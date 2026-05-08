Фаридун Одилов – Даурен Ермеков, 8 мая: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Обновлено:
Принципиальное противостояние
Александр Бокулёв
Источник: ACA MMA
Полное содержание

  • Статистика
  • Фаридун Одилов
  • Даурен Ермеков
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Одилов – Ермеков

В пятницу, 8 мая, в Ташкенте пройдет турнир ACA 203. Соглавным событием вечера станет поединок в полутяжелом весе (до 93,4 кг) между таджикистанцем Фаридуном Одиловым и казахстанцем Дауреном Ермековым. Анализируем коэффициенты и расклады.

Статистика

Одилов

 

Ермеков

Таджикистан

Страна

Казахстан

33

Возраст

38

25

Бои

23

19 (10 / 4 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (7 / 2 / 8)

4 (1 / 2 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (4 / 0 / 2)

2

Ничьи

0

4 (полутяжелый вес)

Место в рейтинге ACA

10 (средний вес)

180,5

Рост (см)

185

188

Размах рук (см)

187

Фаридун Одилов

Серебряный призер чемпионата Азии по самбо, участник аналогичного турнира по борьбе. В профессиональных MMA выступает с 2016 г. Становился чемпионом Eagle FC в среднем весе. С 2023 года выступает в ACA, где одержал пять побед при двух поражениях. В последнем поединке в декабре проиграл Эльмару Гасанову единогласным решением судей.

Даурен Ермеков

В профессиональных ММА выступает с 2012 г. В 2019-м стал чемпионом GFC (в дальнейшем – EFC) в среднем весе. Защитил пояс дважды, после чего выступал в Ural FC и «Нашем Деле». В 2025 г. дебютировал в ACA, где выиграл оба боя. В последнем поединке в декабре одолел Муборакшо Муборакшоева сабмишеном во втором раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа ОдиловаПобеда ЕрмековаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,155,452,031,70

Прогноз на бой

Одилов – универсальный боец с прекрасной борьбой и хорошими данными в стойке. До недавнего времени у него была впечатляющая победная серия, но в последние месяцы результаты пошли на спад. Ермеков, напротив, выиграл оба боя в ACA. Впрочем, таджикистанец выглядит значительным повышением уровня оппозиции для казахстанца.

Пожалуй, главным преимуществом Одилова может стать функциональная подготовка. С выносливостью он проблем не испытывал, в отличие от Ермекова. А потому велика вероятность, что таджикистанец будет изматывать казахстанца, в том числе через тейкдауны и контроль. В борьбе Ермеков способен конкурировать, но едва ли в доминирующей роли. Да и в стойке казахстанец не выглядит фаворитом – о защите он порой забывает и пропускает слишком много.

Неудивительно, что коэффициенты букмекеров столь однозначны. Впрочем, за счет универсальности, опыта и стойкости Ермеков способен на деле как минимум не оказаться безнадежным андердогом. Рискнем предположить, что хотя бы до третьего раунда казахстанец продержится.

Полный кард, где смотреть бой Одилов – Ермеков

Турнир АСА 203 стартует в Ташкенте на «Humo Arena» в пятницу, 8 мая, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому соглавный бой Одилов – Ермеков стоит ожидать не ранее 20:30 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». Эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 19:30.

Основной кард

Прелимы

  • Амир Эльжуркаев (Россия) – Али Абдулхаликов (Россия). Легкий вес;
  • Зумсо Зураев (Россия) – Клейдсон Абреу (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Фуркат Комилов (Россия) – Алихан Мусаев (Турция). Легкий вес;
  • Апти Бимарзаев (Беларусь) – Немат Абдрашитов (Кыргызстан). Полулегкий вес;
  • Анвар Абдуллаев (Россия) – Эмомахди Орзузода (Таджикистан). Легчайший вес;
  • Мехди Дакаев (Россия) – Никита Подковальников (Россия). Легкий вес;
  • Али Алькаиси (Иордания) – Шариф Кушаев (Узбекистан). Полулегкий вес;
  • Шамиль Бораев (Россия) – Шергази Кенджебаев (Кыргызстан). Полулегкий вес;
  • Тагир Магомедов (Россия) – Алексей Кунченко (Россия). Полусредний вес;
  • Джаддал Алибеков (Россия) – Мехроч Мамадшоев (Таджикистан). Легчайший вес;
  • Оятулло Муминов (Таджикистан) – Азатбек Кочоров (Кыргызстан). Наилегчайший вес;
  • Хасан Дадалов (Россия) – Казакбай Тиленов (Кыргызстан). Полулегкий вес.

