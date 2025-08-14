Пари НН - Ростов, 14 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
Второй тур групповой стадии Кубка России по футболу завершится в четверг. «Пари НН» с «Ростовом» сыграют второй раз за несколько дней, но теперь на фактически нейтральном поле в Саранске и в рамках другого турнира. Хоть здесь-то нижегородцы наконец-то прервут серию летних неудач?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа C, 2-й тур
Стадион: «Мордовия Арена» (Саранск, Россия)
Главный судья: Вера Опейкина (Сочи)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|3
|1
|7
|10-17
|«Ростов»
|7
|1
|3
|17-10
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.08.2025
|«Ростов»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|02.08.2025
|«Пари НН»
2:3
«Локомотив»
РПЛ
|30.07.2025
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Пари НН»
Кубок России
|25.07.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|20.07.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.08.2025
|«Ростов»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|02.08.2025
|«Ростов»
1:4
«Крылья Советов»
РПЛ
|30.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Спартак»
FONBET Кубок России
|26.07.2025
|«Динамо» Москва
1:0
«Ростов»
РПЛ
|20.07.2025
|«Зенит»
2:1
«Ростов»
РПЛ
После победы по пенальти в Тушино в лидеры группы неожиданно выбилось дагестанское «Динамо».
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Динамо Махачкала
|2
|1
|1
|0
|2-1
|5
|2. Спартак
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|3. Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|4. Ростов
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
«Ростов» только в прошлую субботу одержал первую победу в новом сезоне. Причем ни над кем иным, как над «Пари НН». Нижегородцы же после смены тренера даже вничью еще не играли - все пять матчей с Алексеем Шпилевским проиграли. И хотя руководство клуба утверждает о полном доверии белорусскому специалисту, серия неудач не может не угнетать ни тренера, ни футболистов. Скитания по чужим стадионам моральный фон в коллективе тоже не улучшают. Команда остро нуждается в порции положительных эмоций, а дать их в состоянии только победа.
Первые туры кубкового турнира способствуют ротации состава и раскрепощению футболистов. Есть надежда, что игра в Саранске получится достаточно живой и результативной. А в качестве прогноза собираем комбо: 1Х и обе забьют.
В прямом эфире игру в Саранске покажет канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Эктов, Царукян (оба - травмы)
«Ростов»: Сако, Чистяков (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Ростов»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|71. Одоевский
|Вратарь
|Защитник
|70. Шнапцев
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|2. Александров
|5. Прохин
|Защитник
|Защитник
|24. Фаринья
|4. Мелехин
|Защитник
|Защитник
|23. Кастильо
|34. Эль-Аскалани
|Защитник
|Полузащитник
|8. Майга
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Каккоев
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Ермаков
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Сефас
|62. Комаров
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Карапузов
|9. Мохеби
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Весино
|99. Сулейманов
|Нападающий
|Главный тренер
|Алексей Шпилевский
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Букмекерская контора PARI установила высокий коэффициент на победу одноименного клуба - 3.05. На ничью котировка еще выше - 3.45. Победу номинальных гостей можно взять за 2.40.
Аналитики отдают предпочтение в паре южанам. Статистика тоже на их стороне: семь побед, одна ничья и три поражения.
В случае ничьей по итогам 90 минут команды сразу приступят к послематчевой «лотерее».
Бесплатно игру покажет «Матч ТВ».
«Пари НН» примет «Ростов» на «Мордовия Арене» в Саранске.
Нет, паспорт болельщика на кубковых состязаниях не требуется.