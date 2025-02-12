Мидтьюлланд - Реал Сосьедад, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
Вслед за Лигой чемпионов матчи 1/16 финала пройдут и в двух чуть менее статусных континентальных турнирах - Лиге Европы и Лиге конференций. Здесь говорим о шансах команд в паре «Мидтьюлланд» - «Реал Сосьедад». Интерес российских болельщиков к матчу подогревает потенциальный выход на поле Арсена Захаряна.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Мидтьюлланд» (Хернинг, Дания)
13.02.2025, Вс
20:45 МСК
«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян, Испания)
|П1 - 3.80
Турнир: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
Стадион: «МСХ Арена» (Хернинг, Дания)
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Мидтьюлланд»
|0
|0
|0
|0-0
|«Реал Сосьедад»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Мидтьюлланда»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
30.01.2025
«Мидтьюлланд»
2:2
«Фенербахче»
Лига Европы
23.01.2025
«Лудогорец»
0:2
«Мидтьюлланд»
Лига Европы
12.12.2024
«Порту»
2:0
«Мидтьюлланд»
Лига Европы
01.12.2024
«Вайле»
0:3
«Мидтьюлланд»
Суперлига
28.11.2024
«Мидтьюлланд»
1:2
«Айнтрахт»
Лига Европы
Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
09.02.2025
«Реал Сосьедад»
2:1
«Эспаньол»
Примера
06.02.2025
«Реал Сосьедад»
2:0
«Осасуна»
Кубок Испании
02.02.2025
«Осасуна»
2:1
«Реал Сосьедад»
Примера
30.01.2025
«Реал Сосьедад»
2:0
ПАОК
Лига Европы
26.01.2025
«Реал Сосьедад»
0:3
«Хетафе»
Примера
13.02.2025. 20:45. «Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
13.02.2025. 20:45. «Мидтьюлланд» (Дания) – «Реал Сосьедад» (Испания)
13.02.2025. 20:45. «Юнион» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды)
13.02.2025. 20:45. «Фенербахче» (Турция) – «Андерлехт» (Бельгия)
13.02.2025. 23:00. «Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия)
13.02.2025. 23:00. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)
13.02.2025. 23:00. ПАОК (Греция) – «Стяуа» (Румыния)
13.02.2025. 23:00. «Твенте» (Нидерланды) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
«Мидтьюлланд» в этой году пока играет только на международной арене. Чемпионат Дании, в котором команда Томаса Томасберга делит лидерство по очкам с «Копенгагеном», возобновится только в ближайшие выходные. Несмотря на дефицит серьезной соревновательной практики датчане успешно начали год: всухую обыграли на выезде «Лудогорец» и сыграли вничью дома с амбициозным «Фенербахче».
У «Реала Сосьедад» проблем с игровым тонусом точно нет. Только за первую треть февраля баски наиграли три матча: уступили «Осасуне» в чемпионате, но быстренько взяли реванш в Кубке Испании, а в прошлое воскресенье обыграли дома «Эспаньол». Так что в Данию Захарян и его товарищи отправились в бодром расположении духа.
Датчане пропускали мячи в трех из четырех домашних матчей сезона. «Реал Сосьедад» забивал во всех четырех выездных играх ЛЕ. Пари на «обе забьют» в этой ситуации выглядит достаточно перспективным.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Мидтьюлланд»: Олссон, Олафссон, Чо (все - травмы)
«Реал Сосьедад»: Одриосола (дисквалификация), Траоре (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Мидтьюлланд» - «Реал Сосьедад»:
|Позиция
|«Мидтьюлланд»
|«Реал Сосьедад»
|Позиция
|Вратарь
|1. Лессль
|1. Ремиро
|Вратарь
|Защитник
|4. Диао
|27. Арамбуру
|Защитник
|Защитник
|22. М. Серенсен
|5. Субельдия
|Защитник
|Защитник
|6. Андерссон
|21. Агер
|Защитник
|Защитник
|13. Габриэл
|12. Лопес
|Защитник
|Полузащитник
|29. Паулиньо
|4. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Кастильо
|24. Сучич
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. О. Серенсен
|23. Мендес
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Осорио
|14. Кубо
|Нападающий
|Нападающий
|58. Шимшир
|11. Бекер
|Нападающий
|Нападающий
|18. Букса
|10. Оярсабаль
|Нападающий
|Главный тренер
|Томас Томасберг
|Иманол Альгуасиль
|Главный тренер
Аналитики PARI считают фаворитом в паре гостей, но дают достаточно высокий коэффициент на их победу. В случае успеха испанцев букмекер удвоит номинал ставки. Поставить на ничью можно за 3.45, а на победу датчан - за 3.80.
Эксперты отдают предпочтение в паре испанцам. Отследить какую-либо тенденцию в паре не получится ввиду отсутствия у них совместного бэкграунда. В четверг они встретятся впервые в истории.
В этом евросезоне российский полузащитник не сыграл еще ни минуты. Возможно, выйдет на замену как раз в Дании. Предыдущий матч Примеры Захарян смотрел с лавки запасных.
Решающий матч турнира примет стадион «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Игра состоится 21 мая.
Партнерский проект