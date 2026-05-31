Анастасия Потапова – Анна Калинская, 1 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

ГлавнаяПрогнозыАнастасия Потапова – Анна Калинская, 1 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Бывшая россиянка уже сотворила одну из главных сенсаций турнира
Александр Бокулёв
Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Анастасия Потапова
  • Анна Калинская
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В четвертом круге «Ролан Гаррос» встретятся австрийка Анастасия Потапова и россиянка Анна Калинская. Кто окажется сильнее в противостоянии бывших соотечественниц?

Дата / Время: 01.06.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Сюзанн Ленглен (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Анастасия Потапова (25 лет, 30-я ракетка мира, 28-й номер посева)

  • 1-й круг: Майя Джойнт (Австралия) – 6:1, 6:2
  • 2-й круг: Кэти Бултер (Великобритания) – 5:7, 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Коко Гауфф (США, 4) – 4:6, 7:6 (7:1), 6:4

Анна Калинская (27 лет, 24-я ракетка мира, 22-й номер посева)

  • 1-й круг: Лоис Буассон (Франция) – 6:2, 6:2
  • 2-й круг: Алина Корнеева (Россия) – 7:6 (7:2), 6:4
  • 3-й круг: Камила Осорио (Колумбия) – 6:3, 0:6, 6:2

Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Майя Хвалиньская (Польша) – Диан Парри (Франция)

Анастасия Потапова

Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла три турнира в одиночном разряде – один на грунте, два на харде. В нынешнем сезоне дошла до финала в Линце и полуфинала в Мадриде, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 24 победы при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2024 г. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Анна Калинская

Титулов на уровне WTA в одиночном разряде не брала. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Дохе (хард) и Чарльстоне (грунт), а на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 16 побед при 10 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели два официальных очных матча на харде. Во всех случаях побеждала Калинская.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой австрийку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,47 на её победу и 2,67 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

Оба очных матча спортсменок продлились не менее 19 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,84 на ТБ (21,5) и 1,96 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ПотаповойПобеда КалинскойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,472,671,841,96

Прогноз и ставка

Потапова проводит выдающийся для себя грунтовый сезон. На «Ролан Гаррос» она в прошлом матче выбила из борьбы действующую чемпионку Коко Гауфф. Причем австрийка проиграла в первом сете, а затем ловила локальные спады, но всё же смогла взять верх. Неудивительно, что букмекеры впечатлились и назначили её фавориткой встречи с Калинской.

Россиянка же в прошлом матче пережила функциональный сбой, который привел к разгрому во втором сете. Но затем Калинская смогла уверенно забрать решающий отрезок. Теперь вопрос, насколько спортсменка восстановится физически. Тем более матч наверняка поставят в жаркое время, а это серьезный удар прежде всего по россиянке.

Резюмируя, ждем, что Потапова будет выглядеть свежее, но Калинская на характере навяжет борьбу. Не удивит, если мы увидим совершенно разные сеты, где многое определит и погода. Но односторонний разгром вряд ли случится. Рискнем предположить, что пару десятков геймов соперницы разменяют.

