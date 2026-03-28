ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Татьяна Постарнакова – Элора Дана, 29 марта: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Обновлено:
Дебют россиянки в лиге
Александр Бокулёв
На ближайшем турнире PFL под эгидой лиги дебютирует россиянка Татьяна Постарнакова. В предварительном карде она побьется с бразильянкой Элорой Даной в рамках женского наилегчайшего веса (до 56,7 кг). Кто добудет победу?

Статистика

Постарнакова

 

Дана

Россия

Страна

Бразилия

25

Возраст

27

6

Бои

9

6 (2 / 4 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

8 (1 / 5 / 2)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

167,5

Рост (см)

167,5

165

Размах рук (см)

166

N/A

Размах ног (см)

99

Татьяна Постарнакова

Уроженка города Полесск Калининградской области. В профессиональных ММА выступает с 2022 г. Была чемпионкой промоушена «Наше Дело». В ноябре 2025 г. подписала контракт с PFL. В последнем поединке в декабре 2024 г. победила Джованну Эдуарду удушающим приемом в первом раунде.

Элора Дана

В профессиональных ММА выступает с 2021 г. В PFL дебютировала в апреле прошлого года с победы. Но в последнем поединке в июне единогласным решением судей уступила Лиз Кармуш.

Сравнение коэффициентов

 Победа ПостарнаковойПобеда ДаныТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,802,021,951,75

Прогноз на бой

Постарнакова здорово зарекомендовала себя в российских лигах. Она предстала универсальным бойцом, которая интенсивно работает в стойке и качественно борется – причем тоже активно. Но уровень оппозиции, конечно, оставлял желать лучшего. В PFL сразу решили проверить россиянку, ведь Дана – крепкая соперница. 

Уже во втором поединке в этой лиге бразильянку свели с опытнейшей Кармуш, которая победила по очкам. Но Дана подтвердила, что тоже обладает универсальным набором навыков и может доставить проблем многим соперницам. Неслучайно букмекеры дают минимальную разницу в коэффициентах на исход.

Мы же не будем рисковать, выбирая победительницу. Явные шансы есть у обеих. Но понятно, что спортсменки вряд ли намерены чрезмерно рисковать. Дане необходимо избежать второго подряд поражения, а для Постарнаковой важно дебютировать в первую очередь эффективно. В таких обстоятельствах ждем, что бой дойдет до третьего раунда.

Полный кард, где смотреть бой Постарнакова – Дана

Турнир стартует на арене «UMPC Events Center» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) в воскресенье, 29 марта, в 02:00 по московскому времени. Бой Постарнакова – Дана стоит ожидать около 03:00 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

  • Джонни Эблин (США) Брайан Баттл (США). Средний вес;
  • Импа Касанганай (США) Далтон Роста (США). Средний вес;
  • Ариане Липски да Силва (Бразилия) Сумико Инаба (США). Женский наилегчайший вес;
  • Алексей Перганде (США) Хулио Арсе (США). Полулегкий вес;
  • Лазаро Дайрон (Куба) Джейкоб Тралл (США). Легчайший вес;

Предварительный кард

  • Аллан Бегоссо (США) Джек Картрайт (Англия). Промежуточный вес;
  • Натан Шульте (Бразилия) Якуб Кащуба (Польша). Легкий вес;
  • Роберт Уотли (США) Дакота Буш (США). Легкий вес;
  • Эрнесто Родригес (США) Масаюки Кикуири (Япония). Полусредний вес;
  • Татьяна Постарнакова (Россия) Элора Дана (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Джош Фремд (США) Джарра Аль-Силави (Иордания). Средний вес;
  • Итан Госс (США) Фредерик Дюпрас (Канада). Полулегкий вес.

