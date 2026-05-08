Фаридун Одилов – Даурен Ермеков, 8 мая: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Одилов – универсальный боец с прекрасной борьбой и хорошими данными в стойке. До недавнего времени у него была впечатляющая победная серия, но в последние месяцы результаты пошли на спад. Ермеков, напротив, выиграл оба боя в ACA. Впрочем, таджикистанец выглядит значительным повышением уровня оппозиции для казахстанца.

Пожалуй, главным преимуществом Одилова может стать функциональная подготовка. С выносливостью он проблем не испытывал, в отличие от Ермекова. А потому велика вероятность, что таджикистанец будет изматывать казахстанца, в том числе через тейкдауны и контроль. В борьбе Ермеков способен конкурировать, но едва ли в доминирующей роли. Да и в стойке казахстанец не выглядит фаворитом – о защите он порой забывает и пропускает слишком много.

Неудивительно, что коэффициенты букмекеров столь однозначны. Впрочем, за счет универсальности, опыта и стойкости Ермеков способен на деле как минимум не оказаться безнадежным андердогом. Рискнем предположить, что хотя бы до третьего раунда казахстанец продержится.