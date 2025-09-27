Милан - Наполи, 28 сентября: где смотреть матч Серии A, прогноз, составы

Партнерский проект
Действующий чемпион Италии пока без потерь идет по дистанции нового сезона. Но в ближайшем туре продлить свою победную серию «Наполи» будет сложно. Южан ожидает традиционно тяжелый выезд - в Милан к одноименному клубу. Ничего круче в пятом туре Серии А не будет!
Турнир: чемпионат Италии, 5-й ур
Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Милан»
|70
|54
|53
|252-200
|«Наполи»
|53
|54
|70
|200-252
Последние пять игр «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.09.2025
|«Милан»
3:0
«Лечче»
Кубок Италии
|20.09.2025
|«Удинезе»
0:3
«Милан»
Серия А
|14.09.2025
|«Милан»
1:0
«Болонья»
Серия А
|29.08.2025
|«Лечче»
0:2
«Милан»
Серия А
|23.08.2025
|«Милан»
1:2
«Кремонезе»
Серия А
Последние пять игр «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.09.2025
|«Наполи»
3:2
«Пиза»
Серия А
|18.09.2025
|«Манчестер Сити»
2:0
«Наполи»
Лига чемпионов
|13.09.2025
|«Фиорентина»
1:3
«Наполи»
Серия А
|30.08.2025
|«Наполи»
1:0
«Кальяри»
Серия А
|23.08.2025
|«Сассуоло»
0:2
«Наполи»
Серия А
Последние пять игр «Милана» и «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Наполи»
2:1
«Милан»
Серия А
|29.10.2024
|«Милан»
0:2
«Наполи»
Серия А
|11.02.2024
|«Милан»
1:0
«Наполи»
Серия А
|29.10.2024
|«Наполи»
2:2
«Милан»
Серия А
|18.04.2023
|«Наполи»
2:2
«Милан»
Лига чемпионов
«Наполи» остался единственной командой, не терявшей очков в новом сезоне. «Милан» идет третьим с отставанием в три очка от чемпиона и лидера.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|4
|4
|0
|0
|9-3
|12
|2. Ювентус
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|3. Милан
|4
|3
|0
|1
|7-2
|9
|4. Рома
|4
|3
|0
|1
|3-1
|9
|5. Аталанта
|4
|2
|2
|0
|9-3
|8
|6. Кремонезе
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|7. Кальяри
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|8. Комо
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|9. Удинезе
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|10. Интер
|4
|2
|0
|2
|11-7
|6
|11. Болонья
|4
|2
|0
|2
|3-3
|6
|12. Торино
|4
|1
|1
|2
|1-8
|4
|13. Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-4
|3
|14. Сассуоло
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|15. Верона
|4
|0
|3
|1
|2-6
|3
|16. Дженоа
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|17. Фиорентина
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
|18. Парма
|4
|0
|2
|2
|1-5
|2
|19. Пиза
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|20. Лечче
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
«Милан» обескуражил своих поклонников домашним поражением на старте чемпионата от скромного «Кремонезе». Но команда должным образом отреагировала на премьерный казус - четырьмя победами с суммарным счетом 9:0. Три из них были одержаны в лиге, одна - над «Лечче» - в Кубке. Так что к приему дорогого гостя с юга «россонери» подходят в приличной форме и отличном настроении.
«Наполи» в новой кампании проиграл только в Лиге чемпионов (0:2 от «Ман Сити»). В Серии А команда пока не потеряла ни очка. Но надо признать, что календарь на старте был благоприятным для чемпиона - ни одного противника с приставкой «топ». «Милан» - первый. Тут заруба обещает быть очень серьезной.
«Милан» четыре матча подряд сыграл на ноль. Но против команды Антонио Конте продлить «сухую» хозяевам вряд ли удастся. Травма Лукаку, конечно, существенно снизила пробивную мощь неаполитанской атаки, но как минимум гол она на «Сан-Сиро» должна забить - надо же свой лидерский статус подтверждать! В общем, обмен голами представляется нам вполне реалистичным исходом битвы топов.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Центральный матч Серии А в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Милан»: Яшари (травма)
«Наполи»: Лукаку, Бонджорно, Контини (все — травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» — «Наполи»:
|Позиция
|«Милан»
|«Наполи»
|Позиция
|Вратарь
|16. Меньян
|32. Милинкович-Савич
|Вратарь
|Защитник
|31. Павлович
|22. Ди Лоренцо
|Защитник
|Защитник
|23. Томори
|31. Бекема
|Защитник
|Защитник
|Де Винтер
|5. Жезус
|Защитник
|Полузащитник
|12. Рабьо
|37. Спинаццола
|Защитник
|Полузащитник
|8. Лофтус-Чик
|68. Лоботка
|Полузащитник
|Полузащитник
|4. Риччи
|99. Замбо-Ангисса
|Полузащитник
|Полузащитник
|56. Салемакерс
|11. Де Брюйне
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Бартезаги
|21. Политано
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Хименес
|8. Мактоминей
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Нкунку
|19. Хойлунд
|Нападающий
|Главный тренер
|Массимилиано Аллегри
|Антонио Конте
|Главный тренер
Аналитики БК «БЕТСИТИ» дают высокие коэффициенты на все самые популярные исходы в линии: 2.40 на победу «Милана» и 3.30 - на ничью и успех неаполитанцев.
В соответствующей линии «БЕТСИТИ» наиболее вероятный вариант — результативная ничья 1:1. Этот счет котируется за 5.70.
Судя по коэффициенту на тотал больше 2.5 (2.17), обилие голов в Милане сильно удивит экспертов.
Легальная прямая трансляция запланирована на канале «Матч ТВ».
Аналитики оценивают вероятность успешной защиты чемпионом своего титула достаточно невысоким как для долгосрочных прогнозов коэффициентом 2.10. На триумф «Интера» сейчас в «БЕТСИТИ» можно поставить за 4.50, а «Ювентуса» - за 7.00. «Милан» в этом топе пока только четвертый (8.00).