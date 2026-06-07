Нидерланды - Узбекистан, 8 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная Нидерландов не уступала по игре более полутора лет после поражения от Германии (0:1) в октябре 2024 года. Беспроигрышная серия «оранжевых» насчитывала 15 матчей и оборвалась крайне неожиданно. Конец ей положила команда Алжира: поздний гол Аниса Хадж-Муссы оказался единственным в недавнем контрольном матче.

У сборной Узбекистана аналогичная серия была покороче, шесть матчей, но и она закончилась с наступлением лета. Парни Фабио Каннаваро уступили одной из хозяек ЧМ-2026, команде Канады, со счетом 0:2. Для обладателя «Золотого мяча» это поражение стало всего вторым на новом месте работы.

Нет сомнений, что в противостоянии со столь классным противником выдающийся в прошлом защитник построит игру своей команды от обороны. Наш выбор на матч: обе забьют - нет.