Джессика Пегула – Анастасия Потапова, 11 мая: прогноз на матч турнира в Риме

В четвертом круге грунтового турнира WTA-1000 в Риме австрийка Анастасия Потапова встретится с американкой Джессикой Пегулой. Сумеет ли бывшая россиянка обыграть пятую ракетку мира?
Дата / Время: 11.05.2026, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Foro Italico, корт Pietrangeli (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Джессика Пегула (32 года, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Анастасия Потапова (25 лет, 38-я ракетка мира)
Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Наоми Осака (Япония, 15) – Элизабетта Коччаретто (Италия) / Ига Швёнтек (Польша, 4)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла 11 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе два грунтовых – в Чарльстоне в 2025 и 2026 гг. В нынешнем сезоне также взяла титул на харде в Дубае, дошла до полуфинала на Australian Open и в Брисбене. Всего в 2026 г. одержала 27 побед при пяти поражениях.
Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла три турнира в одиночном разряде – один на грунте, два на харде. В нынешнем сезоне дошла до финала в Линце, полуфинала в Мадриде и четвертьфинала в Клуж-Напоке, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 19 побед при 11 поражениях. На турнире в Риме уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Спортсменки ранее провели пять официальных очных матчей на харде. Во всех случаях побеждала Пегула.
Букмекеры считают американку явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,47 на её победу и 2,67 на успех австрийки.
Три из пяти очных матчей спортсменок продлились три сета. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,88 на ТБ (21,5) и 1,892 на ТМ (21,5).
Похоже, уже бесполезно гадать, когда у Потаповой закончатся ресурсы. Австрийка продолжает великолепную поступь на грунтовом покрытии и в нынешней форме способна бороться, пожалуй, с любой соперницей. Впрочем, в случае с Пегулой наблюдается классический комплекс личных встреч – статистика красноречивая. Да и американка за счет своих опыта и хладнокровия как раз образцово умеет останавливать оппоненток, поймавших кураж.
В Риме Пегула вовсе за два матча отдала лишь четыре гейма. Уровень сопротивления был довольно низким, но три подряд «баранки» – в любом случае серьезная заявка. Главное, что это те вводные, при которых представительница США всё-таки должна быть свежее Потаповой.
Но грунтовая магия бывшей россиянки настолько впечатляет, что хочется поверить в как минимум конкурентный матч. Пробуем заиграть ТБ (19,5).
