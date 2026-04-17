Валентин Молдавский — Линтон Васселл, 14 июня: прогноз на главный бой турнира PFL, трансляция и полный кард

Ближайший турнир промоушена PFL возглавит очередной поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между россиянином Валентином Молдавским и англичанином Линтоном Васселлом. За кем в итоге останется трилогия?
Молдавский
Васселл
Россия
Страна
Англия
32
Возраст
41
17
Бои
33
13 (2 / 3 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
23 (10 / 8 / 5)
3 (1 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
9 (5 / 1 / 3)
1
Без результата
1
185
Рост (см)
193
191
Размах рук (см)
208
105,5
Размах ног (см)
114,5
Уроженец Луганской области Украины, с 17 лет активно занимался боевым самбо. В 2014 году сменил спортивное гражданство на российское, в новой сборной стал двукратным чемпионом мира по боевому самбо в тяжелом весе. С 2015-го выступает в профессиональных MMA, с 2017-го - в Bellator. Выиграв первые пять боев в американском промоушене, подрался с Тимоти Джонсоном за временный пояс в тяжелом весе и победил. В поединке за регулярный титул уступил Райану Бейдеру. На данный момент идет на серии из двух побед: над Стивом Моури (единогласным решением судей) и Анте Делией (техническим нокаутом).
Начал заниматься смешанными единоборствами в 23-летнем возрасте. С 2008 года выступает на профессиональном уровне. В 2012-м завоевал пояс UCMMA в полутяжелом весе, который защитил дважды, после чего перешел в Bellator. Дважды проигрывал в титульных боях в полутяжелой категории, в том числе Бейдеру - в 2017-м. С 2019 года вновь выступает в тяжелом дивизионе. Шел на серии из пяти побед, но в последнем поединке в апреле уступил Денису Гольцову нокаутом в третьем раунде.
Соперники ранее бились дважды под эгидой Bellator. В 2019-м Молдавский победил единогласным решением судей, в 2023-м Васселл взял реванш и нокаутировал оппонента в первом раунде. Теперь это принципиальное противостояние, поэтому можно ожидать максимального уровня концентрации от спортсменов.
Молдавский - довольно умный боец и наверняка сделал выводы после поражения от англичанина. Ожидаем, что теперь россиянин будет более внимательным и аккуратным в начале поединка, а затем начнет забирать преимущество, пользуясь не лучшей выносливостью возрастного соперника.
Прошлый бой Молдавский выиграл нокаутом, однако больше в его стиле победы по очкам. Полагаем, что финишировать Васселла ему будет сложнее, чем Делию, поэтому пробуем заиграть ТБ (2,5).
Турнир PFL 4 (2024) стартует на «Mohegan Sun Arena» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в четверг, 14 июня, в 00:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00, поэтому главный бой вечера Молдавский - Васселл стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир PFL 4 (2024) в рамках платной подписки покажет «Okko».