Валентин Молдавский — Линтон Васселл, 14 июня: прогноз на главный бой турнира PFL, трансляция и полный кард

Соперники ранее бились дважды под эгидой Bellator. В 2019-м Молдавский победил единогласным решением судей, в 2023-м Васселл взял реванш и нокаутировал оппонента в первом раунде. Теперь это принципиальное противостояние, поэтому можно ожидать максимального уровня концентрации от спортсменов.

Молдавский - довольно умный боец и наверняка сделал выводы после поражения от англичанина. Ожидаем, что теперь россиянин будет более внимательным и аккуратным в начале поединка, а затем начнет забирать преимущество, пользуясь не лучшей выносливостью возрастного соперника.

Прошлый бой Молдавский выиграл нокаутом, однако больше в его стиле победы по очкам. Полагаем, что финишировать Васселла ему будет сложнее, чем Делию, поэтому пробуем заиграть ТБ (2,5).