Пари НН - Ростов, 14 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Вторая встреча за четыре дня
Валентин Васильев

Второй тур групповой стадии Кубка России по футболу завершится в четверг. «Пари НН» с «Ростовом» сыграют второй раз за несколько дней, но теперь на фактически нейтральном поле в Саранске и в рамках другого турнира. Хоть здесь-то нижегородцы наконец-то прервут серию летних неудач?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН» (Нижний Новгород)

14.08.2025, Чт

19:30 МСК

«Ростов» (Ростов-на-Дону) 

П1 - 3.05

Х - 3.45

П2 - 2.40

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа C, 2-й тур

Стадион: «Мордовия Арена»  (Саранск, Россия)

Главный судья: Вера Опейкина (Сочи)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»31710-17
«Ростов»71317-10

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.08.2025«Ростов»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

02.08.2025«Пари НН»

2:3

«Локомотив»

РПЛ

30.07.2025«Динамо» Махачкала 

1:0

«Пари НН»

Кубок России

25.07.2025«Крылья Советов» 

2:0

«Пари НН»

РПЛ

20.07.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.08.2025«Ростов»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

02.08.2025«Ростов»

1:4

«Крылья Советов»

РПЛ

30.07.2025«Ростов»

0:2

«Спартак»

FONBET Кубок России

26.07.2025«Динамо» Москва

1:0

«Ростов»

РПЛ

20.07.2025«Зенит»

2:1

«Ростов»

РПЛ

Турнирная таблица

После победы по пенальти в Тушино в лидеры группы неожиданно выбилось дагестанское «Динамо».

КомандыИВНПМО
1. Динамо Махачкала21102-15
2. Спартак21103-14
3. Пари НН10010-10
4. Ростов10010-20

Прогноз на матч

«Ростов» только в прошлую субботу одержал первую победу в новом сезоне. Причем ни над кем иным, как над «Пари НН». Нижегородцы же после смены тренера даже вничью еще не играли - все пять матчей с Алексеем Шпилевским проиграли. И хотя руководство клуба утверждает о полном доверии белорусскому специалисту, серия неудач не может не угнетать ни тренера, ни футболистов. Скитания по чужим стадионам моральный фон в коллективе тоже не улучшают. Команда остро нуждается в порции положительных эмоций, а дать их в состоянии только победа.

Первые туры кубкового турнира способствуют ротации состава и раскрепощению футболистов. Есть надежда, что игра в Саранске получится достаточно живой и результативной. А в качестве прогноза собираем комбо: 1Х и обе забьют. 

Свернуть
Трансляции

В прямом эфире игру в Саранске покажет канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Пари НН»: Эктов, Царукян (оба - травмы)

«Ростов»: Сако, Чистяков (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Ростов»:

Позиция«Пари НН»«Ростов»Позиция
Вратарь30. Медведев71. ОдоевскийВратарь
Защитник70. Шнапцев87. ЛанговичЗащитник
Защитник2. Александров5. ПрохинЗащитник
Защитник24. Фаринья4. МелехинЗащитник
Защитник23. Кастильо34. Эль-АскаланиЗащитник
Полузащитник8. Майга10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник 22. Каккоев58. ШанталийПолузащитник 
Полузащитник19. Ермаков19. БайрамянПолузащитник
Полузащитник21. Сефас62. КомаровПолузащитник
Полузащитник7. Карапузов9. МохебиПолузащитник
Нападающий9. Весино99. СулеймановНападающий
Главный тренерАлексей ШпилевскийДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI установила высокий коэффициент на победу одноименного клуба - 3.05. На ничью котировка еще выше - 3.45. Победу номинальных гостей можно взять за 2.40.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Пари НН» - «Ростов»?

Аналитики отдают предпочтение в паре южанам. Статистика тоже на их стороне: семь побед, одна ничья и три поражения.

Будет ли серия пенальти?

В случае ничьей по итогам 90 минут команды сразу приступят к послематчевой «лотерее».

Где бесплатно смотреть матч «Пари НН» - «Ростов»?

Бесплатно игру покажет «Матч ТВ».

Где пройдет матч «Пари НН» - «Ростов»

«Пари НН» примет «Ростов» на «Мордовия Арене» в Саранске.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Нет, паспорт болельщика на кубковых состязаниях не требуется.

Топы букмекеров
Лучшие бонусы
