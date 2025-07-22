Линда Носкова — Анастасия Гасанова, 22 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Праге

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Во вторник, 22 июля, в первом круге женского турнира в Праге встретятся Линда Носкова и Анастасия Гасанова. Чешская теннисистка входит в топ-30 мирового женского рейтинга и получила в Праге первый номер посева. Россиянка занимает место в середине 3-й сотни и пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Оцениваем шансы соперниц и присматриваемся к привлекательным коэффициентам в букмекерских линиях.
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Дата / Время: 22.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: «Спарта»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. Победительница юниорского Открытого чемпионата Франции—2021 в одиночном разряде. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 23. Профессионал с 2019 года.
В текущем сезоне провела 38 матчей, в которых одержала 21 победу и потерпела 17 поражений. Полуфиналистка турниров в Бад-Хомбурге (трава), Абу-Даби (хард). Четвертьфиналистка турниров в Ноттингеме (трава), Дубае (хард).
На Уимблдоне дошла до 4-го круга, где проиграла американке Аманде Анисимовой. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам первого раунда, в котором уступила россиянке Анастасии Потаповой. На Australian Open проиграла в первом матче.
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Двукратная чемпионка России в одиночном разряде. Двукратная чемпионка России в парном разряде. Профессионал с 2014 года. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 129. Титульных матчей под эгидой WTA не выигрывала.
В 2025 году провела 46 матчей: 33 победы - 13 поражений.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Это будет первая встреча соперниц в рамках турниров WTA.
Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 18 геймов (ТБ 17.5) котируется за 1.98. ТМ 17.5 предложен на рынке за 1.83.
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После понедельничного пересчета рейтинга Носкова поднялась в мировом женском рейтинге на 23-ю строчку и занимает в нем на данный момент наивысшее в своей карьере место. Линда явно на подъеме, что подтверждается результатами спортсменки. Чешская теннисистка здорово играла на Уимблдоне и могла продвинуться по турнирной сетке гораздо дальше четвертого круга, но в решающий момент матча с Амандой Анисимовой не смогла сломить сопротивление высокостатусной американки.
Справиться с находящейся в превосходной форме соперницей Гасановой будет крайне сложно. Подтверждается это и кричащими котировками букмекеров, предлагающие поставить на чешскую теннисистку с символическим коэффициентом. Сомнений победы фаворитки в двух сетах практически нет. Выбор редакции - победа Носковой с форой 6.5. Осторожно, но надежно.