Анастасия Потапова — Лючия Бронцетти, 9 февраля: прогноз на финал турнира в Клуж-Напоке

Обе финалистки не проиграли на турнире ни сета. При этом Бронцетти перед решающим матчем сэкономила немало сил, так как её соперница по прошлой стадии снялась из-за травмы после четырех геймов. Наверняка итальянка готова навязать конкуренцию и предложить довольно интенсивный теннис.

Впрочем, Потапова в достаточно хорошей форме, чтобы оправдать статус фаворитки. Россиянка очень комфортно чувствует себя на крытом харде и действует в Клуж-Напоке уверенно — даже несмотря на локальные трудности. Вдобавок на стороне первого номера посева тотальное преимущество по личным встречам. Причем все четыре матча прошли в трех предыдущих сезонах, поэтому статистика вполне релевантная.

Исходя из вышесказанного, рискнем заиграть победу Потаповой, используя вполне рабочие коэффициенты. Она может быть как вполне уверенной, так и очень трудовой. Солидному тоталу и даже трем сетам не удивимся.