Джессика Пегула – Ига Швентек, 13 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

Пятая и третья ракетки мира
Александр Бокулёв
Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Джессика Пегула
  • Ига Швёнтек
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В четвертьфинале грунтового турнира WTA-1000 в Риме встретятся американка Джессика Пегула и полька Ига Швёнтек. Сумеет ли представительница США остановить трехкратную чемпионку этих соревнований?

Дата / Время: 13.05.2026, 14:00 по московскому времени

Арена: Foro Italico, Центральный корт (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Джессика Пегула (32 года, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Зейнеп Сёнмез (Турция) – 6:4, 6:0
  • 3-й круг: Ребека Масарова (Швейцария) – 6:0, 6:0
  • 4-й круг: Анастасия Потапова (Австрия) – 7:6 (8:6), 6:2

Ига Швёнтек (24 года, 3-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Кэти Макнелли (США) – 6:1, 6:7 (5:7), 6:3
  • 3-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:1, 6:0
  • 4-й круг: Наоми Осака (Япония, 15) – 6:2, 6:1

Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Элина Свитолина (Украина, 7) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2)

Джессика Пегула

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла 11 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе два грунтовых – в Чарльстоне в 2025 и 2026 гг. В нынешнем сезоне также взяла титул на харде в Дубае, дошла до полуфинала на Australian Open и в Брисбене. Всего в 2026 г. одержала 28 побед при пяти поражениях.

Ига Швёнтек

Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла шесть турниров «Большого шлема», а также еще 19 трофеев уровня WTA. 10 титулов, в том числе четыре «Ролан Гаррос», взяла на грунте. В 2026 г. на харде дошла до четвертьфинала на Australian Open, в Дохе и Индиан-Уэллсе, а на грунте – в Штутгарте. Всего в сезоне одержала 17 побед при восьми поражениях. Турнир в Риме выиграла в 2021, 2022 и 2024 гг., а год назад вылетела в третьем круге. 

Личные встречи

Спортсменки ранее провели 11 официальных очных матчей. Единственную встречу на грунте выиграла Швёнтек, на траве – Пегула. На харде полька одержала пять побед, американка – четыре.

Ставки на исход

Букмекеры не считают Швёнтек явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,38 на её победу и 3,05 на успех Пегулы.

Ставки на тоталы

Три из пяти последних очных матчей спортсменок продлились не более 18 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,85 на ТБ (20,5) и 1,95 на ТМ (20,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ПегулыПобеда ШвёнтекТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE3,051,381,851,95

Прогноз и ставка

Швёнтек чересчур легко прошла Осаку в третьем круге, чем подкрепила свой статус одной из главных фавориток турнира в Риме. Эти соревнования она выигрывала трижды, на местных кортах спортсменка чувствует себя комфортно.

Игровых козырей против Швёнтек в нынешних реалиях у Пегулы немного. Но у американки есть базовые сильные стороны – опыт и ментальная устойчивость. Это одна из самых стабильных и надежных теннисисток тура. Пегула редко позволяет себе проигрывать в одностороннем формате. Как правило, даже при поражениях зрители видят борьбу.

Вот и сейчас ждем конкурентный матч, соглашаясь при этом со статусом фаворитки для Швёнтек. Рискнем заиграть плюсовую фору по геймам через Пегулу.

