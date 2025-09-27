Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



26 сентября 5:53ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Милан - Наполи, 28 сентября: где смотреть матч Серии A, прогноз, составы

«Красные дьяволы» подпортят статистику чемпиону?
Валентин Васильев

Действующий чемпион Италии пока без потерь идет по дистанции нового сезона. Но в ближайшем туре продлить свою победную серию «Наполи» будет сложно. Южан ожидает традиционно тяжелый выезд - в Милан к одноименному клубу. Ничего круче в пятом туре Серии А не будет!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Наполи» (Неаполь)

28.09.2025, Вс

21:45 МСК

«Милан»

П1 - 2.40

Х - 3.30

П2 - 3.30

Турнир: чемпионат Италии, 5-й ур

Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца»)  (Милан, Италия)

Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Милан»705453252-200
«Наполи»535470200-252

Последние пять игр «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.09.2025«Милан»

3:0

«Лечче»

Кубок Италии

20.09.2025«Удинезе»

0:3

«Милан»

Серия А

14.09.2025«Милан»

1:0

«Болонья»

Серия А

29.08.2025«Лечче»

0:2

«Милан»

Серия А

23.08.2025«Милан»

1:2

«Кремонезе»

Серия А

Последние пять игр «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.09.2025«Наполи»

3:2

«Пиза»

Серия А

18.09.2025«Манчестер Сити»

2:0

«Наполи»

Лига чемпионов

13.09.2025«Фиорентина»

1:3

«Наполи»

Серия А

30.08.2025«Наполи»

1:0

«Кальяри»

Серия А

23.08.2025«Сассуоло»

0:2

«Наполи»

Серия А

Последние пять игр «Милана» и «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Наполи» 

2:1

«Милан»

Серия А

29.10.2024«Милан»

0:2

«Наполи» 

Серия А

11.02.2024«Милан»

1:0

«Наполи» 

Серия А

29.10.2024«Наполи» 

2:2

«Милан»

Серия А

18.04.2023«Наполи» 

2:2

«Милан»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Наполи» остался единственной командой, не терявшей очков в новом сезоне. «Милан» идет третьим с отставанием в три очка от чемпиона и лидера. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи44009-312
2. Ювентус43108-410
3. Милан43017-29
4. Рома43013-19
5. Аталанта42209-38
6. Кремонезе42205-38
7. Кальяри42115-37
8. Комо42115-37
9. Удинезе42114-57
10. Интер420211-76
11. Болонья42023-36
12. Торино41121-84
13. Лацио41034-43
14. Сассуоло41034-73
15. Верона40312-63
16. Дженоа40222-42
17. Фиорентина40223-62
18. Парма40221-52
19. Пиза40133-61
20. Лечче40132-81

Прогноз на матч

Свернуть

«Милан» обескуражил своих поклонников домашним поражением на старте чемпионата от скромного «Кремонезе». Но команда должным образом отреагировала на премьерный казус - четырьмя победами с суммарным счетом 9:0. Три из них были одержаны в лиге, одна - над «Лечче» - в Кубке. Так что к приему дорогого гостя с юга «россонери» подходят в приличной форме и отличном настроении. 

«Наполи» в новой кампании проиграл только в Лиге чемпионов (0:2 от «Ман Сити»). В Серии А команда пока не потеряла ни очка. Но надо признать, что календарь на старте был благоприятным для чемпиона - ни одного противника с приставкой «топ». «Милан» - первый. Тут заруба обещает быть очень серьезной.

«Милан» четыре матча подряд сыграл на ноль. Но против команды Антонио Конте продлить «сухую» хозяевам вряд ли удастся. Травма Лукаку, конечно, существенно снизила пробивную мощь неаполитанской атаки, но как минимум гол она на «Сан-Сиро» должна забить - надо же свой лидерский статус подтверждать! В общем, обмен голами представляется нам вполне реалистичным исходом битвы топов.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Центральный матч Серии А в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
 «Матч ТВ»ВидеотрансляцияБесплатно
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Милан»: Яшари (травма)

«Наполи»: Лукаку, Бонджорно, Контини (все — травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан»«Наполи»:

Позиция«Милан»«Наполи»Позиция
Вратарь16. Меньян32. Милинкович-СавичВратарь
Защитник31. Павлович22. Ди ЛоренцоЗащитник
Защитник23. Томори31. БекемаЗащитник
ЗащитникДе Винтер5. ЖезусЗащитник
Полузащитник12. Рабьо37. СпинаццолаЗащитник
Полузащитник8. Лофтус-Чик68. ЛоботкаПолузащитник
Полузащитник 4. Риччи99. Замбо-АнгиссаПолузащитник 
Полузащитник56. Салемакерс11. Де БрюйнеПолузащитник
Полузащитник33. Бартезаги21. ПолитаноПолузащитник
Нападающий7. Хименес8. МактоминейПолузащитник
Нападающий18. Нкунку19. ХойлундНападающий
Главный тренерМассимилиано АллегриАнтонио КонтеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК «БЕТСИТИ» дают высокие коэффициенты на все самые популярные исходы в линии: 2.40 на победу «Милана» и 3.30 - на ничью и успех неаполитанцев.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Милан» — «Наполи»?

В соответствующей линии «БЕТСИТИ» наиболее вероятный вариант — результативная ничья  1:1. Этот счет котируется за 5.70.

Матч «Милан» — «Наполи» будет результативным?

Судя по коэффициенту на тотал больше 2.5 (2.17), обилие голов в Милане сильно удивит экспертов.

Где смотреть матч «Милан» — «Наполи»?

Легальная прямая трансляция запланирована на канале  «Матч ТВ».

Кто станет чемпионом Италии?

Аналитики оценивают вероятность успешной защиты чемпионом своего титула достаточно невысоким как для долгосрочных прогнозов коэффициентом 2.10. На триумф «Интера» сейчас в «БЕТСИТИ» можно поставить за 4.50, а «Ювентуса» - за 7.00. «Милан» в этом топе пока только четвертый (8.00). 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer126 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer460 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer81 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer460 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё