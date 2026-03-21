Майкл Пейдж – Сэм Паттерсон, 21 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В основном карде ближайшего турнира UFC выступит Майкл Пейдж. Звездный англичанин побьется со своим соотечественником Сэмом Паттерсоном в рамках полусредней весовой категории (до 77,1 кг). Чья победная серия продлится?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Пейдж
Паттерсон
|Англия
Страна
Англия
|38
Возраст
29
|27
Бои
17
|24 (13 / 3 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (6 / 7 / 1)
|3 (1 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (2 / 0 / 0)
|0
Ничьи
1
|13
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
–
|190,5
Рост (см)
190,5
|200,5
Размах рук (см)
198
|106,5
Размах ног (см)
109
В трехлетнем возрасте начал заниматься кикбоксингом, в этом виде спорта стал чемпионом мира и обладателем черного пояса пятого дана. Также на профессиональном уровне провел один бой в кикбоксинге и два – в боксе. Во всех трех одержал победы. В профессиональных MMA выступает с 2012 г. Большую часть карьеры провел в Bellator, где проиграл лишь дважды – в полуфинале Гран-при и в бою за временный пояс в полусреднем весе. В марте 2024 г. дебютировал в UFC, где одержал три победы при одном поражении. Идет на серии из двух выигранных боев. В последнем поединке в августе победил Джареда Каннонира единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2017 г. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене уступил в дебютном поединке, но затем выиграл четыре раза подряд. В последнем бою в сентябре нокаутировал Трея Уотерса за три минуты.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Пейдж остается одним из самых техничных бойцов современности. Самобытная и богатая техника в сочетании с высоким борцовским IQ делает его очень неудобным соперником для большинства спортсменов. Англичанин действует непредсказуемо, работает по разным этажам и качественно защищается от борьбы, так как его стихия – стойка.
Трудно представить, что Паттерсон превзойдет опытного соотечественника на верхнем этаже. Более молодой англичанин порой слишком прямолинейно действует в стойке и регулярно ошибается в обороне. А его борьба пока была проверена на оппонентах сомнительного уровня.
Резюмируя, ждем, что опытнейший Пейдж нивелирует нокаутирующий потенциал Паттерсона и либо превзойдет его по очкам, либо найдет опцию для нокаута.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир UFC Fight Night 270 пройдет на «O2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 21 марта, в 20:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 23:00 мск, поэтому бой Пейдж – Паттерсон стоит ожидать около 00:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 21:00 мск.
