Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Майкл Пейдж – Сэм Паттерсон, 21 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

«Веном» идет за третьей победой подряд
Александр Бокулёв
Источник: UFC Europe

В основном карде ближайшего турнира UFC выступит Майкл Пейдж. Звездный англичанин побьется со своим соотечественником Сэмом Паттерсоном в рамках полусредней весовой категории (до 77,1 кг). Чья победная серия продлится?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Пейдж

 

Паттерсон

Англия

Страна

Англия

38

Возраст

29

27

Бои

17

24 (13 / 3 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (6 / 7 / 1)

3 (1 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (2 / 0 / 0)

0

Ничьи

1

13

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

190,5

Рост (см)

190,5

200,5

Размах рук (см)

198

106,5

Размах ног (см)

109

Майкл Пейдж

В трехлетнем возрасте начал заниматься кикбоксингом, в этом виде спорта стал чемпионом мира и обладателем черного пояса пятого дана. Также на профессиональном уровне провел один бой в кикбоксинге и два – в боксе. Во всех трех одержал победы. В профессиональных MMA выступает с 2012 г. Большую часть карьеры провел в Bellator, где проиграл лишь дважды – в полуфинале Гран-при и в бою за временный пояс в полусреднем весе. В марте 2024 г. дебютировал в UFC, где одержал три победы при одном поражении. Идет на серии из двух выигранных боев. В последнем поединке в августе победил Джареда Каннонира единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Сэм Паттерсон

Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2017 г. В 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене уступил в дебютном поединке, но затем выиграл четыре раза подряд. В последнем бою в сентябре нокаутировал Трея Уотерса за три минуты.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

 Победа ПейджаПобеда ПаттерсонаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,502,701,592,28

Прогноз на бой

Пейдж остается одним из самых техничных бойцов современности. Самобытная и богатая техника в сочетании с высоким борцовским IQ делает его очень неудобным соперником для большинства спортсменов. Англичанин действует непредсказуемо, работает по разным этажам и качественно защищается от борьбы, так как его стихия – стойка.

Трудно представить, что Паттерсон превзойдет опытного соотечественника на верхнем этаже. Более молодой англичанин порой слишком прямолинейно действует в стойке и регулярно ошибается в обороне. А его борьба пока была проверена на оппонентах сомнительного уровня.

Резюмируя, ждем, что опытнейший Пейдж нивелирует нокаутирующий потенциал Паттерсона и либо превзойдет его по очкам, либо найдет опцию для нокаута.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Полный кард, где смотреть бой Пейдж – Паттерсон

Турнир UFC Fight Night 270 пройдет на «O2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 21 марта, в 20:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 23:00 мск, поэтому бой Пейдж – Паттерсон стоит ожидать около 00:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 21:00 мск.

Основной кард

  • Мовсар Евлоев (Россия) Лерон Мёрфи (Англия). Полулегкий вес;
  • Люк Райли (Англия) Майкл Асвелл (США). Полулегкий вес;
  • Майкл Пейдж (Англия) – Сэм Паттерсон (Англия). Полусредний вес;
  • Иво Бараньевский (Польша) – Остен Лэйн (США). Полутяжелый вес;
  • Роман Долидзе (Грузия) – Кристиан Лерой Данкан (Англия). Средний вес;
  • Кёртис Кэмпбелл (Англия) – Дэнни Силва (США). Полулегкий  вес;

Прелимы

  • Мейсон Джонс (Уэльс) – Аксель Сола (Франция). Легкий вес;
  • Натаниэль Вуд (Англия) – Лосен Кейта (Бельгия). Полулегкий вес;
  • Мариу Пинту (Португалия) – Фелипе Франко (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Мантас Кондратавичус (Литва) – Антонио Троколи (Бразилия). Средний вес;
  • Луи Сазерленд (Англия) – Брэндо Перичич (Австралия). Тяжелый вес;
  • Шакум Рок (Англия) – Абдул-Карим Аль-Сельвади (Палестина). Легкий вес;
  • Шанель Дайер (Англия) – Равена Оливейра (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Мелисса Муллинс (Англия) – Луана Каролина (Бразилия). Женский легчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer285 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer285 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer285 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer285 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer285 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer285 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё