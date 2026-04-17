Партнерский проект

Валентин Молдавский — Линтон Васселл, 14 июня: прогноз на главный бой турнира PFL, трансляция и полный кард

Заберет ли россиянин трилогию?
Александр Бокулёв
Ближайший турнир промоушена PFL возглавит очередной поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между россиянином Валентином Молдавским и англичанином Линтоном Васселлом. За кем в итоге останется трилогия?

У КАКИХ БУКМЕКЕРОВ ЛУЧШЕ ВСЕГО СТАВИТЬ НА MMA?

Молдавский

 

Васселл

Россия

Страна

Англия

32

Возраст

41

17

Бои

33

13 (2 / 3 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

23 (10 / 8 / 5)

3 (1 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

9 (5 / 1 / 3)

1

Без результата

1

185

Рост (см)

193

191

Размах рук (см)

208

105,5

Размах ног (см)

114,5

Валентин Молдавский

Уроженец Луганской области Украины, с 17 лет активно занимался боевым самбо. В 2014 году сменил спортивное гражданство на российское, в новой сборной стал двукратным чемпионом мира по боевому самбо в тяжелом весе. С 2015-го выступает в профессиональных MMA, с 2017-го - в Bellator. Выиграв первые пять боев в американском промоушене, подрался с Тимоти Джонсоном за временный пояс в тяжелом весе и победил. В поединке за регулярный титул уступил Райану Бейдеру. На данный момент идет на серии из двух побед: над Стивом Моури (единогласным решением судей) и Анте Делией (техническим нокаутом).

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Линтон Васселл

Начал заниматься смешанными единоборствами в 23-летнем возрасте. С 2008 года выступает на профессиональном уровне. В 2012-м завоевал пояс UCMMA в полутяжелом весе, который защитил дважды, после чего перешел в Bellator. Дважды проигрывал в титульных боях в полутяжелой категории, в том числе Бейдеру - в 2017-м. С 2019 года вновь выступает в тяжелом дивизионе. Шел на серии из пяти побед, но в последнем поединке в апреле уступил Денису Гольцову нокаутом в третьем раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

 Победа МолдавскогоПобеда ВасселлаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,323,402,051,69

Прогноз на бой

Соперники ранее бились дважды под эгидой Bellator. В 2019-м Молдавский победил единогласным решением судей, в 2023-м Васселл взял реванш и нокаутировал оппонента в первом раунде. Теперь это принципиальное противостояние, поэтому можно ожидать максимального уровня концентрации от спортсменов.

Молдавский - довольно умный боец и наверняка сделал выводы после поражения от англичанина. Ожидаем, что теперь россиянин будет более внимательным и аккуратным в начале поединка, а затем начнет забирать преимущество, пользуясь не лучшей выносливостью возрастного соперника.

Прошлый бой Молдавский выиграл нокаутом, однако больше в его стиле победы по очкам. Полагаем, что финишировать Васселла ему будет сложнее, чем Делию, поэтому пробуем заиграть ТБ (2,5).

Полный кард, где смотреть бой Молдавский - Васселл III

Турнир PFL 4 (2024) стартует на «Mohegan Sun Arena» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в четверг, 14 июня, в 00:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00, поэтому главный бой вечера Молдавский - Васселл стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир PFL 4 (2024) в рамках платной подписки покажет «Okko».

Основной кард

  • Валентин Молдавский (Россия) - Линтон Васселл (Великобритания). Тяжелый вес;
  • Дакота Дитчева (Великобритания) - Челси Хэккетт (Австралия). Женский наилегчайший вес;
  • Денис Гольцов (Россия) - Тиаго Сантос (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Лиз Кармуш (США) - Кана Ватанабе (Бразилия). Женский наилегчайший вес;

Прелимы

  • Тайла Сантос (Бразилия) - Джена Бишоп (США). Женский наилегчайший вес;
  • Олег Попов (Россия) - Дэвион Франклин (США). Тяжелый вес;
  • Марсело Голм (Бразилия) - Тайрелл Форчун (США). Тяжелый вес;
  • Илара Джоанне (Бразилия) - Шанна Янг (США). Женский наилегчайший вес;
  • Данило Маркес (Бразилия) - Тимоти Джонсон (США). Тяжелый вес;
  • Джулиана Веласкес (Бразилия) - Лиза Молдин (США). Женский наилегчайший вес;
  • Сумико Инаба (США) - Сарай Орозко (Мексика). Женский наилегчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer74 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer258 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer258 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer258 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer258 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer258 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё