Наполи — Интер, 25 октября: где смотреть матч Серии A, прогноз, составы

После разгромного поражения в Лиге чемпионов от ПСВ (2:6) неаполитанцам крайне важно реабилитироваться в матче Серии А против одного из главных конкурентов сезона. Ожидаем очередную драму в исполнении топ-клубов Италии?
Турнир: чемпионат Италии, 8-й тур
Стадион: имени Диего Марадоны (Неаполь, Италия)
Главный судья: Маурицио Мариани
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Наполи»
|51
|47
|80
|193-264
|«Интер»
|80
|47
|51
|264-193
Последние пять игр «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.10.2025
|ПСВ
6:2
«Наполи»
Лига чемпионов
|18.10.2025
|«Торино»
1:0
«Наполи»
Серия А
|05.10.2025
|«Наполи»
2:1
«Дженоа»
Серия А
|01.10.2025
|«Наполи»
2:1
«Спортинг»
Лига чемпионов
|28.09.2025
|«Милан»
2:1
«Наполи»
Серия А
Последние пять игр «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.10.2025
|«Юнион Сент-Жиллуа»
0:4
«Интер»
Лига чемпионов
|18.10.2025
|«Рома»
0:1
«Интер»
Серия А
|10.10.2025
|«Атлетико»
2:1 после серии пенальти
«Интер»
Товарищеский матч
|04.10.2025
|«Интер»
4:1
«Кремонезе»
Серия А
|30.09.2025
|«Интер»
3:0
«Славия»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Наполи» и «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Наполи»
1:1
«Интер»
Серия А
|10.11.2024
|«Интер»
1:1
«Наполи»
Серия А
|17.03.2024
|«Интер»
1:1
«Наполи»
Серия А
|22.01.2024
|«Наполи»
0:1
«Интер»
Суперкубок Италии
|03.12.2023
|«Наполи»
0:3
«Интер»
Серия А
Обе команды подходят к очному противостоянию в числе лидеров турнирной таблицы Серии А.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Милан
|7
|5
|1
|1
|11-4
|16
|2. Интер
|7
|5
|0
|2
|18-8
|15
|3. Наполи
|7
|5
|0
|2
|12-7
|15
|4. Рома
|7
|5
|0
|2
|7-3
|15
|5. Болонья
|7
|4
|1
|2
|11-5
|13
|6. Комо
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|7. Ювентус
|7
|3
|3
|1
|9-7
|12
|8. Аталанта
|7
|2
|5
|0
|11-5
|11
|9. Сассуоло
|7
|3
|1
|3
|8-8
|10
|10. Кремонезе
|7
|2
|4
|1
|8-9
|10
|11. Удинезе
|7
|2
|3
|2
|7-10
|6
|12. Лацио
|7
|2
|2
|3
|10-7
|9
|13. Кальяри
|7
|2
|2
|3
|6-8
|8
|14. Торино
|7
|2
|2
|3
|6-13
|8
|15. Парма
|7
|1
|3
|3
|3-7
|6
|16. Лечче
|7
|1
|3
|3
|5-10
|6
|17. Верона
|7
|0
|4
|3
|2-9
|4
|18. Фиорентина
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|19. Дженоа
|7
|0
|3
|4
|3-9
|3
|20. Пиза
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
Среди недели «Наполи» потерпел унизительное поражение от ПСВ (2:6) в Лиге чемпионов, что заставило многих усомниться в шансах подопечных Антонио Конте в дальнейших перспективах. На самом деле проблемы неаполитанцев носят системный характер. Так, команда в последний раз сохраняла ворота в неприкосновенности еще в конце лета, когда был обыгран скромный «Кальяри» (1:0). Кроме того, перспективная связка Де Брюйне – Хойлунд пока не может себя реализовать из-за травмы датчанина.
«Интер», в свою очередь, быстро забыл о кризисе начала сезона, одержав семь побед подряд во всех турнирах. При этом «нерадзурри» лишь дважды в нынешней кампании Серии А забивали менее двух голов, команда создает много моментов как после стандартов, так и после розыгрышей в финальной трети поля.
Считаем, что для «Интера» сейчас самый подходящий момент для того, чтобы обыграть «Наполи» впервые с января прошлого года. Ставим на победу гостей за отличный коэффициент.
Центральный матч Серии А в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Наполи»: Лукаку, Контини, Лоботка, Рахмани (все – травма), Хойлунд (под вопросом)
«Интер»: Тюрам, Дармиан, Ди Дженнаро (все – травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» — «Интер»:
|Позиция
|«Наполи»
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|32. Милинкович-Савич
|Вратарь
|Защитник
|22. Ди Лоренцо
|95. Бастони
|Защитник
|Защитник
|31. Бекема
|15. Ачерби
|Защитник
|Защитник
|4. Буонджорно
|25. Аканжи
|Защитник
|Полузащитник
|37. Спинаццола
|32. Димарко
|Защитник
|Полузащитник
|6. Гилмур
|22. Мхитарян
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Политано
|20. Чалханоглу
|Полузащитник
|Полузащитник
|99. Ангисса
|23. Барелла
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Де Брейне
|2. Дюмфрис
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Мактоминей
|14. Бонни
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Лукка
|10. Мартинес
|Нападающий
|Главный тренер
|Антонио Конте
|Кристиан Киву
|Главный тренер
Аналитики БК «БЕТСИТИ» выставили равные котировки на победу «Наполи» и ничейный результат - 3.20. Победа «Интера» котируется за 2.55.
В соответствующей линии «БЕТСИТИ» наиболее вероятный вариант — результативная ничья 1:1. Этот счет котируется за 5.60.
Эксперты считают, что предстоящая встреча получится в меру результативной. Так, тотал больше 2 голов оценивается в коэффициент 1.59.
Легальная прямая трансляция запланирована на канале «Матч ТВ».