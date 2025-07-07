Кэмерон Норри — Карлос Алькарас, 8 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

Матч предыдущей стадии с Николосом Харри превратился для Норри в серьезное испытание. На то, чтобы обыграть 150-ю ракетку мира британцу понадобилось почти 4,5 часа и все пять сетов, победители трех из которых определялись на тай-брейке. После выхода в четвертьфинал Кэмерон сказал, что дальше будет еще сложней, и с этим не поспоришь.

Алькарас заставил понервничать своих болельщиков на предыдущем этапе. Испанец проиграл первый сет матча с Рублевым, но затем довольно уверенно выиграл три сета и оформил выход в четвертьфинал. Сам Карлос назвал матч с российским теннисистом лучшим для себя на турнире. Похоже, что с приближением к высоким стадиям плей-офф Карлос приближается к пику формы и готов к защите добытого на Уимблдоне год назад титула. Выбор редакции - победа второй ракетки мира в трех сетах без особых проблем. Полагаем, что 32 геймов Алькарасу хватит.