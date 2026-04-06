Иржи Прохазка – Карлос Олберг, 12 апреля: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Турнир UFC 327 возглавит титульный поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между чехом Иржи Прохазкой и новозеландцем Карлосом Олбергом. Они оспорят пояс, который освободил бразилец Алекс Перейра – ради перехода в тяжелый дивизион. Кто станет новым чемпионом сильнейшего промоушена?
Прохазка
Олберг
|Чехия
Страна
Новая Зеландия
|33
Возраст
35
|38
Бои
14
|32 (28 / 3 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (8 / 1 / 4)
|5 (4 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (1 / 0 / 0)
|1
Ничьи
0
|2
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
3
|190,5
Рост (см)
193
|203
Размах рук (см)
195,5
|114
Размах ног (см)
110,5
В детстве начал заниматься тайским боксом, впоследствии освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2012 г., в 2013-м стал первым чемпионом GFC в полутяжелом весе. С 2015-го бился в Rizin, в том числе в тяжелой категории. В 2019 г. стал первым чемпионом промоушена в полутяжелом весе. Защитив пояс один раз, перешел в UFC, где с 2020-го выиграл первые три боя, в том числе титульный против Гловера Тейшейры. В ноябре 2022 г. освободил пояс в полутяжелом весе, так как не мог защищать его из-за травмы. Вернувшись, в ноябре 2023-го уступил Алексу Перейре в титульном поединке. В июне 2024-го вновь проиграл бразильцу нокаутом и не смог вернуть пояс. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в октябре нокаутировал Халила Раунтри-младшего в третьем раунде.
Выиграл свой единственный бой в профессиональном боксе, а также 19 из 21 поединка в кикбоксинге. В профессиональных ММА дебютировал в 2011-м, но регулярно выступает с 2020-го, когда победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В промоушене начал с поражения, но затем выиграл девять боев подряд. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Доминика Рейеса в первом раунде.
Олберг впервые получил титульный шанс, а для Прохазки это будет четвертый чемпионский бой в UFC. Оба прочно закрепились в топе полутяжелого дивизиона и отличаются зрелищным стилем.
Прохазка – один из наиболее самобытных бойцов лиги. У него вариативная и непредсказуемая ударная техника – порой хаотичная, но очень качественная. Главная проблема чеха в стойке – наплевательское отношение к обороне, чем уже не раз пользовались его оппоненты. Пробить бывшего чемпиона вполне реально, тем более для Олберга.
Новозеландец – очень крепкий ударник с хорошей защитой от тейкдаунов. Зачастую он не форсирует события и работает методично, но в нужный момент спортсмен способен резко взвинчивать темп и эффектно финишировать соперников. У Олберга достаточно хорошие технические навыки и чувство дистанции, чтобы не позволять Прохазке сближаться и планомерно его перерабатывать.
Впрочем, всю пятираундовую дистанцию бой вряд ли продлится. Чех умеет практически любой поединок вывести на досрочный исход – пусть и не всегда в свою пользу. Но рискнем предположить, что быстрой развязка не будет – уж слишком важен статус боя. Вероятно, градус повысится ближе к экватору противостояния, когда на фоне усталости вырастет вероятность обоюдных ошибок. Коэффициент на то, что бой продлится не менее 7,5 минуты, появится ближе к турниру.
Турнир UFC 327 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Прохазка – Олберг стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы