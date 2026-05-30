Якуб Меншик – Андрей Рублев, 31 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Когда Меншик не испытывает проблем со здоровьем, его можно считать одним из самых перспективных теннисистов нового поколения. Но даже на нынешнем «Ролан Гаррос» чех успел возрождаться после серьезных ударов по организму. Вопрос, хватит ли ресурсов на ещё один непростой матч.

А ждать легкой прогулки от противостояния с Рублёвым не стоит. Россиянин гораздо опытнее соперника и прекрасно понимает, какой шанс открылся на нынешнем «Ролан Гаррос» после вылета нескольких фаворитов. Просто так Рублёв место в четвертьфинале не отдаст, хотя многое зависит и от ментального состояния, которое по-прежнему не всегда стабильно.

Резюмируя, видим все основания для конкурентного и затяжного матча. Вдобавок эта встреча закрывает соревновательную сессию, а потому вряд ли сильно зацепит жаркое время. Пробуем ТБ (36,5).