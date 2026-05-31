Анастасия Потапова – Анна Калинская, 1 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Потапова проводит выдающийся для себя грунтовый сезон. На «Ролан Гаррос» она в прошлом матче выбила из борьбы действующую чемпионку Коко Гауфф. Причем австрийка проиграла в первом сете, а затем ловила локальные спады, но всё же смогла взять верх. Неудивительно, что букмекеры впечатлились и назначили её фавориткой встречи с Калинской.

Россиянка же в прошлом матче пережила функциональный сбой, который привел к разгрому во втором сете. Но затем Калинская смогла уверенно забрать решающий отрезок. Теперь вопрос, насколько спортсменка восстановится физически. Тем более матч наверняка поставят в жаркое время, а это серьезный удар прежде всего по россиянке.

Резюмируя, ждем, что Потапова будет выглядеть свежее, но Калинская на характере навяжет борьбу. Не удивит, если мы увидим совершенно разные сеты, где многое определит и погода. Но односторонний разгром вряд ли случится. Рискнем предположить, что пару десятков геймов соперницы разменяют.