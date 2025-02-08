Анастасия Потапова — Лючия Бронцетти, 9 февраля: прогноз на финал турнира в Клуж-Напоке

Партнерский проект
В воскресенье, 9 февраля, россиянка Анастасия Потапова сыграет в финале хардового турнира WTA 250 в румынском городе Клуж-Напоке с итальянкой Лючией Бронцетти. Кто заберет титул?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Дата / Время: 08.02.2025, не ранее 17:30 по московскому времени
Арена: «BTarena », Центральный корт (Клуж-Напока, Румыния)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Анастасия Потапова (23 года, 32-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Лючия Бронцетти (26 лет, 72-я ракетка мира)
Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла два турнира в одиночном разряде — на грунте и харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Линце, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала девять побед при трех поражениях. Уже показала лучший результат в карьере на турнире в Клуж-Напоке.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Выиграла один турнир WTA — на грунте. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетела во втором круге, на других соревнованиях — в первом. Всего в 2025 году одержала шесть побед при пяти поражениях. На турнире в Клуж-Напоке уже показала свой лучший результат.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели четыре официальных очных матча: два — на харде, по одному — на траве и грунте. Во всех встречах побеждала Потапова.
Букмекеры считают россиянку фавориткой. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,60 на её победу и 2,45 на успех Бронцетти.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
Последний очный матч спортсменок продлился 21 гейм. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,87 на ТБ (21,5) и 1,93 на ТМ (21,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI
Обе финалистки не проиграли на турнире ни сета. При этом Бронцетти перед решающим матчем сэкономила немало сил, так как её соперница по прошлой стадии снялась из-за травмы после четырех геймов. Наверняка итальянка готова навязать конкуренцию и предложить довольно интенсивный теннис.
Впрочем, Потапова в достаточно хорошей форме, чтобы оправдать статус фаворитки. Россиянка очень комфортно чувствует себя на крытом харде и действует в Клуж-Напоке уверенно — даже несмотря на локальные трудности. Вдобавок на стороне первого номера посева тотальное преимущество по личным встречам. Причем все четыре матча прошли в трех предыдущих сезонах, поэтому статистика вполне релевантная.
Исходя из вышесказанного, рискнем заиграть победу Потаповой, используя вполне рабочие коэффициенты. Она может быть как вполне уверенной, так и очень трудовой. Солидному тоталу и даже трем сетам не удивимся.
Партнерский проект