрессивную игру. Но и Калинская, приведя здоровье в порядок, почти не допускает провалов и тоже выглядит надежно. С лидерами мирового рейтинга ей непросто, но вот с соперницами схожего уровня россиянка чувствует себя вполне комфортно. Мбоко пока, пожалуй, между этими категориями, а потому мы вправе рассчитывать на борьбу. К тому же обе спортсменки не слишком убедительно стартовали в Индиан-Уэллсе, так что вряд ли их очный матч получится односторонним.

Резюмируя, пробуем заиграть ставку на ТБ (19,5). Она будет успешной, если теннисистки проведут минимум 20 геймов.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer298 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer298 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer114 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer298 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer298 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer298 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer298 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer298 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё