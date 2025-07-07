Кэмерон Норри — Карлос Алькарас, 8 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

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Во вторник, 8 июля, в четвертьфинале мужского одиночного разряда Уимблдона сыграют Карлос Алькарас и Кэмерон Норри. Испанец является действующим обладателем чемпионского титула. Британец не входит в топ-50 мирового рейтинга. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.
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Дата / Время: 08.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Кэмерон Норри (29 лет, 61-я ракетка мира)
Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира)
Экс-восьмая ракетка мира в одиночном мужском разряде. До 2013 года выступал за Новую Зеландию. Победитель пяти турниров АТР в одиночном разряде. В 2025 году провел 31 матч: 16 побед - 15 поражений. Полуфиналист турнира в Женеве (грунт). Четвертьфиналист турниров в Делрэй-Бич (хард) и Гонконге (хард). На «Ролан Гаррос» вылетел в четвертом круге, где уступил Новаку Джоковичу. На Australian Open проиграл в первом же матче.
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Второй номер мирового мужского рейтинга. Экс-первая ракетка мира. Победитель пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победитель 21 турнира АТР в одиночном разряде. Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в одиночном разряде. В нынешнем сезоне провел 50 матчей: 45 побед и 5 поражений. Победитель турниров в Лондоне (трава), Риме (грунт), Монте-Карло (грунт), Роттердаме (хард). Чемпион «Ролан Гаррос»-2025. На Australian Open в четвертьфинале уступил Новаку Джоковичу.
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Британский и испанский теннисисты встречались уже шесть раз. Четыре победы на счету Алькараса, две - у Норри. В последний раз соперники встречались в финале турнира в Рио-де-Жанейро - в трех сетах сильнее был Кэмерон. На траве противники друг с другом раньше не играли.
Матч предыдущей стадии с Николосом Харри превратился для Норри в серьезное испытание. На то, чтобы обыграть 150-ю ракетку мира британцу понадобилось почти 4,5 часа и все пять сетов, победители трех из которых определялись на тай-брейке. После выхода в четвертьфинал Кэмерон сказал, что дальше будет еще сложней, и с этим не поспоришь.
Алькарас заставил понервничать своих болельщиков на предыдущем этапе. Испанец проиграл первый сет матча с Рублевым, но затем довольно уверенно выиграл три сета и оформил выход в четвертьфинал. Сам Карлос назвал матч с российским теннисистом лучшим для себя на турнире. Похоже, что с приближением к высоким стадиям плей-офф Карлос приближается к пику формы и готов к защите добытого на Уимблдоне год назад титула. Выбор редакции - победа второй ракетки мира в трех сетах без особых проблем. Полагаем, что 32 геймов Алькарасу хватит.