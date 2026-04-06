Ренато Мойкано – Крис Данкан, 5 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между бразильцем Ренато Мойкано и шотландцем Крисом Данканом. Какая серия прервется – побед или поражений?
Мойкано
Данкан
|Бразилия
Страна
Шотландия
|36
Возраст
32
|28
Бои
17
|20 (2 / 10 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (7 / 4 / 4)
|7 (3 / 2 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 1 / 0)
|1
Ничьи
0
|10
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
–
|180,5
Рост (см)
178
|183
Размах рук (см)
181,5
|108
Размах ног (см)
104
В восьмилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, позднее освоил другие виды единоборств, получил черные пояса по бразильскому джиу-джитсу и тайскому боксу. В профессиональных MMA выступает с 2010 г. В 2014-м стал временным чемпионом Jungle Fight в полулегком весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал пять побед при трех поражениях и поднялся в легкую категорию. После этого выиграл семь боев и уступил в четырех. В январе 2025 г. на экстремально коротком уведомлении боролся за пояс в легком весе, но уступил Исламу Махачеву. В последнем поединке в июне проиграл Бенеилу Дариушу единогласным решением судей.
Владеет пурпурным поясом по бразильскому джиу-джитсу, смешанными единоборствами начал заниматься в 2014 г. В профессиональных ММА выступает с 2018-го. Был чемпионом UFL в легком весе, бился в Bellator. В 2022 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл шесть раз и уступил однажды. Идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в декабре удушающим приемом в первом раунде одолел Терренса Маккинни.
Определенный прогресс Мойкано в стойке можно отметить, но все же он остается односторонним бойцом. Стихия бразильца – партер, где он способен как контролировать соперников, так и проводить всевозможные сабмишены. В поединке с Данканом это будет особенно актуально, ведь шотландец – агрессивный ударник. Он активно прессингует, не боится идти в размены и обладает крепкой челюстью. При этом за время в UFC Данкан значительно улучшил и свою борьбу.
В целом шотландец выглядит интересным и довольно универсальным проспектом. У него хороший профессиональный рекорд, в том числе в UFC. И в лиге дали Данкану прямой шанс войти в топ-15 легкого дивизиона – а то и в топ-10, сместив Мойкано.
По мнению букмекеров, именно шотландец – явный фаворит. Это можно понять с учетом навыков, заряженности и набранной формы. Но есть классическая опасность – оппозиции уровня Мойкано у Данкана толком не было. Бразилец может на опыте нивелировать сильные стороны соперника и выложить свои козыри (прежде всего, в партере).
В любом случае, полагаем, поединок не продлится все пять раундов. Если Мойкано навяжет свой сценарий, то получит хорошие шансы на победный сабмишен. Если же Данкан заберет инициативу и удержит бой в стойке, то с высокой вероятностью найдет нокаут, тем более что у бразильца не самая крепкая челюсть. Так что пробуем пари не на исход, а на тотал. Коэффициент на ТМ (3,5) появится ближе к бою.
Турнир UFC Fight Night 272 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 4 на 5 апреля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой Мойкано – Данкан стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы