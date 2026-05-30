ГлавнаяПрогнозыЯкуб Меншик – Андрей Рублев, 31 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Якуб Меншик – Андрей Рублев, 31 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Близкие коэффициенты на победу каждого
Александр Бокулёв
Андрей Рублёв остался единственным россиянином в мужской одиночной сетке «Ролан Гаррос». В четвёртом круге ему предстоит встретиться с чехом Якубом Меншиком. Кто окажется сильнее?

Дата / Время: 31.05.2026, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Сюзанн Ленглен (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Якуб Меншик (20 лет, 27-я ракетка мира, 26-й номер посева)

  • 1-й круг: Тристан Дрог (Франция) – 6:3, 6:2, 6:4
  • 2-й круг: Мариано Навоне (Аргентина) – 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (13:11)
  • 3-й круг: Алекс де Минаур (Австралия, 8) – 0:6, 6:2, 6:2, 6:3

Андрей Рублёв (28 лет, 13-я ракетка мира, 11-й номер посева)

  • 1-й круг: Игнасио Бусе (Перу) – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5
  • 2-й круг: Камило Уго Карабельи (Аргентина) – 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5)
  • 3-й круг: Нуну Боржеш (Португалия) – 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)

Победитель этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшим из пары Каспер Рууд (Норвегия, 15) – Жоао Фонсека (Бразилия, 28)

Якуб Меншик

Свернуть

Выиграл два хардовых турнира ATP, один из них – в нынешнем сезоне (в Окленде). В Дохе дошел до полуфинала, а на Australian Open снялся перед четвертым кругом. Всего в 2026 г. одержал 21 победу при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» выступил только в прошлом сезоне и вылетел во втором круге.

Андрей Рублёв

Свернуть

Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть – на грунте. В нынешнем сезоне на этом покрытии пробился в финал в Барселоне. На харде дошел до полуфинала в Гонконге, Дохе и Дубае, а на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 21 победу при 10 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в 2020 и 2022 гг., когда доходил до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.

Личные встречи

Свернуть

Спортсмены ранее провели два официальных очных матча – на харде в 2024 г. В обоих случаях побеждал Меншик.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают фаворитом россиянина. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,79 на его победу и 2,01 на успех чеха.

Ставки на тоталы

Свернуть

Оба очных матч спортсменов получились конкурентными и продлились не менее 23 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,81 на ТБ (38,5) и 1,99 на ТМ (38,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа МеншикаПобеда РублёваТБ (38,5)ТМ (38,5)
WINLINE2,011,791,811,99

Прогноз и ставка

Свернуть

Когда Меншик не испытывает проблем со здоровьем, его можно считать одним из самых перспективных теннисистов нового поколения. Но даже на нынешнем «Ролан Гаррос» чех успел возрождаться после серьезных ударов по организму. Вопрос, хватит ли ресурсов на ещё один непростой матч.

А ждать легкой прогулки от противостояния с Рублёвым не стоит. Россиянин гораздо опытнее соперника и прекрасно понимает, какой шанс открылся на нынешнем «Ролан Гаррос» после вылета нескольких фаворитов. Просто так Рублёв место в четвертьфинале не отдаст, хотя многое зависит и от ментального состояния, которое по-прежнему не всегда стабильно.

Резюмируя, видим все основания для конкурентного и затяжного матча. Вдобавок эта встреча закрывает соревновательную сессию, а потому вряд ли сильно зацепит жаркое время. Пробуем ТБ (36,5).

