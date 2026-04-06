Иржи Прохазка – Карлос Олберг, 12 апреля: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

На кону пояс, который освободил Алекс Перейра
Александр Бокулёв
Турнир UFC 327 возглавит титульный поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между чехом Иржи Прохазкой и новозеландцем Карлосом Олбергом. Они оспорят пояс, который освободил бразилец Алекс Перейра – ради перехода в тяжелый дивизион. Кто станет новым чемпионом сильнейшего промоушена?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Прохазка

 

Олберг

Чехия

Страна

Новая Зеландия

33

Возраст

35

38

Бои

14

32 (28 / 3 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (8 / 1 / 4)

5 (4 / 1 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (1 / 0 / 0)

1

Ничьи

0

2

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

3

190,5

Рост (см)

193

203

Размах рук (см)

195,5

114

Размах ног (см)

110,5

Иржи Прохазка

В детстве начал заниматься тайским боксом, впоследствии освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2012 г., в 2013-м стал первым чемпионом GFC в полутяжелом весе. С 2015-го бился в Rizin, в том числе в тяжелой категории. В 2019 г. стал первым чемпионом промоушена в полутяжелом весе. Защитив пояс один раз, перешел в UFC, где с 2020-го выиграл первые три боя, в том числе титульный против Гловера Тейшейры. В ноябре 2022 г. освободил пояс в полутяжелом весе, так как не мог защищать его из-за травмы. Вернувшись, в ноябре 2023-го уступил Алексу Перейре в титульном поединке. В июне 2024-го вновь проиграл бразильцу нокаутом и не смог вернуть пояс. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в октябре нокаутировал Халила Раунтри-младшего в третьем раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Карлос Олберг

Выиграл свой единственный бой в профессиональном боксе, а также 19 из 21 поединка в кикбоксинге. В профессиональных ММА дебютировал в 2011-м, но регулярно выступает с 2020-го, когда победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В промоушене начал с поражения, но затем выиграл девять боев подряд. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Доминика Рейеса в первом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

 Победа Прохазки / Победа Олберга / ТМ (2,5) / ТБ (2,5)
PARI1,921,921,991,77

Прогноз на бой

Олберг впервые получил титульный шанс, а для Прохазки это будет четвертый чемпионский бой в UFC. Оба прочно закрепились в топе полутяжелого дивизиона и отличаются зрелищным стилем. 

Прохазка – один из наиболее самобытных бойцов лиги. У него вариативная и непредсказуемая ударная техника – порой хаотичная, но очень качественная. Главная проблема чеха в стойке – наплевательское отношение к обороне, чем уже не раз пользовались его оппоненты. Пробить бывшего чемпиона вполне реально, тем более для Олберга.

Новозеландец – очень крепкий ударник с хорошей защитой от тейкдаунов. Зачастую он не форсирует события и работает методично, но в нужный момент спортсмен способен резко взвинчивать темп и эффектно финишировать соперников. У Олберга достаточно хорошие технические навыки и чувство дистанции, чтобы не позволять Прохазке сближаться и планомерно его перерабатывать.

Впрочем, всю пятираундовую дистанцию бой вряд ли продлится. Чех умеет практически любой поединок вывести на досрочный исход – пусть и не всегда в свою пользу. Но рискнем предположить, что быстрой развязка не будет – уж слишком важен статус боя. Вероятно, градус повысится ближе к экватору противостояния, когда на фоне усталости вырастет вероятность обоюдных ошибок. Коэффициент на то, что бой продлится не менее 7,5 минуты, появится ближе к турниру.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Полный кард, где смотреть бой Прохазка – Олберг

Турнир UFC 327 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Прохазка – Олберг стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Иржи Прохазка (Чехия) Карлос Олберг (Новая Зеландия). Полутяжелый вес. Титульный бой;
  • Азамат Мурзаканов (Россия) Пауло Коста (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Кёртис Блейдс (США) – Джош Хокит (США). Тяжелый вес;
  • Доминик Рейес (США) – Джонни Уокер (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Каб Свонсон (США) – Нейт Ландвер (США). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Патрисио «Питбуль» Фрейре (Бразилия) – Аарон Пико (США). Полулегкий вес;
  • Матеуш Гамрот (Польша) – Эстебан Рибович (Аргентина). Легкий вес;
  • Кевин Холланд (США) – Рэнди Браун (Ямайка). Полусредний вес;
  • Татьяна Суарес (США) – Лупита Годинес (Мексика). Женский минимальный вес;
  • Келвин Гастелум (США) – Висенте Люке (Бразилия). Средний вес;
  • Маркел Медерос (Бразилия) – Крис Падилья (США). Легкий вес;
  • Чарльз Радтке (США) – Франсиско Прадо (Аргентина). Полусредний вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё