Елена Остапенко – Мирра Андреева, 15 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

Россиянка уже в первом круге встретится с действующей чемпионкой
Александр Бокулёв

Мирра Андреева после победы на грунтовом турнире WTA-500 в Линце стартует на соревнованиях аналогичной категории в Штутгарте. Её соперницей по первому кругу будет латвийка Елена Остапенко. Кто окажется сильнее?

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Дата / Время: 15.04.2026, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Porsche Arena, Центральный корт (Штутгарт, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Победительница этого матча во втором круге встретится с сильнейшей из пары Алисия Паркс (США) – Нома Ноа-Акугуэ (Германия)

Елена Остапенко

28 лет, 22-я ракетка мира

Бывшая пятая ракетка мира. Выиграла девять одиночных титулов уровня WTA, в том числе один турнир «Большого шлема» – «Ролан Гаррос» в 2017 г. На грунте также стала чемпионкой в Штутгарте-2025. В нынешнем сезоне на харде дошла до полуфинала в Дохе, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2026 г. одержала 10 побед при девяти поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мирра Андреева

18 лет, 9-я ракетка мира, 6-й номер посева

Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а на грунте – в Линце. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 18 побед при шести поражениях. В турнире в Штутгарте участвовала в прошлом году и вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,37 на её победу и 3,10 на успех латвийки.

Ставки на тоталы

Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,93 на ТБ (20,5) и 1,87 на ТМ (20,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ОстапенкоПобеда АндреевойТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE3,101,371,931,87

Прогноз и ставка

Трудно представить более сложную соперницу по первому кругу для Андреевой. Россиянке сразу предстоит сыграть с действующей чемпионкой. Остапенко прошлом сезоне была великолепна в Штутгарте, а потому легкую прогулку для Андреевой ждать не стоит. В плюс россиянке, безусловно, сработает кураж после титула в Линце. Вот только хватит ли свежести?

В любом случае ждем борьбу и интригу. Остапенко славится нестабильностью и эмоциональностью, у Андреевой тоже регулярно случаются перепады настроения по ходу матчей. В таких обстоятельствах и с учетом коэффициентов пробуем вариант с плюсовой форой по геймам через латвийку.

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer260 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer76 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer260 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer260 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer260 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer260 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer260 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё