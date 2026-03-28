Татьяна Постарнакова – Элора Дана, 29 марта: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

На ближайшем турнире PFL под эгидой лиги дебютирует россиянка Татьяна Постарнакова. В предварительном карде она побьется с бразильянкой Элорой Даной в рамках женского наилегчайшего веса (до 56,7 кг). Кто добудет победу?
Постарнакова
Дана
|Россия
Страна
Бразилия
|25
Возраст
27
|6
Бои
9
|6 (2 / 4 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
8 (1 / 5 / 2)
|0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
|167,5
Рост (см)
167,5
|165
Размах рук (см)
166
|N/A
Размах ног (см)
99
Уроженка города Полесск Калининградской области. В профессиональных ММА выступает с 2022 г. Была чемпионкой промоушена «Наше Дело». В ноябре 2025 г. подписала контракт с PFL. В последнем поединке в декабре 2024 г. победила Джованну Эдуарду удушающим приемом в первом раунде.
В профессиональных ММА выступает с 2021 г. В PFL дебютировала в апреле прошлого года с победы. Но в последнем поединке в июне единогласным решением судей уступила Лиз Кармуш.
Постарнакова здорово зарекомендовала себя в российских лигах. Она предстала универсальным бойцом, которая интенсивно работает в стойке и качественно борется – причем тоже активно. Но уровень оппозиции, конечно, оставлял желать лучшего. В PFL сразу решили проверить россиянку, ведь Дана – крепкая соперница.
Уже во втором поединке в этой лиге бразильянку свели с опытнейшей Кармуш, которая победила по очкам. Но Дана подтвердила, что тоже обладает универсальным набором навыков и может доставить проблем многим соперницам. Неслучайно букмекеры дают минимальную разницу в коэффициентах на исход.
Мы же не будем рисковать, выбирая победительницу. Явные шансы есть у обеих. Но понятно, что спортсменки вряд ли намерены чрезмерно рисковать. Дане необходимо избежать второго подряд поражения, а для Постарнаковой важно дебютировать в первую очередь эффективно. В таких обстоятельствах ждем, что бой дойдет до третьего раунда.##prediction:expert:5323:Постарнакова_-_Дана,_29_марта_2026._ТБ_(2,5)##
Турнир стартует на арене «UMPC Events Center» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) в воскресенье, 29 марта, в 02:00 по московскому времени. Бой Постарнакова – Дана стоит ожидать около 03:00 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард