Виктория Мбоко – Анна Калинская, 8 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Партнерский проект
Россиянка Анна Калинская в третьем круге хардового турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе встретится с канадкой Викторией Мбоко. Кто окажется сильнее в противостоянии двух сеяных? Анализируем расклады и коэффициенты букмекеров.
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
Дата / Время: 20.02.2026, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Indian Wells Tennis Garden, Корт №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Виктория Мбоко (19 лет, 10-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Анна Калинская (27 лет, 22-я ракетка мира, 23-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертом круге встретится с сильнейшей из пары Эмма Радукану (Великобритания, 25) – Аманда Анисимова (США, 6)
Первые титулы на уровне WTA взяла в прошлом году – в Монреале и Гонконге. В нынешнем сезоне дошла до финала в Аделаиде и Дохе, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2026 г. одержала 14 побед при четырех поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе впервые выступает в основной сетке.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Титулов на уровне WTA в одиночном разряде не брала. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Дохе, а на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала девять побед при пяти поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе лучший результат показала в 2021 г., когда дошла до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетела в первом раунде.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее провели два официальных очных матча (все – на харде). В обоих случаях сильнее была Мбоко.
Букмекеры считают фавориткой канадку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,59 на её победу и 2,33 на успех россиянки.
Недавний матч спортсменок в Аделаиде продлился три сета и 30 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,96 на ТБ (21,5) и 1,84 на ТМ (21,5).
Мбоко продолжает доказывать, что её взлет во второй части прошлого года – не случайность. В новом сезоне она на обоих турнирах WTA дошла до финала, а на Australian Open споткнулась только на Арине Соболенко.
Канадка демонстрирует стабильно высокий уровень, мощную и агрессивную игру. Но и Калинская, приведя здоровье в порядок, почти не допускает провалов и тоже выглядит надежно. С лидерами мирового рейтинга ей непросто, но вот с соперницами схожего уровня россиянка чувствует себя вполне комфортно. Мбоко пока, пожалуй, между этими категориями, а потому мы вправе рассчитывать на борьбу. К тому же обе спортсменки не слишком убедительно стартовали в Индиан-Уэллсе, так что вряд ли их очный матч получится односторонним.
Резюмируя, пробуем заиграть ставку на ТБ (19,5). Она будет успешной, если теннисистки проведут минимум 20 геймов.