Джессика Пегула – Юлия Стародубцева, 5 апреля: прогноз на финал турнира в Чарльстоне

Феноменальный и прорывной турнир для Стародубцевой. Она одерживала победы на любой вкус – разгромные, волевые, трудовые и сенсационные. Да, в целом украинке повезло с сеткой, но это не умаляет её заслуг, а форма спортсменки действительно хороша.

Пегула же двигалась к финалу на классе. Все матчи получились трехсетовыми, а три победы – волевыми. Кондиции американки далеко от идеала, но запас прочности огромен, а потому она вновь в шаге от титула в Чарльстоне. Именно ментальная устойчивость и может оказаться ключевым фактором – все-таки для Стародубцевой это важнейший матч в карьере, а потому повышенное давление. Пегула же с такими вызовами сталкивалась уже много раз.

Согласимся, что американка – явная фаворитка. Но вряд ли ей будет легко, тем более на фоне накопленной усталости. Рискнем предположить, что матч быстрым не получится, а спортсменки пробьют ТБ (18,5).