Мидтьюлланд - Реал Сосьедад, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

«Мидтьюлланд» в этой году пока играет только на международной арене. Чемпионат Дании, в котором команда Томаса Томасберга делит лидерство по очкам с «Копенгагеном», возобновится только в ближайшие выходные. Несмотря на дефицит серьезной соревновательной практики датчане успешно начали год: всухую обыграли на выезде «Лудогорец» и сыграли вничью дома с амбициозным «Фенербахче».

У «Реала Сосьедад» проблем с игровым тонусом точно нет. Только за первую треть февраля баски наиграли три матча: уступили «Осасуне» в чемпионате, но быстренько взяли реванш в Кубке Испании, а в прошлое воскресенье обыграли дома «Эспаньол». Так что в Данию Захарян и его товарищи отправились в бодром расположении духа.

Датчане пропускали мячи в трех из четырех домашних матчей сезона. «Реал Сосьедад» забивал во всех четырех выездных играх ЛЕ. Пари на «обе забьют» в этой ситуации выглядит достаточно перспективным.