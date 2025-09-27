Милан - Наполи, 28 сентября: где смотреть матч Серии A, прогноз, составы

«Милан» обескуражил своих поклонников домашним поражением на старте чемпионата от скромного «Кремонезе». Но команда должным образом отреагировала на премьерный казус - четырьмя победами с суммарным счетом 9:0. Три из них были одержаны в лиге, одна - над «Лечче» - в Кубке. Так что к приему дорогого гостя с юга «россонери» подходят в приличной форме и отличном настроении.

«Наполи» в новой кампании проиграл только в Лиге чемпионов (0:2 от «Ман Сити»). В Серии А команда пока не потеряла ни очка. Но надо признать, что календарь на старте был благоприятным для чемпиона - ни одного противника с приставкой «топ». «Милан» - первый. Тут заруба обещает быть очень серьезной.

«Милан» четыре матча подряд сыграл на ноль. Но против команды Антонио Конте продлить «сухую» хозяевам вряд ли удастся. Травма Лукаку, конечно, существенно снизила пробивную мощь неаполитанской атаки, но как минимум гол она на «Сан-Сиро» должна забить - надо же свой лидерский статус подтверждать! В общем, обмен голами представляется нам вполне реалистичным исходом битвы топов.