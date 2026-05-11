Джессика Пегула – Анастасия Потапова, 11 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Бывшая россиянка превосходна на грунте
Александр Бокулёв
Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Джессика Пегула
  • Анастасия Потапова
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В четвертом круге грунтового турнира WTA-1000 в Риме австрийка Анастасия Потапова встретится с американкой Джессикой Пегулой. Сумеет ли бывшая россиянка обыграть пятую ракетку мира?

Дата / Время: 11.05.2026, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Foro Italico, корт Pietrangeli (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Джессика Пегула (32 года, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Зейнеп Сёнмез (Турция) – 6:4, 6:0
  • 3-й круг: Ребека Масарова (Швейцария) – 6:0, 6:0

Анастасия Потапова (25 лет, 38-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Далма Галфи (Венгрия) – 5:7, 6:2, 6:4
  • 2-й круг: Каролина Мухова (Чехия, 11) – 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Людмила Самсонова (Россия, 20) – 6:3, 6:2

Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Наоми Осака (Япония, 15) – Элизабетта Коччаретто (Италия) / Ига Швёнтек (Польша, 4)

Джессика Пегула

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла 11 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе два грунтовых – в Чарльстоне в 2025 и 2026 гг. В нынешнем сезоне также взяла титул на харде в Дубае, дошла до полуфинала на Australian Open и в Брисбене. Всего в 2026 г. одержала 27 побед при пяти поражениях.

Анастасия Потапова

Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла три турнира в одиночном разряде – один на грунте, два на харде. В нынешнем сезоне дошла до финала в Линце, полуфинала в Мадриде и четвертьфинала в Клуж-Напоке, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 19 побед при 11 поражениях. На турнире в Риме уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели пять официальных очных матчей на харде. Во всех случаях побеждала Пегула.

Ставки на исход

Букмекеры считают американку явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,47 на её победу и 2,67 на успех австрийки.

Ставки на тоталы

Три из пяти очных матчей спортсменок продлились три сета. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,88 на ТБ (21,5) и 1,892 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ПегулыПобеда ПотаповойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,472,671,881,92

Прогноз и ставка

Похоже, уже бесполезно гадать, когда у Потаповой закончатся ресурсы. Австрийка продолжает великолепную поступь на грунтовом покрытии и в нынешней форме способна бороться, пожалуй, с любой соперницей. Впрочем, в случае с Пегулой наблюдается классический комплекс личных встреч – статистика красноречивая. Да и американка за счет своих опыта и хладнокровия как раз образцово умеет останавливать оппоненток, поймавших кураж.

В Риме Пегула вовсе за два матча отдала лишь четыре гейма. Уровень сопротивления был довольно низким, но три подряд «баранки» – в любом случае серьезная заявка. Главное, что это те вводные, при которых представительница США всё-таки должна быть свежее Потаповой. 

Но грунтовая магия бывшей россиянки настолько впечатляет, что хочется поверить в как минимум конкурентный матч. Пробуем заиграть ТБ (19,5).

