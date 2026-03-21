Майкл Пейдж – Сэм Паттерсон, 21 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Пейдж остается одним из самых техничных бойцов современности. Самобытная и богатая техника в сочетании с высоким борцовским IQ делает его очень неудобным соперником для большинства спортсменов. Англичанин действует непредсказуемо, работает по разным этажам и качественно защищается от борьбы, так как его стихия – стойка.

Трудно представить, что Паттерсон превзойдет опытного соотечественника на верхнем этаже. Более молодой англичанин порой слишком прямолинейно действует в стойке и регулярно ошибается в обороне. А его борьба пока была проверена на оппонентах сомнительного уровня.

Резюмируя, ждем, что опытнейший Пейдж нивелирует нокаутирующий потенциал Паттерсона и либо превзойдет его по очкам, либо найдет опцию для нокаута.