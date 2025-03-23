Нью-Джерси — Ванкувер, 25 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
25 марта, в 02:30 по Москве, начнется матч регулярного первенства НХЛ «Нью-Джерси» - «Ванкувер». Гости ведут напряженную борьбу за путевку в плей-офф и будут отчаянно биться за очки. Оцениваем шансы команд и котировки букмекеров.
🎁 ПРОМОКОД НА 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Нью-Джерси Дэвилз»
25.03.2025, Вт
02:30 МСК
«Ванкувер Кэнакс»
|П1 - 2.04
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Нью-Джерси»
|17
|8
|79-61
|«Ванкувер»
|8
|17
|61-79
Последние пять матчей «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.03.2025
|«Нью-Джерси»
2:3
«Оттава»
|21.03.2025
|«Нью-Джерси»
3:5
«Калгари»
|18.03.2025
|«Коламбус»
1:2
«Нью-Джерси»
|15.03.2025
|«Питтсбург»
7:3
«Нью-Джерси»
|14.03.2025
|«Нью-Джерси»
3:2
«Эдмонтон»
Последние пять матчей «Ванкувера» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.03.2025
|«Рейнджерс»
5:3
«Ванкувер»
|21.03.2025
|«Сент-Луис»
4:3 ОТ
«Ванкувер»
|19.03.2025
|«Ванкувер»
6:2
«Виннипег»
|17.03.2025
|«Ванкувер»
1:3
«Юта»
|16.03.2025
|«Ванкувер»
6:2
«Чикаго»
Последние пять матчей «Нью-Джерси» и «Ванкувера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|31.10.2024
|«Ванкувер»
0:6
«Нью-Джерси»
|07.01.2024
|«Нью-Джерси»
4:6
«Ванкувер»
|06.12.2023
|«Ванкувер»
5:6
«Нью-Джерси»
|07.02.2023
|«Нью-Джерси»
5:4 ОТ
«Ванкувер»
|02.11.2022
|«Ванкувер»
2:5
«Нью-Джерси»
«Дэвилз»
|Показатель
«Кэнакс»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Братт
|81
Хьюз
67
|Снайпер (голы)
|Хишир
|30
Босер
23
|Ассистент (передачи)
|Братт
|61
Хьюз
51
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Маркстрем
|2.49
Ланкинен
2.55
Прогноз на матч «Даллас» - «Миннесота»
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|70
|40
|6
|1
|3
|5
|15
|257-181
|102
|2. Каролина
|69
|37
|5
|0
|2
|2
|23
|222-186
|88
|3. Флорида
|70
|35
|3
|4
|0
|3
|25
|225-190
|87
|4. Торонто
|70
|34
|7
|1
|1
|2
|25
|224-208
|87
|5. Тампа-Бэй
|69
|34
|4
|2
|2
|3
|24
|243-187
|85
|6. Нью-Джерси
|71
|33
|3
|1
|1
|5
|28
|211-186
|80
|7. Оттава
|69
|28
|8
|1
|2
|3
|27
|202-200
|79
|8. Монреаль
|69
|24
|7
|2
|3
|6
|27
|210-228
|75
|9. Рейнджерс
|71
|31
|2
|1
|0
|6
|31
|213-213
|74
|10. Айлендерс
|69
|25
|5
|2
|1
|8
|28
|190-205
|73
|11. Коламбус
|69
|23
|4
|4
|1
|8
|29
|221-230
|71
|12. Детройт
|69
|24
|5
|3
|0
|6
|31
|198-221
|70
|13. Бостон
|71
|23
|7
|0
|1
|8
|32
|188-229
|69
|14. Питтсбург
|71
|20
|8
|1
|5
|5
|32
|210-257
|68
|15. Филадельфия
|71
|17
|6
|5
|3
|6
|34
|195-240
|65
|16. Баффало
|68
|21
|3
|3
|1
|5
|35
|212-241
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|70
|38
|9
|1
|1
|3
|18
|243-165
|100
|2. Даллас
|69
|35
|7
|2
|2
|2
|21
|234-182
|92
|3. Вегас
|69
|38
|2
|1
|3
|5
|20
|233-188
|90
|4. Колорадо
|71
|36
|5
|2
|2
|1
|25
|239-204
|89
|5. Эдмонтон
|70
|30
|11
|0
|1
|4
|24
|229-203
|87
|6. Лос-Анджелес
|68
|33
|4
|1
|3
|6
|21
|196-175
|85
|7. Миннесота
|70
|32
|5
|3
|2
|3
|25
|195-195
|85
|8. Сент-Луис
|71
|26
|6
|4
|1
|6
|28
|214-207
|79
|9. Калгари
|69
|26
|4
|3
|2
|9
|25
|182-203
|77
|10. Ванкувер
|70
|25
|5
|2
|1
|11
|26
|197-214
|76
|11. Юта
|70
|24
|7
|1
|3
|8
|27
|202-211
|75
|12. Анахайм
|69
|22
|5
|3
|2
|6
|31
|186-216
|68
|13. Сиэтл
|71
|24
|5
|1
|3
|2
|36
|213-232
|65
|14. Нэшвилл
|69
|22
|3
|1
|0
|8
|35
|178-224
|60
|15. Чикаго
|70
|17
|2
|1
|2
|7
|41
|186-250
|49
|16. Сан-Хосе
|70
|14
|4
|1
|4
|5
|42
|182-259
|47
«Нью-Джерси»: (травма)
«Ванкувер»: (травма)
«Нью-Джерси» еще может остаться без плей-офф, хотя для этого «Дьяволам» надо завалить концовку первенства. Так что ждать благосклонности от хозяев «Ванкуверу» не стоит. Мотивация гостей га высочайшем уровне. «Кэнакс» не теряют надежд пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, но шансы, стоит признать, не высоки.
В последних встречах этих команд наблюдалась приятная результативность. Есть шанс, что и в этот раз соперники порадуют публику большим количеством голов. Две свои предыдущие встречи на родном льду «Дьяволы» проиграли. Проиграли канадским командам, сражающимся за выход в плей-офф. Есть основания полагать, что и теперь «Нью-Джерси» не справится с напором мотивированного соперника.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Эксперты Лиги Ставок отдают в предстоящей встрече преимущество отдают хозяевам. За победу «Дэвилз» в основное время предлагается коэффициент 2.04. Вероятность успеха канадцев котируется за 2.81. На ничью можно заключить пари за 4.30.
В заявках клубов российских игроков нет.
Партнерский проект