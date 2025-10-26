Наполи — Интер, 25 октября: где смотреть матч Серии A, прогноз, составы

Среди недели «Наполи» потерпел унизительное поражение от ПСВ (2:6) в Лиге чемпионов, что заставило многих усомниться в шансах подопечных Антонио Конте в дальнейших перспективах. На самом деле проблемы неаполитанцев носят системный характер. Так, команда в последний раз сохраняла ворота в неприкосновенности еще в конце лета, когда был обыгран скромный «Кальяри» (1:0). Кроме того, перспективная связка Де Брюйне – Хойлунд пока не может себя реализовать из-за травмы датчанина.

«Интер», в свою очередь, быстро забыл о кризисе начала сезона, одержав семь побед подряд во всех турнирах. При этом «нерадзурри» лишь дважды в нынешней кампании Серии А забивали менее двух голов, команда создает много моментов как после стандартов, так и после розыгрышей в финальной трети поля.

Считаем, что для «Интера» сейчас самый подходящий момент для того, чтобы обыграть «Наполи» впервые с января прошлого года. Ставим на победу гостей за отличный коэффициент.