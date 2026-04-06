Ренато Мойкано – Крис Данкан, 5 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Определенный прогресс Мойкано в стойке можно отметить, но все же он остается односторонним бойцом. Стихия бразильца – партер, где он способен как контролировать соперников, так и проводить всевозможные сабмишены. В поединке с Данканом это будет особенно актуально, ведь шотландец – агрессивный ударник. Он активно прессингует, не боится идти в размены и обладает крепкой челюстью. При этом за время в UFC Данкан значительно улучшил и свою борьбу.

В целом шотландец выглядит интересным и довольно универсальным проспектом. У него хороший профессиональный рекорд, в том числе в UFC. И в лиге дали Данкану прямой шанс войти в топ-15 легкого дивизиона – а то и в топ-10, сместив Мойкано.

По мнению букмекеров, именно шотландец – явный фаворит. Это можно понять с учетом навыков, заряженности и набранной формы. Но есть классическая опасность – оппозиции уровня Мойкано у Данкана толком не было. Бразилец может на опыте нивелировать сильные стороны соперника и выложить свои козыри (прежде всего, в партере).

В любом случае, полагаем, поединок не продлится все пять раундов. Если Мойкано навяжет свой сценарий, то получит хорошие шансы на победный сабмишен. Если же Данкан заберет инициативу и удержит бой в стойке, то с высокой вероятностью найдет нокаут, тем более что у бразильца не самая крепкая челюсть. Так что пробуем пари не на исход, а на тотал. Коэффициент на ТМ (3,5) появится ближе к бою.