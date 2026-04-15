Елена Остапенко – Мирра Андреева, 15 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

Мирра Андреева после победы на грунтовом турнире WTA-500 в Линце стартует на соревнованиях аналогичной категории в Штутгарте. Её соперницей по первому кругу будет латвийка Елена Остапенко. Кто окажется сильнее?
Дата / Время: 15.04.2026, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Porsche Arena, Центральный корт (Штутгарт, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Победительница этого матча во втором круге встретится с сильнейшей из пары Алисия Паркс (США) – Нома Ноа-Акугуэ (Германия)
28 лет, 22-я ракетка мира
Бывшая пятая ракетка мира. Выиграла девять одиночных титулов уровня WTA, в том числе один турнир «Большого шлема» – «Ролан Гаррос» в 2017 г. На грунте также стала чемпионкой в Штутгарте-2025. В нынешнем сезоне на харде дошла до полуфинала в Дохе, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2026 г. одержала 10 побед при девяти поражениях.
18 лет, 9-я ракетка мира, 6-й номер посева
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а на грунте – в Линце. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 18 побед при шести поражениях. В турнире в Штутгарте участвовала в прошлом году и вылетела во втором круге.
Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают явной фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,37 на её победу и 3,10 на успех латвийки.
Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,93 на ТБ (20,5) и 1,87 на ТМ (20,5).
Трудно представить более сложную соперницу по первому кругу для Андреевой. Россиянке сразу предстоит сыграть с действующей чемпионкой. Остапенко прошлом сезоне была великолепна в Штутгарте, а потому легкую прогулку для Андреевой ждать не стоит. В плюс россиянке, безусловно, сработает кураж после титула в Линце. Вот только хватит ли свежести?
В любом случае ждем борьбу и интригу. Остапенко славится нестабильностью и эмоциональностью, у Андреевой тоже регулярно случаются перепады настроения по ходу матчей. В таких обстоятельствах и с учетом коэффициентов пробуем вариант с плюсовой форой по геймам через латвийку.