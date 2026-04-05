Джессика Пегула – Юлия Путинцева, 1 апреля: прогноз на матч турнира в Чарльстоне

На данный момент Пегула и Путинцева – спортсменки совершенно разного уровня. Американка – одна из самых стабильных теннисисток тура, которая регулярно подтверждает солидный статус. Казахстанка же вскоре после дебюта в топ-20 в прошлом году угодила в крутое пике и значительно просела в рейтинге. При этом она остается очень боевитой спортсменкой и порой качественно проявляет себя именно в матчах со статусными соперницами.

Показательно, что все три очные встречи с той же Пегулой нельзя назвать односторонними. Путинцева не забрала ни сета, но в каждом матче цеплялась. Рискнем предположить, что и в этот раз она избежит разгрома. Пробуем плюсовую фору по геймам через представительницу Казахстана.