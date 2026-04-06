Иржи Прохазка – Карлос Олберг, 12 апреля: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Олберг впервые получил титульный шанс, а для Прохазки это будет четвертый чемпионский бой в UFC. Оба прочно закрепились в топе полутяжелого дивизиона и отличаются зрелищным стилем.

Прохазка – один из наиболее самобытных бойцов лиги. У него вариативная и непредсказуемая ударная техника – порой хаотичная, но очень качественная. Главная проблема чеха в стойке – наплевательское отношение к обороне, чем уже не раз пользовались его оппоненты. Пробить бывшего чемпиона вполне реально, тем более для Олберга.

Новозеландец – очень крепкий ударник с хорошей защитой от тейкдаунов. Зачастую он не форсирует события и работает методично, но в нужный момент спортсмен способен резко взвинчивать темп и эффектно финишировать соперников. У Олберга достаточно хорошие технические навыки и чувство дистанции, чтобы не позволять Прохазке сближаться и планомерно его перерабатывать.

Впрочем, всю пятираундовую дистанцию бой вряд ли продлится. Чех умеет практически любой поединок вывести на досрочный исход – пусть и не всегда в свою пользу. Но рискнем предположить, что быстрой развязка не будет – уж слишком важен статус боя. Вероятно, градус повысится ближе к экватору противостояния, когда на фоне усталости вырастет вероятность обоюдных ошибок. Коэффициент на то, что бой продлится не менее 7,5 минуты, появится ближе к турниру.