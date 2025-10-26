Ведомости
Наполи — Интер, 25 октября: где смотреть матч Серии A, прогноз, составы

Дадут ли действующие чемпионы Италии отпор грозному сопернику?
Руслан Ипполитов

После разгромного поражения в Лиге чемпионов от ПСВ (2:6) неаполитанцам крайне важно реабилитироваться в матче Серии А против одного из главных конкурентов сезона. Ожидаем очередную драму в исполнении топ-клубов Италии?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Наполи» (Неаполь)

25.10.2025, Сб

19:00 МСК

«Интер»

П1 - 3.20

Х - 3.20

П2 - 2.55

Турнир: чемпионат Италии, 8-й тур

Стадион: имени Диего Марадоны (Неаполь, Италия)

Главный судья: Маурицио Мариани

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Наполи»514780193-264
«Интер»804751264-193

Последние пять игр «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.10.2025ПСВ

6:2

«Наполи»

Лига чемпионов

18.10.2025«Торино»

1:0

«Наполи»

Серия А

05.10.2025«Наполи»

2:1

«Дженоа»

Серия А

01.10.2025«Наполи»

2:1

«Спортинг»

Лига чемпионов

28.09.2025«Милан»

2:1

«Наполи»

Серия А

Последние пять игр «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.10.2025«Юнион Сент-Жиллуа»

0:4

«Интер»

Лига чемпионов

18.10.2025«Рома»

0:1

«Интер»

Серия А

10.10.2025«Атлетико»

2:1 после серии пенальти

«Интер»

Товарищеский матч

04.10.2025«Интер»

4:1

«Кремонезе»

Серия А

30.09.2025«Интер»

3:0

«Славия»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Наполи» и «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Наполи» 

1:1

«Интер»

Серия А

10.11.2024«Интер»

1:1

«Наполи» 

Серия А

17.03.2024«Интер»

1:1

«Наполи» 

Серия А

22.01.2024«Наполи» 

0:1

«Интер»

Суперкубок Италии

03.12.2023«Наполи» 

0:3

«Интер»

Серия А

Место в турнирной таблице

Свернуть

Обе команды подходят к очному противостоянию в числе лидеров турнирной таблицы Серии А.

КлубИВНПМячиОчки
1. Милан751111-416
2. Интер750218-815
3. Наполи750212-715
4. Рома75027-315
5. Болонья741211-513
6. Комо73319-512
7. Ювентус73319-712
8. Аталанта725011-511
9. Сассуоло73138-810
10. Кремонезе72418-910
11. Удинезе72327-106
12. Лацио722310-79
13. Кальяри72236-88
14. Торино72236-138
15. Парма71333-76
16. Лечче71335-106
17. Верона70432-94
18. Фиорентина70345-103
19. Дженоа70343-93
20. Пиза70343-103

Прогноз на матч

Свернуть

Среди недели «Наполи» потерпел унизительное поражение от ПСВ (2:6) в Лиге чемпионов, что заставило многих усомниться в шансах подопечных Антонио Конте в дальнейших перспективах. На самом деле проблемы неаполитанцев носят системный характер. Так, команда в последний раз сохраняла ворота в неприкосновенности еще в конце лета, когда был обыгран скромный «Кальяри» (1:0). Кроме того, перспективная связка Де Брюйне – Хойлунд пока не может себя реализовать из-за травмы датчанина.

«Интер», в свою очередь, быстро забыл о кризисе начала сезона, одержав семь побед подряд во всех турнирах. При этом «нерадзурри» лишь дважды в нынешней кампании Серии А забивали менее двух голов, команда создает много моментов как после стандартов, так и после розыгрышей в финальной трети поля. 

Считаем, что для «Интера» сейчас самый подходящий момент для того, чтобы обыграть «Наполи» впервые с января прошлого года. Ставим на победу гостей за отличный коэффициент.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Центральный матч Серии А в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
 «Матч ТВ»ВидеотрансляцияБесплатно
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Наполи»: Лукаку, Контини, Лоботка, Рахмани (все – травма), Хойлунд (под вопросом) 

«Интер»: Тюрам, Дармиан, Ди Дженнаро (все – травма) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи»«Интер»:

Позиция«Наполи»«Интер»Позиция
Вратарь32. Милинкович-Савич
  1. Зоммер
Вратарь
Защитник22. Ди Лоренцо95. БастониЗащитник
Защитник31. Бекема15. АчербиЗащитник
Защитник4. Буонджорно25. АканжиЗащитник
Полузащитник37. Спинаццола32. ДимаркоЗащитник
Полузащитник6. Гилмур22. МхитарянПолузащитник
Полузащитник 21. Политано20. ЧалханоглуПолузащитник 
Полузащитник99. Ангисса23. БареллаПолузащитник
Полузащитник11. Де Брейне2. ДюмфрисПолузащитник
Нападающий8. Мактоминей14. БонниПолузащитник
Нападающий27. Лукка10. МартинесНападающий
Главный тренерАнтонио КонтеКристиан КивуГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК «БЕТСИТИ» выставили равные котировки на победу «Наполи» и ничейный результат - 3.20. Победа «Интера» котируется за 2.55.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Наполи» — «Интер»?

В соответствующей линии «БЕТСИТИ» наиболее вероятный вариант — результативная ничья  1:1. Этот счет котируется за 5.60.

Матч «Наполи» — «Интер» будет результативным?

Эксперты считают, что предстоящая встреча получится в меру результативной. Так, тотал больше 2 голов оценивается в коэффициент 1.59.

Где смотреть матч «Наполи» — «Наполи»?

Легальная прямая трансляция запланирована на канале  «Матч ТВ».

