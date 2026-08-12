Оренбург — Локомотив, 14 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Кроме того, счет на табло не отражает общего рисунка игры, поскольку москвичи были гораздо сильнее своих оппонентов. «Железнодорожники» упустили парочку убойных моментов, а показатель ожидаемых голов xG достиг 1.72.

На выезде команда может немного прижаться к воротам, отдав инициативу хозяевам. Скорее всего, «железнодорожники» сделают ставку на быстрые контратаки.