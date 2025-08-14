Пари НН - Ростов, 14 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Ростов» только в прошлую субботу одержал первую победу в новом сезоне. Причем ни над кем иным, как над «Пари НН». Нижегородцы же после смены тренера даже вничью еще не играли - все пять матчей с Алексеем Шпилевским проиграли. И хотя руководство клуба утверждает о полном доверии белорусскому специалисту, серия неудач не может не угнетать ни тренера, ни футболистов. Скитания по чужим стадионам моральный фон в коллективе тоже не улучшают. Команда остро нуждается в порции положительных эмоций, а дать их в состоянии только победа.

Первые туры кубкового турнира способствуют ротации состава и раскрепощению футболистов. Есть надежда, что игра в Саранске получится достаточно живой и результативной. А в качестве прогноза собираем комбо: 1Х и обе забьют.