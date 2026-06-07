Нидерланды - Узбекистан, 8 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

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Сборная Узбекистана завершает подготовку к большой премьере - дебюту на чемпионате мира по футболу. Во вторник готовность новичка к главному турниру четырехлетия проверит команда Нидерландов. Вашему вниманию предматчевые расклады и прогноз на игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Нидерланды
Место в рейтинге ФИФА: 7
08.06.2026, Вт
04:00 МСК
Узбекистан
|П1 - 1.25
Турнир: товарищеский матч сборных
Стадион: «Айкан Стэдиум» (Нью-Йорк, США)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0-0
|Узбекистан
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей сборной Нидерландов:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.06.2026
|Нидерланды
0:1
Алжир
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Нидерланды
1:1
Эквадор
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Нидерланды
2:1
Норвегия
Товарищеский матч
|17.11.2025
|Нидерланды
4:0
Литва
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2026
|Польша
1:1
Нидерланды
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Узбекистана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.06.2026
|Канада
2:0
Узбекистан
Товарищеский матч
|30.03.2026
|Узбекистан
0:0, пен. 5:4
Венесуэла
Серия ФИФА
|27.03.2026
|Узбекистан
3:1
Габон
Серия ФИФА
|30.01.2026
|Узбекистан
4:2
«Урарту»
Товарищеский матч
|26.01.2026
|Узбекистан
2:2
Китай
Товарищеский матч
Сборная Нидерландов не уступала по игре более полутора лет после поражения от Германии (0:1) в октябре 2024 года. Беспроигрышная серия «оранжевых» насчитывала 15 матчей и оборвалась крайне неожиданно. Конец ей положила команда Алжира: поздний гол Аниса Хадж-Муссы оказался единственным в недавнем контрольном матче.
У сборной Узбекистана аналогичная серия была покороче, шесть матчей, но и она закончилась с наступлением лета. Парни Фабио Каннаваро уступили одной из хозяек ЧМ-2026, команде Канады, со счетом 0:2. Для обладателя «Золотого мяча» это поражение стало всего вторым на новом месте работы.
Нет сомнений, что в противостоянии со столь классным противником выдающийся в прошлом защитник построит игру своей команды от обороны. Наш выбор на матч: обе забьют - нет.
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Вратари: Марк Флеккен («Байер»), Робин Руфс («Сандерленд»), Барт Вербрюгген («Брайтон энд Хоув Альбион»).
Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис («Интер»), Йоррел Хато («Челси»), Ян Паул ван Хекке («Брайтон энд Хоув Альбион»), Юрриен Тимбер («Арсенал»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм Хотспур»).
Полузащитники: Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Тён Копмейнерс («Ювентус»), Тейани Рейндерс («Манчестер Сити»), Мартен де Рон («Аталанта»), Гус Тиль (ПСВ), Квинтен Тимбер («Марсель»), Матс Виффер («Брайтон энд Хоув Альбион»).
Нападающие: Брайан Бробби («Сандерленд»), Мемфис Депай («Коринтианс»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Джастин Клюйверт («Борнмут»), Ноа Ланг («Галатасарай»), Дониэлл Мален («Рома»), Крисенсио Саммервилл («Вест Хэм Юнайтед»), Ваут Вегорст («Аякс»).
Вратари: Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Нефтчи»), Абдувоҳид Неъматов («Насаф»).
Защитники: Авазбек Улмасалиев (ОКМК), Жахонгир Урозов («Динамо»), Рустам Ашурматов («Истиклол», Иран), Умар Эшмуродов («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», Англия), Абдулла Абдуллаев («Дибба», ОАЭ), Фаррух Сайфиев («Нефтчи»), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Шерзод Насруллаев («Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхон»).
Полузащитники: Шерзод Эсанов («Бухара»), Одил Хамробеков («Трактор», Иран), Акмал Мозговой («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Банияс», ОАЭ), Жамшид Искандеров («Нефтчи»), Азиз Ганиев («Ал Батаех», ОАЭ).
Нападающие: Аббос Файзуллаев («Истанбул Башакшехир», Турция), Жалолиддин Машарипов («Истиклол», Иран), Достон Хамдамов («Пахтакор»), Остон Урунов («Персеполис», Иран), Азиз Амонов («Динамо»), Игорь Сергеев («Персеполис», Иран), Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир», Турция).
Победа голландцев идет в линии PARI за 1.25, что соответствует 80-процентной вероятности. Коэффициент на Узбекистан более чем в восемь раз выше - 10.50. Ничья котируется за 5.90.
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