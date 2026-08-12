Оренбург — Локомотив, 14 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Оренбург — Локомотив, 14 августа: где смотреть матч РПЛ, прогнозОбновлено:
Оренбург — Локомотив
команды
14 августа 2026 (17:00) МСК
начало
Стадион «Газовик», Оренбург
место проведения
БК Винлайн
прямая трансляция
ТМ (2,5)
прогноз
2.14
коэффициент
Оренбург — Локомотив
14 августа 2026 года на стадионе «Газовик» состоится матч 4-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором встретятся «Оренбург» и московский «Локомотив».
Обе команды стремятся улучшить свое турнирное положение на старте нового чемпионата, поэтому ожидаем бескомпромиссной борьбы.
Где смотреть матч Оренбург — Локомотив
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СМОТРЕТЬ МАТЧ ОРЕНБУРГ — ЛОКОМОТИВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Оренбург
Команда исповедует вертикальный футбол с акцентом на быстрые переходы из обороны в атаку. Базовая схема «Оренбурга» позволяет создавать остроту на флангах за счет агрессивных подключений крайних полузащитников. В центре поля «газовики» стараются навязывать вязкую борьбу своим оппонентам.
На старте сезона команда испытывает серьезные проблемы в обороне, пропустив 5 мячей в 3-х турах. В то же время «газовикам» удалось обыграть крепкий «Ростов» в 1-м туре и добыть ничью с неуступчивым «Рубином».
Последние 5 матчей Оренбурга
|09.08.2026
|РПЛ
|Рубин - Оренбург — 1:1
|04.08.2026
|Кубок
|Спартак Москва - Оренбург — 5:1
|31.07.2026
|РПЛ
|Оренбург - Зенит — 0:3
|25.07.2026
|РПЛ
|Оренбург - Ростов — 2:1
|02.07.2026
|Товарищеский
|Оренбург - ЦСКА — 2:2
В последних матчах «газовики» забили лишь 3 гола. Однако это не значит, что москвичей ждет легкий выезд. «Оренбург» славится своей неуступчивостью и умением навязать вязкий футбол.
Локомотив
«Локомотив» на старте сезона демонстрирует прагматичный футбол. За первые матчи в РПЛ команда сыграла 2 низовых ничьи. Видно, что пока игроки далеки от своих оптимальных кондиций, поэтому результат дается довольно сложно.
Последние 5 матчей Локомотива
|08.08.2026
|РПЛ
|Локомотив Москва - Акрон Тольятти — 0:0
|04.08.2026
|Кубок
|Локомотив Москва - ЦСКА — 1:1 (4:5)
|01.08.2026
|РПЛ
|Динамо Махачкала - Локомотив Москва — 2:1
|26.07.2026
|РПЛ
|Локомотив Москва - Ахмат — 1:1
|18.07.2026
|Товарищеский
|Локомотив Москва - Рубин — 3:1
Однако спад не может длиться вечно. Уже в матче с «Акроном» было видно, что «железнодорожники» постепенно набирают форму. Футболисты «Локо» доминировали, доведя владение мячом до 58%.
Кроме того, счет на табло не отражает общего рисунка игры, поскольку москвичи были гораздо сильнее своих оппонентов. «Железнодорожники» упустили парочку убойных моментов, а показатель ожидаемых голов xG достиг 1.72.
На выезде команда может немного прижаться к воротам, отдав инициативу хозяевам. Скорее всего, «железнодорожники» сделают ставку на быстрые контратаки.
Очные встречи
Последний раз в прошлом сезоне эти команды встречались 18 апреля 2026 года. Тот матч завершился минимальной победой «Локомотива» со счетом 1:0. В целом игра носила позиционный характер с обилием борьбы в центре поля.
Последние 5 очных встреч
|18.04.2026
|РПЛ
|Оренбург - Локомотив Москва — 0:1
|09.11.2025
|РПЛ
|Локомотив Москва - Оренбург — 1:0
|03.05.2025
|РПЛ
|Локомотив Москва - Оренбург — 1:1
|01.10.2024
|Кубок
|Локомотив Москва - Оренбург — 2:1
|14.09.2024
|РПЛ
|Оренбург - Локомотив Москва — 2:4
Историческое противостояние этих клубов в последние годы носит односторонний характер. Как правило, «железнодорожники» контролируют игру и доводят матч до логической победы.
Прогнозы на матч
Мы подготовили 3 прогноза на матч «Оренбург»-«Локомотив». Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.
Консервативный прогноз на матч Оренбург — Локомотив
Статистика личных встреч свидетельствует о том, что «Локомотив» умеет «сушить» игру против «газовиков» и не спешит выдвигать в атаку значительные силы, предпочитая в первую очередь сохранить свои ворота в неприкосновенности. Аналитики ожидают вязкий матч, в котором не будет обилия голов.
Самой безопасной ставкой выглядит тотал меньше (2,5) с коэффициентом 2.14 в букмекерской конторе «Винлайн».
Сбалансированный прогноз на матч Оренбург — Локомотив
«Локомотив» является номинальным фаворитом противостояния и обладает более сбалансированным составом для позиционных атак. «Железнодорожникам» по силам навязать свою игру и добыть вожделенные 3 очка за счет более высокого класса исполнителей.
В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем победу «Локомотива» с коэффициентом 2.01 в БК «Винлайн».
Рискованный прогноз на матч Оренбург — Локомотив
Футболисты «Оренбурга» всегда на 100% выкладываются перед своими фанатами. Не будет исключением и этот матч. Учитывая, что «Локомотив» в последних турах РПЛ регулярно играет вничью, а хозяева могут не форсировать события, можно рискнуть и поставить на ничейный исход с высоким коэффициентом 3.75 в БК «Винлайн».
Прогноз на точный счет в матче Оренбург — Локомотив
Опираясь на статус «Локомотива» как явного фаворита противостояния, но принимая во внимание оборонительный потенциал и тактику «Оренбурга», наиболее вероятным исходом является упорная борьба с небольшим количеством голевых моментов.
Ожидаемый счет — 1:1 (кэф — 6.20 в БК «Винлайн») или 0:1 в пользу «Локомотива» (кэф — 8.40 в БК «Винлайн»).
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