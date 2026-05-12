Наоми Осака – Ига Швентек, 11 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Спортсменки похоже идут по сетке в Риме – по трехсетовому матчу на старте и по тотальному разгрому далее. Но Швёнтек всё же идет явной фавориткой на фоне Осаки, что можно объяснить как минимум историей выступлений в столице Италии. Этот турнир – один из самых успешных для польки. В прошлых пяти сезонах она брала там титул трижды.

Но в 2026 г. Швёнтек идет без трофеев, и это понятный буст к мотивации. Согласимся с букмекерами, что заряженная полька на комфортном покрытии выглядит предпочтительнее Осаки, которой на грунте, напротив, хронически непросто. Вот только разница в котировках уж слишком велика. Рискнем предположить, что на опыте японка избежит разгрома, и попробуем плюсовую фору по геймам через нее.