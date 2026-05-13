Джессика Пегула – Ига Швентек, 13 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

Швёнтек чересчур легко прошла Осаку в третьем круге, чем подкрепила свой статус одной из главных фавориток турнира в Риме. Эти соревнования она выигрывала трижды, на местных кортах спортсменка чувствует себя комфортно.

Игровых козырей против Швёнтек в нынешних реалиях у Пегулы немного. Но у американки есть базовые сильные стороны – опыт и ментальная устойчивость. Это одна из самых стабильных и надежных теннисисток тура. Пегула редко позволяет себе проигрывать в одностороннем формате. Как правило, даже при поражениях зрители видят борьбу.

Вот и сейчас ждем конкурентный матч, соглашаясь при этом со статусом фаворитки для Швёнтек. Рискнем заиграть плюсовую фору по геймам через Пегулу.