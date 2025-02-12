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12 февраля 3:31ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Мидтьюлланд - Реал Сосьедад, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Первая встреча в истории клубов
Валентин Васильев

Вслед за Лигой чемпионов матчи 1/16 финала пройдут и в двух чуть менее статусных континентальных турнирах - Лиге Европы и Лиге конференций. Здесь говорим о шансах команд в паре «Мидтьюлланд»  - «Реал Сосьедад». Интерес российских болельщиков к матчу подогревает потенциальный выход на поле Арсена Захаряна.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Мидтьюлланд» (Хернинг, Дания)

13.02.2025, Вс

20:45 МСК

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян, Испания)

П1 - 3.80

Х - 3.45

П2 - 2.00

Турнир: Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

Стадион: «МСХ Арена»  (Хернинг, Дания)

Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Мидтьюлланд»0000-0
«Реал Сосьедад»0000-0

Последние пять матчей «Мидтьюлланда»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.01.2025

«Мидтьюлланд»

2:2

«Фенербахче»

Лига Европы

23.01.2025

«Лудогорец»

0:2

«Мидтьюлланд»

Лига Европы

12.12.2024

«Порту»

2:0

«Мидтьюлланд»

Лига Европы

01.12.2024

«Вайле»

0:3

«Мидтьюлланд»

Суперлига

28.11.2024

«Мидтьюлланд»

1:2

«Айнтрахт»

Лига Европы

Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025

«Реал Сосьедад»

2:1

«Эспаньол»

Примера

06.02.2025

«Реал Сосьедад»

2:0

«Осасуна»

Кубок Испании

02.02.2025

«Осасуна»

2:1

«Реал Сосьедад»

Примера

30.01.2025

«Реал Сосьедад»

2:0

ПАОК

Лига Европы

26.01.2025

«Реал Сосьедад»

0:3

«Хетафе»

Примера

Календарь игр

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1/16 финала. Первые матчи

13.02.2025.  20:45. «Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень»  (Чехия)
13.02.2025.  20:45. «Мидтьюлланд»  (Дания) – «Реал Сосьедад»  (Испания)
13.02.2025.  20:45. «Юнион» (Бельгия) – «Аякс» (Нидерланды)
13.02.2025.  20:45. «Фенербахче» (Турция) – «Андерлехт» (Бельгия)
13.02.2025.  23:00. «Порту» (Португалия) – «Рома» (Италия)
13.02.2025.  23:00. «АЗ Алкмар»  (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)
13.02.2025.  23:00. ПАОК (Греция) – «Стяуа» (Румыния)
13.02.2025.  23:00. «Твенте» (Нидерланды) – «Буде-Глимт»  (Норвегия)

Прогноз на матч

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«Мидтьюлланд» в этой году пока играет только на международной арене. Чемпионат Дании, в котором команда Томаса Томасберга делит лидерство по очкам с «Копенгагеном», возобновится только в ближайшие выходные. Несмотря на дефицит серьезной соревновательной практики датчане успешно начали год: всухую обыграли на выезде «Лудогорец» и сыграли вничью дома с амбициозным «Фенербахче». 

У «Реала Сосьедад» проблем с игровым тонусом точно нет. Только за первую треть февраля баски наиграли три матча: уступили «Осасуне» в чемпионате, но быстренько взяли реванш в Кубке Испании, а в прошлое воскресенье обыграли дома «Эспаньол». Так что в Данию Захарян и его товарищи отправились в бодром расположении духа. 

Датчане пропускали мячи в трех из четырех домашних матчей сезона. «Реал Сосьедад» забивал во всех четырех выездных играх ЛЕ. Пари на «обе забьют» в этой ситуации выглядит достаточно перспективным.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В России трансляцию матча можно легально посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Мидтьюлланд»: Олссон, Олафссон, Чо (все - травмы)

«Реал Сосьедад»: Одриосола (дисквалификация), Траоре (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Мидтьюлланд» - «Реал Сосьедад»:

Позиция«Мидтьюлланд»«Реал Сосьедад»Позиция
Вратарь1. Лессль1. РемироВратарь
Защитник4. Диао27. АрамбуруЗащитник
Защитник22. М. Серенсен5. СубельдияЗащитник
Защитник6. Андерссон21. АгерЗащитник
Защитник13. Габриэл12. ЛопесЗащитник
Полузащитник 29. Паулиньо4. СубимендиПолузащитник
Полузащитник 21. Кастильо24. СучичПолузащитник 
Полузащитник24. О. Серенсен23. МендесПолузащитник
Полузащитник11. Осорио14. КубоНападающий
Нападающий58. Шимшир11. БекерНападающий
Нападающий18. Букса10. ОярсабальНападающий
Главный тренерТомас ТомасбергИманол АльгуасильГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI считают фаворитом в паре гостей, но дают достаточно высокий коэффициент на их победу. В случае успеха испанцев букмекер удвоит номинал ставки. Поставить на ничью можно за 3.45, а на победу датчан - за 3.80.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Мидтьюлланд» - «Реал Сосьедад»?

Эксперты отдают предпочтение в паре испанцам. Отследить какую-либо тенденцию в паре не получится ввиду отсутствия у них совместного бэкграунда. В четверг они встретятся впервые в истории.

Будет ли играть Арсен Захарян?

В этом евросезоне российский полузащитник не сыграл еще ни минуты. Возможно, выйдет на замену как раз в Дании. Предыдущий матч Примеры Захарян смотрел с лавки запасных.

Где и когда пройдет финал Лиги Европы?

Решающий матч турнира примет стадион «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Игра состоится 21 мая.

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