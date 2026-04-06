Джессика Пегула – Юлия Стародубцева, 5 апреля: прогноз на финал турнира в Чарльстоне

Обновлено:
Исторический матч для украинки
Александр Бокулёв
Источник: WTA

Украинка Юлия Стародубцева впервые в карьере дошла до финала турнира WTA. На грунтовых соревнованиях категории WTA-500 в Чарльстоне она оспорит титул с американкой Джессикой Пегулой. Сумеет ли представительница США остановить исторический путь соперницы и во второй раз подряд стать чемпионкой этого турнира?

Дата / Время: 05.04.2026, не ранее 20:00 по московскому времени

Арена: LTP-Daniel Island, Credit One Stadium (Чарльстон, штат Южная Каролина, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Джессика Пегула (32 года, 5-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан) – 4:6, 6:4, 7:5
  • 3-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия, 14) – 1:6, 6:1, 7:6 (7:1)
  • 1/4 финала: Диана Шнайдер (Россия, 7) – 3:6, 6:3, 6:2
  • 1/2 финала: Ива Йович (США, 4) – 6:4, 5:7, 6:3

Юлия Стародубцева (26 лет, 89-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:0
  • 2-й круг: Екатерина Горгодзе (Грузия) – 3:6, 6:1, 6:2
  • 3-й круг: Рената Сарасуа (Мексика) – 6:1, 6:0
  • 1/4 финала: Маккартни Кесслер (США) – 6:4, 6:4
  • 1/2 финала: Мэдисон Киз (США, 5) – 6:1, 6:4

Джессика Пегула

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла 10 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе один грунтовый – в Чарльстоне-2025. В нынешнем сезоне на харде взяла титул в Дубае, дошла до полуфинала на Australian Open и в Брисбене. Всего в 2026 г. одержала 23 победы при четырех поражениях.

Юлия Стародубцева

Не поднималась выше 63-го места в мировом рейтинге и не брала титулов на уровне WTA. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетела в первом круге, а всего одержала 16 побед при девяти поражениях. На турнире в Чарльстоне впервые выступает в основной сетке.

Личные встречи

Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой американку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,23 на её победу и 4,50 на успех украинки.

Ставки на тоталы

В преддверии финала WINLINE предлагает коэффициенты 1,86 на ТБ (19,5) и 1,94 на ТМ (19,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ПегулыПобеда СтародубцевойТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,234,501,861,94

Прогноз и ставка

Феноменальный и прорывной турнир для Стародубцевой. Она одерживала победы на любой вкус – разгромные, волевые, трудовые и сенсационные. Да, в целом украинке повезло с сеткой, но это не умаляет её заслуг, а форма спортсменки действительно хороша.

Пегула же двигалась к финалу на классе. Все матчи получились трехсетовыми, а три победы – волевыми. Кондиции американки далеко от идеала, но запас прочности огромен, а потому она вновь в шаге от титула в Чарльстоне. Именно ментальная устойчивость и может оказаться ключевым фактором – все-таки для Стародубцевой это важнейший матч в карьере, а потому повышенное давление. Пегула же с такими вызовами сталкивалась уже много раз.

Согласимся, что американка – явная фаворитка. Но вряд ли ей будет легко, тем более на фоне накопленной усталости. Рискнем предположить, что матч быстрым не получится, а спортсменки пробьют ТБ (18,5).

