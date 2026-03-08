Виктория Мбоко – Анна Калинская, 8 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Мбоко продолжает доказывать, что её взлет во второй части прошлого года – не случайность. В новом сезоне она на обоих турнирах WTA дошла до финала, а на Australian Open споткнулась только на Арине Соболенко.

Канадка демонстрирует стабильно высокий уровень, мощную и агрессивную игру. Но и Калинская, приведя здоровье в порядок, почти не допускает провалов и тоже выглядит надежно. С лидерами мирового рейтинга ей непросто, но вот с соперницами схожего уровня россиянка чувствует себя вполне комфортно. Мбоко пока, пожалуй, между этими категориями, а потому мы вправе рассчитывать на борьбу. К тому же обе спортсменки не слишком убедительно стартовали в Индиан-Уэллсе, так что вряд ли их очный матч получится односторонним.

Резюмируя, пробуем заиграть ставку на ТБ (19,5). Она будет успешной, если теннисистки проведут минимум 20 геймов.