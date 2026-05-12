Партнерский проект

Наоми Осака – Ига Швентек, 11 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Бывшие лидеры мирового рейтинга
В четвертом круге грунтового турнира WTA-1000 в Риме встретятся японка Наоми Осака и полька Ига Швёнтек. Кто окажется сильнее в противостоянии бывших лидеров мирового рейтинга?

Дата / Время: 11.05.2026, не ранее 19:00 по московскому времени

Арена: Foro Italico, арена BNP Paribas (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Наоми Осака (28 лет, 16-я ракетка мира, 15-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Ева Лис (Германия) – 6:4, 4:6, 6:3
  • 3-й круг: Диана Шнайдер (Россия, 19) – 6:1, 6:2

Ига Швёнтек (24 года, 3-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Кэти Макнелли (США) – 6:1, 6:7 (5:7), 6:3
  • 3-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:1, 6:0

Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Джессика Пегула (США, 5) – Анастасия Потапова (Австрия)

Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров – Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). На грунте титулов не брала. В нынешнем сезоне на Australian Open снялась перед третьим кругом. Всего в 2026 г. одержала девять побед при четырех поражениях. На турнире в Риме лучший результат показала в 2019 г., когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.

Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла шесть турниров «Большого шлема», а также еще 19 трофеев уровня WTA. 10 титулов, в том числе четыре «Ролан Гаррос», взяла на грунте. В 2026 г. на харде дошла до четвертьфинала на Australian Open, в Дохе и Индиан-Уэллсе, а на грунте – в Штутгарте. Всего в сезоне одержала 16 побед при восьми поражениях. Турнир в Штутгарте выиграла в 2021, 2022 и 2024 гг., а год назад вылетела в третьем круге. 

Спортсменки ранее провели три официальных очных матча и обменялись победами на харде. Единственную встречу на грунте выиграла Швёнтек.

Букмекеры считают польку явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,29 на её победу и 3,60 на успех японки.

Единственный очный матч спортсменок на грунте продлился три сета с одним тай-брейком. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,76 на ТБ (19,5) и 2,04 на ТМ (19,5).

 Победа ОсакиПобеда ШвёнтекТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE3,601,291,762,04

Спортсменки похоже идут по сетке в Риме – по трехсетовому матчу на старте и по тотальному разгрому далее. Но Швёнтек всё же идет явной фавориткой на фоне Осаки, что можно объяснить как минимум историей выступлений в столице Италии. Этот турнир – один из самых успешных для польки. В прошлых пяти сезонах она брала там титул трижды.

Но в 2026 г. Швёнтек идет без трофеев, и это понятный буст к мотивации. Согласимся с букмекерами, что заряженная полька на комфортном покрытии выглядит предпочтительнее Осаки, которой на грунте, напротив, хронически непросто. Вот только разница в котировках уж слишком велика. Рискнем предположить, что на опыте японка избежит разгрома, и попробуем плюсовую фору по геймам через нее. 

