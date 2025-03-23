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23 марта 6:37ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Нью-Джерси — Ванкувер, 25 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Кэнакс» рвутся в розыгрыш Кубка Стэнли
Руслан Ипполитов

 

25 марта, в 02:30 по Москве, начнется матч регулярного первенства НХЛ «Нью-Джерси» - «Ванкувер». Гости ведут напряженную борьбу за путевку в плей-офф и будут отчаянно биться за очки. Оцениваем шансы команд и котировки букмекеров.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нью-Джерси Дэвилз»

25.03.2025, Вт

02:30 МСК

«Ванкувер Кэнакс»

П1 - 2.04

Х - 4.30

П2 - 2.81

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Нью-Джерси»17879-61
«Ванкувер»81761-79

Последние пять матчей «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.03.2025«Нью-Джерси»

2:3

«Оттава»

21.03.2025«Нью-Джерси»

3:5

«Калгари»

18.03.2025«Коламбус»

1:2

«Нью-Джерси»

15.03.2025«Питтсбург»

7:3

«Нью-Джерси»

14.03.2025«Нью-Джерси»

3:2

«Эдмонтон»

Последние пять матчей «Ванкувера» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

22.03.2025«Рейнджерс»

5:3

«Ванкувер»

21.03.2025«Сент-Луис»

4:3 ОТ

«Ванкувер»

19.03.2025«Ванкувер»

6:2

«Виннипег»

17.03.2025«Ванкувер»

1:3

«Юта»

16.03.2025«Ванкувер»

6:2

«Чикаго»

Последние пять матчей «Нью-Джерси» и «Ванкувера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

31.10.2024«Ванкувер»

0:6

«Нью-Джерси»

07.01.2024«Нью-Джерси»

4:6

«Ванкувер»

06.12.2023«Ванкувер»

5:6

«Нью-Джерси»

07.02.2023«Нью-Джерси»

5:4 ОТ

«Ванкувер»

02.11.2022«Ванкувер»

2:5

«Нью-Джерси»

Лидеры

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«Дэвилз»

Показатель

«Кэнакс»

Показатель

Бомбардир (очки)Братт81

Хьюз

67

Снайпер (голы)Хишир30

Босер

23

Ассистент (передачи)Братт61

Хьюз

51

Вратарь (коэфф. надежности)Маркстрем2.49

Ланкинен

2.55

Прогноз на матч «Даллас» - «Миннесота»

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7040613515257-181102
2. Каролина6937502223222-18688
3. Флорида7035340325225-19087
4. Торонто7034711225224-20887
5. Тампа-Бэй6934422324243-18785
6. Нью-Джерси7133311528211-18680
7. Оттава6928812327202-20079
8. Монреаль6924723627210-22875
9. Рейнджерс7131210631213-21374
10. Айлендерс6925521828190-20573
11. Коламбус6923441829221-23071
12. Детройт6924530631198-22170
13. Бостон7123701832188-22969
14. Питтсбург7120815532210-25768
15. Филадельфия7117653634195-24065
16. Баффало6821331535212-24160

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7038911318243-165100
2. Даллас6935722221234-18292
3. Вегас6938213520233-18890
4. Колорадо7136522125239-20489
5. Эдмонтон70301101424229-20387
6. Лос-Анджелес6833413621196-17585
7. Миннесота7032532325195-19585
8. Сент-Луис7126641628214-20779
9. Калгари6926432925182-20377
10. Ванкувер70255211126197-21476
11. Юта7024713827202-21175
12. Анахайм6922532631186-21668
13. Сиэтл7124513236213-23265
14. Нэшвилл6922310835178-22460
15. Чикаго7017212741186-25049
16. Сан-Хосе7014414542182-25947

Потери

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«Нью-Джерси»:  (травма)

«Ванкувер»: (травма)

Прогноз на матч

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«Нью-Джерси» еще может остаться без плей-офф, хотя для этого «Дьяволам» надо завалить концовку первенства. Так что ждать благосклонности от хозяев «Ванкуверу» не стоит. Мотивация гостей га высочайшем уровне. «Кэнакс» не теряют надежд пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, но шансы, стоит признать, не высоки.

В последних встречах этих команд наблюдалась приятная результативность. Есть шанс, что и в этот раз соперники порадуют публику большим количеством голов. Две свои предыдущие встречи на родном льду «Дьяволы» проиграли. Проиграли канадским командам, сражающимся за выход в плей-офф. Есть основания полагать, что и теперь «Нью-Джерси» не справится с напором мотивированного соперника. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Лиги Ставок отдают в предстоящей встрече преимущество отдают хозяевам. За победу «Дэвилз» в основное время предлагается коэффициент 2.04. Вероятность успеха канадцев котируется за 2.81. На ничью можно заключить пари за 4.30.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты сыграют в матче «Нью-Джерси» - «Ванкувер»?

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В заявках клубов российских игроков нет.

Будет ли много голов в матче «Нью-Джерси» - «Ванкувер»?

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Эксперты ожидают примерно 5-6 заброшенных шайб. Букмекер предлагает коэффициент 1.76 за то, что зрители увидят не меньше шести голов (ТБ 5.5). ТМ 5.5 идет за 1.95.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии экспертов Лиги Ставок, выглядит так:

«Флорида» - 8.00 

«Даллас» - 8.00

«Эдмонтон» - 8.50

Поставить на победу в плей-офф «Нью-Джерси» есть возможность с коэффициентом 33.00, а на «Ванкувер» ставки принимаются за 83.00.

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