Татьяна Постарнакова – Элора Дана, 29 марта: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Постарнакова здорово зарекомендовала себя в российских лигах. Она предстала универсальным бойцом, которая интенсивно работает в стойке и качественно борется – причем тоже активно. Но уровень оппозиции, конечно, оставлял желать лучшего. В PFL сразу решили проверить россиянку, ведь Дана – крепкая соперница.

Уже во втором поединке в этой лиге бразильянку свели с опытнейшей Кармуш, которая победила по очкам. Но Дана подтвердила, что тоже обладает универсальным набором навыков и может доставить проблем многим соперницам. Неслучайно букмекеры дают минимальную разницу в коэффициентах на исход.

Мы же не будем рисковать, выбирая победительницу. Явные шансы есть у обеих. Но понятно, что спортсменки вряд ли намерены чрезмерно рисковать. Дане необходимо избежать второго подряд поражения, а для Постарнаковой важно дебютировать в первую очередь эффективно. В таких обстоятельствах ждем, что бой дойдет до третьего раунда.

