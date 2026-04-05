Джессика Пегула – Юлия Путинцева, 1 апреля: прогноз на матч турнира в Чарльстоне

Большой грунтовый сезон в женском теннисе открыл турнир WTA-500 в американском Чарльстоне. Действующая чемпионка Джессика Пегула автоматически вышла во второй круг. Защиту титула она начнет матчем против Юлии Путинцева. Сумеет ли казахстанка навязать борьбу именитой представительнице США?
Дата / Время: 01.04.2026, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: LTP-Daniel Island, Credit One Stadium (Чарльстон, штат Южная Каролина, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Джессика Пегула (32 года, 5-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Юлия Путинцева (31 год, 72-я ракетка мира)
Победительница этого матча в третьем круге встретится с сильнейшей из пары Маяр Шериф (Египет) / Юань Юэ (Китай) – Элизабетта Коччаретто (Италия, 14)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла 10 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе один грунтовый – в Чарльстоне-2025. В нынешнем сезоне на харде взяла титул в Дубае, дошла до полуфинала на Australian Open и в Брисбене. Всего в 2026 г. одержала 19 побед при четырех поражениях.
Выиграла три турнира WTA: два – на грунте, один – на траве. В нынешнем сезоне дошла до четвертого круга Australian Open, всего одержала 11 побед при семи поражениях. На турнире в Чарльстоне лучший результат показала в 2016 и 2021 гг., когда пробивалась в четвертьфинал. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
Спортсменки ранее провели три официальных очных матча, все – на харде. Во всех случаях без потери сета побеждала Пегула.
Букмекеры считают явной фавориткой американку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,16 на её победу и 5,30 на успех казахстанки.
Все очные матчи спортсменок продлились не менее 18 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на ТБ (18,5) и 2,05 на ТМ (18,5).
На данный момент Пегула и Путинцева – спортсменки совершенно разного уровня. Американка – одна из самых стабильных теннисисток тура, которая регулярно подтверждает солидный статус. Казахстанка же вскоре после дебюта в топ-20 в прошлом году угодила в крутое пике и значительно просела в рейтинге. При этом она остается очень боевитой спортсменкой и порой качественно проявляет себя именно в матчах со статусными соперницами.
Показательно, что все три очные встречи с той же Пегулой нельзя назвать односторонними. Путинцева не забрала ни сета, но в каждом матче цеплялась. Рискнем предположить, что и в этот раз она избежит разгрома. Пробуем плюсовую фору по геймам через представительницу Казахстана.