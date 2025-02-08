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8 февраля 18:52ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Анастасия Потапова — Лючия Бронцетти, 9 февраля: прогноз на финал турнира в Клуж-Напоке

Россиянка в шаге от третьего титула
Александр Бокулёв

В воскресенье, 9 февраля, россиянка Анастасия Потапова сыграет в финале хардового турнира WTA 250 в румынском городе Клуж-Напоке с итальянкой Лючией Бронцетти. Кто заберет титул?

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Дата / Время: 08.02.2025, не ранее 17:30 по московскому времени

Арена: «BTarena », Центральный корт (Клуж-Напока, Румыния)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Анастасия Потапова (23 года, 32-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Юлия Грабер (Австрия) — 6:4, 6:0
  • 2-й круг: Виктория Голубич (Швейцария) — 6:4, 7:5
  • 1/4 финала: Элла Зайдель (Германия) — 6:2, 6:3
  • 1/2 финала: Александра Саснович (Беларусь) — 6:3, 7:5

Лючия Бронцетти (26 лет, 72-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Симона Халеп (Румыния) — 6:1, 6:1
  • 2-й круг: Питон Стирнс (США, 3) — 6:2, 7:6 (7:1)
  • 1/4 финала: Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:1, 6:4
  • 1/2 финала: Катерина Синякова (Чехия, 5) — 4:0, отказ

Анастасия Потапова

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Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла два турнира в одиночном разряде — на грунте и харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Линце, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала девять побед при трех поражениях. Уже показала лучший результат в карьере на турнире в Клуж-Напоке.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Лючия Бронцетти

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Выиграла один турнир WTA — на грунте. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетела во втором круге, на других соревнованиях — в первом. Всего в 2025 году одержала шесть побед при пяти поражениях. На турнире в Клуж-Напоке уже показала свой лучший результат.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели четыре официальных очных матча: два — на харде, по одному — на траве и грунте. Во всех встречах побеждала Потапова.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянку фавориткой. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,60 на её победу и 2,45 на успех Бронцетти.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 21 гейм. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,87 на ТБ (21,5) и 1,93 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ПотаповойПобеда БронцеттиТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI1,602,451,871,93

Прогноз и ставка

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Обе финалистки не проиграли на турнире ни сета. При этом Бронцетти перед решающим матчем сэкономила немало сил, так как её соперница по прошлой стадии снялась из-за травмы после четырех геймов. Наверняка итальянка готова навязать конкуренцию и предложить довольно интенсивный теннис.

Впрочем, Потапова в достаточно хорошей форме, чтобы оправдать статус фаворитки. Россиянка очень комфортно чувствует себя на крытом харде и действует в Клуж-Напоке уверенно — даже несмотря на локальные трудности. Вдобавок на стороне первого номера посева тотальное преимущество по личным встречам. Причем все четыре матча прошли в трех предыдущих сезонах, поэтому статистика вполне релевантная.

Исходя из вышесказанного, рискнем заиграть победу Потаповой, используя вполне рабочие коэффициенты. Она может быть как вполне уверенной, так и очень трудовой. Солидному тоталу и даже трем сетам не удивимся.

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