Джессика Пегула – Юлия Стародубцева, 5 апреля: прогноз на финал турнира в Чарльстоне

Партнерский проект
Украинка Юлия Стародубцева впервые в карьере дошла до финала турнира WTA. На грунтовых соревнованиях категории WTA-500 в Чарльстоне она оспорит титул с американкой Джессикой Пегулой. Сумеет ли представительница США остановить исторический путь соперницы и во второй раз подряд стать чемпионкой этого турнира?
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
Дата / Время: 05.04.2026, не ранее 20:00 по московскому времени
Арена: LTP-Daniel Island, Credit One Stadium (Чарльстон, штат Южная Каролина, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Джессика Пегула (32 года, 5-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Юлия Стародубцева (26 лет, 89-я ракетка мира)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла 10 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе один грунтовый – в Чарльстоне-2025. В нынешнем сезоне на харде взяла титул в Дубае, дошла до полуфинала на Australian Open и в Брисбене. Всего в 2026 г. одержала 23 победы при четырех поражениях.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Не поднималась выше 63-го места в мировом рейтинге и не брала титулов на уровне WTA. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетела в первом круге, а всего одержала 16 побед при девяти поражениях. На турнире в Чарльстоне впервые выступает в основной сетке.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают явной фавориткой американку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,23 на её победу и 4,50 на успех украинки.
В преддверии финала WINLINE предлагает коэффициенты 1,86 на ТБ (19,5) и 1,94 на ТМ (19,5).
Феноменальный и прорывной турнир для Стародубцевой. Она одерживала победы на любой вкус – разгромные, волевые, трудовые и сенсационные. Да, в целом украинке повезло с сеткой, но это не умаляет её заслуг, а форма спортсменки действительно хороша.
Пегула же двигалась к финалу на классе. Все матчи получились трехсетовыми, а три победы – волевыми. Кондиции американки далеко от идеала, но запас прочности огромен, а потому она вновь в шаге от титула в Чарльстоне. Именно ментальная устойчивость и может оказаться ключевым фактором – все-таки для Стародубцевой это важнейший матч в карьере, а потому повышенное давление. Пегула же с такими вызовами сталкивалась уже много раз.
Согласимся, что американка – явная фаворитка. Но вряд ли ей будет легко, тем более на фоне накопленной усталости. Рискнем предположить, что матч быстрым не получится, а спортсменки пробьют ТБ (18,5).