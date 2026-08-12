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ГлавнаяПрогнозыОренбург — Локомотив, 14 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Оренбург — Локомотив, 14 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Обновлено:
В пятницу «газовики» на своем поле примут столичный «Локомотив»!
Валентин Васильев

Оренбург — Локомотив

 

команды

14 августа 2026 (17:00) МСК

 

начало

Стадион «Газовик», Оренбург

 

место проведения

БК Винлайн

 

прямая трансляция

ТМ (2,5)

 

прогноз

2.14

 

коэффициент

Winline
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Оренбург — Локомотив

14 августа 2026 года на стадионе «Газовик» состоится матч 4-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором встретятся «Оренбург» и московский «Локомотив».

Исход

Коэффициент

Букмекер

П1

3.55

Винлайн

Х

3.75

Винлайн

П2

2.01

Винлайн

Обе команды стремятся улучшить свое турнирное положение на старте нового чемпионата, поэтому ожидаем бескомпромиссной борьбы.

Где смотреть матч Оренбург — Локомотив

Традиционно игры РПЛ можно посмотреть на официальном сайте БК Winline. Букмекер предлагает прямую трансляцию встречи в хорошем качестве.

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Оренбург

Команда исповедует вертикальный футбол с акцентом на быстрые переходы из обороны в атаку. Базовая схема «Оренбурга» позволяет создавать остроту на флангах за счет агрессивных подключений крайних полузащитников. В центре поля «газовики» стараются навязывать вязкую борьбу своим оппонентам.

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На старте сезона команда испытывает серьезные проблемы в обороне, пропустив 5 мячей в 3-х турах. В то же время «газовикам» удалось обыграть крепкий «Ростов» в 1-м туре и добыть ничью с неуступчивым «Рубином».

Последние 5 матчей Оренбурга

09.08.2026РПЛРубин - Оренбург — 1:1
04.08.2026КубокСпартак Москва - Оренбург — 5:1
31.07.2026РПЛОренбург - Зенит — 0:3
25.07.2026РПЛОренбург - Ростов — 2:1
02.07.2026ТоварищескийОренбург - ЦСКА — 2:2

В последних матчах «газовики» забили лишь 3 гола. Однако это не значит, что москвичей ждет легкий выезд. «Оренбург» славится своей неуступчивостью и умением навязать вязкий футбол.

Локомотив

«Локомотив» на старте сезона демонстрирует прагматичный футбол. За первые матчи в РПЛ команда сыграла 2 низовых ничьи. Видно, что пока игроки далеки от своих оптимальных кондиций, поэтому результат дается довольно сложно.

Последние 5 матчей Локомотива

08.08.2026РПЛЛокомотив Москва - Акрон Тольятти — 0:0
04.08.2026КубокЛокомотив Москва - ЦСКА — 1:1 (4:5)
01.08.2026РПЛДинамо Махачкала - Локомотив Москва — 2:1
26.07.2026РПЛЛокомотив Москва - Ахмат — 1:1
18.07.2026ТоварищескийЛокомотив Москва - Рубин — 3:1

Однако спад не может длиться вечно. Уже в матче с «Акроном» было видно, что «железнодорожники» постепенно набирают форму. Футболисты «Локо» доминировали, доведя владение мячом до 58%.

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Кроме того, счет на табло не отражает общего рисунка игры, поскольку москвичи были гораздо сильнее своих оппонентов. «Железнодорожники» упустили парочку убойных моментов, а показатель ожидаемых голов xG достиг 1.72.

На выезде команда может немного прижаться к воротам, отдав инициативу хозяевам. Скорее всего, «железнодорожники» сделают ставку на быстрые контратаки.

Очные встречи

Последний раз в прошлом сезоне эти команды встречались 18 апреля 2026 года. Тот матч завершился минимальной победой «Локомотива» со счетом 1:0. В целом игра носила позиционный характер с обилием борьбы в центре поля.

Последние 5 очных встреч

18.04.2026РПЛОренбург - Локомотив Москва — 0:1
09.11.2025РПЛЛокомотив Москва - Оренбург — 1:0
03.05.2025РПЛЛокомотив Москва - Оренбург — 1:1
01.10.2024КубокЛокомотив Москва - Оренбург — 2:1
14.09.2024РПЛОренбург - Локомотив Москва — 2:4

Историческое противостояние этих клубов в последние годы носит односторонний характер. Как правило, «железнодорожники» контролируют игру и доводят матч до логической победы.

Прогнозы на матч

Мы подготовили 3 прогноза на матч «Оренбург»-«Локомотив». Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.

Консервативный прогноз на матч Оренбург — Локомотив

Статистика личных встреч свидетельствует о том, что «Локомотив» умеет «сушить» игру против «газовиков» и не спешит выдвигать в атаку значительные силы, предпочитая в первую очередь сохранить свои ворота в неприкосновенности. Аналитики ожидают вязкий матч, в котором не будет обилия голов.

Самой безопасной ставкой выглядит тотал меньше (2,5) с коэффициентом 2.14 в букмекерской конторе «Винлайн».

Сбалансированный прогноз на матч Оренбург — Локомотив

«Локомотив» является номинальным фаворитом противостояния и обладает более сбалансированным составом для позиционных атак. «Железнодорожникам» по силам навязать свою игру и добыть вожделенные 3 очка за счет более высокого класса исполнителей.

В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем победу «Локомотива» с коэффициентом 2.01 в БК «Винлайн».

Рискованный прогноз на матч Оренбург — Локомотив

Футболисты «Оренбурга» всегда на 100% выкладываются перед своими фанатами. Не будет исключением и этот матч. Учитывая, что «Локомотив» в последних турах РПЛ регулярно играет вничью, а хозяева могут не форсировать события, можно рискнуть и поставить на ничейный исход с высоким коэффициентом 3.75 в БК «Винлайн».

Прогноз на точный счет в матче Оренбург — Локомотив

Опираясь на статус «Локомотива» как явного фаворита противостояния, но принимая во внимание оборонительный потенциал и тактику «Оренбурга», наиболее вероятным исходом является упорная борьба с небольшим количеством голевых моментов.

Ожидаемый счет — 1:1 (кэф — 6.20 в БК «Винлайн») или 0:1 в пользу «Локомотива» (кэф — 8.40 в БК «Винлайн»).

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