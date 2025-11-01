Ростов - Акрон, 1 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В первый день ноября состоится половина матчей 14-го тура чемпионата России по футболу. «Ростов» принимает «Акрон». Попробуем предугадать исход встречи, исходя из предматчевых раскладов и коэффициентов букмекеров.
Турнир: чемпионат России по футболу, 14-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|1
|0
|2
|3-5
|«Акрон»
|2
|0
|1
|5-3
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.10.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|22.10.2025
|«Ростов»
4:1
«Пари НН»
Кубок России
|18.10.2025
|«Спартак»
1:1
«Ростов»
РПЛ
|05.10.2025
|«Оренбург»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|02.10.2025
|«Динамо» Махачкала
1:1, пен. 4:2
«Ростов»
Кубок России
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|21.10.2025
|ЦСКА
3:2
«Акрон»
Кубок России
|18.10.2025
|«Пари НН»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|04.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|01.10.2025
|«Балтика»
3:0
«Акрон»
Кубок России
По состоянию на утро субботы команды занимали 10-е и 12-е места соответственно. Расстояние между ними исчисляется тремя очками.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|14
|9
|3
|2
|25-13
|30
|2. Краснодар
|13
|9
|2
|2
|25-7
|29
|3. Локомотив
|13
|7
|6
|0
|30-17
|27
|4. Зенит
|13
|7
|5
|1
|26-11
|26
|5. Балтика
|13
|6
|6
|1
|18-6
|24
|6. Спартак
|13
|6
|4
|3
|21-18
|22
|7. Рубин
|13
|5
|3
|5
|15-19
|18
|8. Динамо Москва
|13
|4
|4
|5
|21-21
|16
|9. Ахмат
|13
|4
|4
|5
|18-19
|16
|10. Ростов
|13
|3
|6
|4
|11-14
|15
|11. Крылья Советов
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|12. Акрон
|13
|2
|6
|5
|15-19
|12
|13. Динамо Махачкала
|13
|2
|5
|6
|6-16
|11
|14. Сочи
|13
|2
|2
|9
|11-30
|8
|15. Оренбург
|13
|1
|5
|7
|14-24
|8
|16. Пари НН
|14
|2
|1
|11
|9-25
|7
На берегах Дона сойдутся крепкие середняки чемпионата. Ростовчане испытывали серьезные трудности с результатами в начале сезона, тольяттинцев кризис настиг осенью. Главное, что и те, и другие постепенно выправили турнирное положение. Для «Акрона» своего рода «точкой роста» стала домашняя ничья с «Зенитом». За ней последовала важнейшая победа в Нижнем над прямым конкурентом и почетная ничья с непобедимым в РПЛ «Локомотивом».
«Ростов» же за последние 10 матчей проиграл только раз, и лишь по пенальти - махачкалинскому «Динамо» в Кубке. Из четырех предыдущих игр половину южане завершили в свою пользу. В общем, к очному противостоянию соперники пришли в хорошей форме. И это дает надежду на достаточно боевой, бодрый характер противостояния субботним вечером.
Верим, что и голы на берегах Дона будут, причем в обе стороны.
В прямом эфире встречу в Ростове-на-Дону покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Сулейманов (травма)
«Акрон»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Акрон»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ятимов
|88. Гудиев
|Вратарь
|Защитник
|87. Лангович
|2. Роша
|Защитник
|Защитник
|3. Сако
|24. Неделчару
|Защитник
|Защитник
|4. Мелехин
|19. Бокоев
|Защитник
|Защитник
|34. Эль-Аскалани
|21. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|10. Щетинин
|15. Лончар
|Полузащитник
|Полузащитник
|58. Шанталий
|80. Хосонов
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Байрамян
|35. Джаковац
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Роналдо
|17. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|69. Голенков
|11. Беншимол
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Шамонин
|24. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Заур Тедеев
|Главный тренер
Аналитики БК PARI установили котировку 1.63 на победу хозяев. Коэффициент на успех гостей более чем в три раза выше - 5.30. На ничью можно поставить за 3.95.
Букмекеры считают южан явными фаворитами встречи. Однако не лишним будет напомнить, что из трех предыдущих встреч команд две закончились в пользу представителя Самарской области.
Winline легально покажет игру на своих ресурсах.
Билеты на игру распространяются через официальный сайт «Ростова».
Лучший бомбардир российского футбола готовился к матчу и, если не случится форс-мажора, выйдет на поле с первых минут. У Дзюбы о пребывании в «Ростове» остались только наилучшие воспоминания, и он постарается напомнить о себе местной публике.