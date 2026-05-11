Элизе Мертенс – Мирра Андреева, 11 мая: прогноз на матч турнира в Риме

В нынешнем сезоне Андреева доказывает, что грунт вполне можно считать её профильным покрытием. Россиянка на нем невероятно стабильна. Вот и в Риме она не давала серьезных поводов усомниться в своих кондициях, хотя последний матч с Голубич получился непростым – вплоть до проигранного сета.

Мертенс же выбила Паолини, а это солидная заявка. Бельгийка – выдающаяся парница, но и индивидуально она может доставить проблем любой сопернице. Спортсменка умеет терпеть, затягивать розыгрыши и действовать вторым номером. С таким стилем справляются далеко не все, и вряд ли Андреевой будет просто. С учетом коэффициентов рискнем заиграть плюсовую фору по геймам через Мертенс.