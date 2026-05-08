Фаридун Одилов – Даурен Ермеков, 8 мая: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В пятницу, 8 мая, в Ташкенте пройдет турнир ACA 203. Соглавным событием вечера станет поединок в полутяжелом весе (до 93,4 кг) между таджикистанцем Фаридуном Одиловым и казахстанцем Дауреном Ермековым. Анализируем коэффициенты и расклады.
Одилов
Ермеков
|Таджикистан
Страна
Казахстан
|33
Возраст
38
|25
Бои
23
|19 (10 / 4 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (7 / 2 / 8)
|4 (1 / 2 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (4 / 0 / 2)
|2
Ничьи
0
|4 (полутяжелый вес)
Место в рейтинге ACA
10 (средний вес)
|180,5
Рост (см)
185
|188
Размах рук (см)
187
Серебряный призер чемпионата Азии по самбо, участник аналогичного турнира по борьбе. В профессиональных MMA выступает с 2016 г. Становился чемпионом Eagle FC в среднем весе. С 2023 года выступает в ACA, где одержал пять побед при двух поражениях. В последнем поединке в декабре проиграл Эльмару Гасанову единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных ММА выступает с 2012 г. В 2019-м стал чемпионом GFC (в дальнейшем – EFC) в среднем весе. Защитил пояс дважды, после чего выступал в Ural FC и «Нашем Деле». В 2025 г. дебютировал в ACA, где выиграл оба боя. В последнем поединке в декабре одолел Муборакшо Муборакшоева сабмишеном во втором раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Одилов – универсальный боец с прекрасной борьбой и хорошими данными в стойке. До недавнего времени у него была впечатляющая победная серия, но в последние месяцы результаты пошли на спад. Ермеков, напротив, выиграл оба боя в ACA. Впрочем, таджикистанец выглядит значительным повышением уровня оппозиции для казахстанца.
Пожалуй, главным преимуществом Одилова может стать функциональная подготовка. С выносливостью он проблем не испытывал, в отличие от Ермекова. А потому велика вероятность, что таджикистанец будет изматывать казахстанца, в том числе через тейкдауны и контроль. В борьбе Ермеков способен конкурировать, но едва ли в доминирующей роли. Да и в стойке казахстанец не выглядит фаворитом – о защите он порой забывает и пропускает слишком много.
Неудивительно, что коэффициенты букмекеров столь однозначны. Впрочем, за счет универсальности, опыта и стойкости Ермеков способен на деле как минимум не оказаться безнадежным андердогом. Рискнем предположить, что хотя бы до третьего раунда казахстанец продержится.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир АСА 203 стартует в Ташкенте на «Humo Arena» в пятницу, 8 мая, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому соглавный бой Одилов – Ермеков стоит ожидать не ранее 20:30 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». Эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 19:30.
Основной кард
Прелимы