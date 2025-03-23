Нью-Джерси — Ванкувер, 25 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Нью-Джерси» еще может остаться без плей-офф, хотя для этого «Дьяволам» надо завалить концовку первенства. Так что ждать благосклонности от хозяев «Ванкуверу» не стоит. Мотивация гостей га высочайшем уровне. «Кэнакс» не теряют надежд пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, но шансы, стоит признать, не высоки.

В последних встречах этих команд наблюдалась приятная результативность. Есть шанс, что и в этот раз соперники порадуют публику большим количеством голов. Две свои предыдущие встречи на родном льду «Дьяволы» проиграли. Проиграли канадским командам, сражающимся за выход в плей-офф. Есть основания полагать, что и теперь «Нью-Джерси» не справится с напором мотивированного соперника.