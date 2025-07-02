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1 июля 12:59ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Жасмин Паолини — Камилла Рахимова, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

Первая встреча россиянки и итальянки
Руслан Ипполитов

В среду, 2 июля, Камилле Рахимовой предстоит серьезное испытание. Во втором круге Уимблдона россиянке предстоит встреча с пятой ракеткой мира - Жасмин Паолини. Раньше девушки на корте не встречались. Сумеет ли теннисистка из России навязать борьбу итальянке?

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Дата / Время: 02.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Жасмин Паолини (29 лет, 5-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Анастасия Севастова (Латвия, 543) — 2:6, 6:3, 6:2

Камилла Рахимова (23 года, 80-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Аои Ито (Япония, 100) — 5:7, 6:3, 6:2

Жасмин Паолини (Италия)

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Победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2025). Финалистка двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2024, Уимблдон-2024) и одного в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2024). Олимпийская чемпионка-2024 в парном разряде. победительница 12 турниров WTA (из них три — в одиночном разряде). Победительница (2024) и финалистка (2023) Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Италии.

В 2025 году в 26 матчах одержала 20 побед при 6 поражениях. Победительница турнира в Риме (грунт). Полуфиналистка турниров в Бад-Хомбурге (трава), Майами (хард) и Штутгарте (грунт). Победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде. В одиночном добралась до 4-го круга. На Australian Open выбыла по итогам 3-го круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Камилла Рахимова (Россия)

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Камилла трижды побеждала на турнирах WTA в парном разряде, но не имеет ни одной победы в одиночном. Лучшее место в мировом рейтинге - 60. В текущем сезоне 6 побед и 6 поражений в 12 матчах. Четвертьфиналистка турнира в Истбурне (трава). На «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге, уступив первой ракетке мира - Арине Соболенко. На Australian Open в первом же матче проиграла Людмиле Самсоновой, а в паре с Дианой Шнайдер дошла до финала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Пути девушек на турнирах WTA ранее никогда не пересекались.

Ставки на исход

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Аналитики PARI почти не сомневаются в победе итальянки. Вероятность выигрыша пятой ракетки мира котируется за скромные 1,12. Выигранное пари на успех Рахимовой сулит выплату по кэффициенту 6.30.

Ставки на тоталы

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Сделать ставку на то, что в матче будет сыграно не меньше 20 геймов (ТБ 19.5) можно с коэффициентом 2.0493. ТМ 19.5 предложен в линии за 1.78.

 

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

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Победа Паолини

Победа Рахимовой

ТБ (19.5)

ТМ (19.5)

PARI

1,12

6,30

2.04

1.78

Прогноз и ставка

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В первом круге соперницы отдавали первые сеты, но затем уверенно доводили дело до победы. Паолини хорошо подготовилась к Уимблдону, проведя перед ним восемь матчей на траве в одиночном и парном разрядах, так что на привыкание итальянки к покрытию Камилле не стоит делать ставку. Соотношение потенциала соперниц не в пользу россиянки, отсюда и соответствующие цифры в линиях букмекеров.

Сама Паолини осталась не очень довольна первым матчем на турнире, в котором она обыграла представляющую Латвию Анастасию Севастову. Итальянка признавалась, что после проигранного первого сета она думала, что сегодня не ее день, но старалась улыбаться и сохранить лицо. Подобная манера поведения, как рассказала Жасмин, довольно часто помогает ей на корте в сложные минуты.

Вероятность того, что Паолини будет улыбаться, оформив путевку в третий круг, довольно высока. Мы же понадеемся на то, что российская теннисистка не сдастся сопернице без боя. Отсюда и наш выбор - в матче будет сыграно не меньше 19 геймов (ТБ 18.5).

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