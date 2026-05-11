Элизе Мертенс – Мирра Андреева, 11 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Россиянка против топовой парницы
Александр Бокулёв
Мирра Андреева в четвертом круге грунтового турнира WTA-1000 в Риме встретится с Элизе Мертенс. Сумеет ли первая ракетка России обыграть опытную бельгийку?

Дата / Время: 11.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: Foro Italico (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Элизе Мертенс (30 лет, 22-я ракетка мира, 21-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Панна Удварди (Венгрия) – 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Жасмин Паолини (Италия, 9) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:3

Мирра Андреева (19 лет, 7-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Антония Ружич (Хорватия) – 6:1, 6:0
  • 3-й круг: Виктория Голубич (Швейцария) – 6:1, 4:6, 6:0

Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Коко Гауфф (США, 3) – Ива Йович (США, 16)

Элизе Мертенс

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде (теперь третья). Индивидуально выиграла 10 турниров WTA, в том числе два грунтовых. В нынешнем сезоне дошла до четвертого круга на Australian Open, всего одержала 15 победы при восьми поражениях. На турнире в Риме лучший результат показала в 2020 г., когда дошла до четвертьфинала. В прошлом году вылетела в четвертом круге.

Мирра Андреева

Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. На грунте победила в Линце, дошла до финала в Мадриде и полуфинала в Штутгарте. Всего в нынешнем сезоне одержала 28 побед при восьми поражениях. В Риме лучший результат показала в прошлом году, когда дошла до четвертьфинала.

Личные встречи

Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,33 на её победу и 3,30 на успех бельгийки.

Ставки на тоталы

Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,96 на ТБ (20,5) и 1,84 на ТМ (20,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа МертенсПобеда АндреевойТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE3,301,331,961,84

Прогноз и ставка

В нынешнем сезоне Андреева доказывает, что грунт вполне можно считать её профильным покрытием. Россиянка на нем невероятно стабильна. Вот и в Риме она не давала серьезных поводов усомниться в своих кондициях, хотя последний матч с Голубич получился непростым – вплоть до проигранного сета.

Мертенс же выбила Паолини, а это солидная заявка. Бельгийка – выдающаяся парница, но и индивидуально она может доставить проблем любой сопернице. Спортсменка умеет терпеть, затягивать розыгрыши и действовать вторым номером. С таким стилем справляются далеко не все, и вряд ли Андреевой будет просто. С учетом коэффициентов рискнем заиграть плюсовую фору по геймам через Мертенс. 

