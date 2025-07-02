Жасмин Паолини — Камилла Рахимова, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

В первом круге соперницы отдавали первые сеты, но затем уверенно доводили дело до победы. Паолини хорошо подготовилась к Уимблдону, проведя перед ним восемь матчей на траве в одиночном и парном разрядах, так что на привыкание итальянки к покрытию Камилле не стоит делать ставку. Соотношение потенциала соперниц не в пользу россиянки, отсюда и соответствующие цифры в линиях букмекеров.

Сама Паолини осталась не очень довольна первым матчем на турнире, в котором она обыграла представляющую Латвию Анастасию Севастову. Итальянка признавалась, что после проигранного первого сета она думала, что сегодня не ее день, но старалась улыбаться и сохранить лицо. Подобная манера поведения, как рассказала Жасмин, довольно часто помогает ей на корте в сложные минуты.

Вероятность того, что Паолини будет улыбаться, оформив путевку в третий круг, довольно высока. Мы же понадеемся на то, что российская теннисистка не сдастся сопернице без боя. Отсюда и наш выбор - в матче будет сыграно не меньше 19 геймов (ТБ 18.5).