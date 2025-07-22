Линда Носкова — Анастасия Гасанова, 22 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Праге

Во вторник, 22 июля, в первом круге женского турнира в Праге встретятся Линда Носкова и Анастасия Гасанова. Чешская теннисистка входит в топ-30 мирового женского рейтинга и получила в Праге первый номер посева. Россиянка занимает место в середине 3-й сотни и пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Оцениваем шансы соперниц и присматриваемся к привлекательным коэффициентам в букмекерских линиях.

Дата / Время: 22.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «Спарта»

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