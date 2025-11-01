Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



1 ноября 9:03ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ростов - Акрон, 1 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Дзюба напомнит о себе дорогому ему городу
Валентин Васильев

В первый день ноября состоится половина матчей 14-го тура чемпионата России по футболу. «Ростов» принимает «Акрон». Попробуем предугадать исход встречи, исходя из предматчевых раскладов и коэффициентов букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

01.11.2024, Сб

20:15 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 1.63

Х - 3.95

П2 - 5.30

Турнир: чемпионат России по футболу, 14-й тур

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»1023-5
«Акрон» 2015-3

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.10.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

22.10.2025«Ростов»

4:1

«Пари НН»

Кубок России

18.10.2025«Спартак»

1:1

«Ростов»

РПЛ

05.10.2025«Оренбург»

0:1

«Ростов»

РПЛ

02.10.2025«Динамо» Махачкала

1:1, пен. 4:2

«Ростов»

Кубок России

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.10.2025«Акрон»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

21.10.2025ЦСКА

3:2

«Акрон»

Кубок России

18.10.2025«Пари НН»

0:1

«Акрон»

РПЛ

04.10.2025«Акрон»

1:1

«Зенит»

РПЛ

01.10.2025«Балтика»

3:0

«Акрон»

Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

По состоянию на утро субботы команды занимали 10-е и 12-е места соответственно. Расстояние между ними исчисляется тремя очками. 

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1493225-1330
2. Краснодар1392225-729
3. Локомотив1376030-1727
4. Зенит1375126-1126
5. Балтика1366118-624
6. Спартак1364321-1822
7. Рубин1353515-1918
8. Динамо Москва1344521-2116
9. Ахмат1344518-1916
10. Ростов1336411-1415
11. Крылья Советов1334617-2313
12. Акрон1326515-1912
13. Динамо Махачкала132566-1611
14. Сочи1322911-308
15. Оренбург1315714-248
16. Пари НН1421119-257

Прогноз на матч

Свернуть

На берегах Дона сойдутся крепкие середняки чемпионата. Ростовчане испытывали серьезные трудности с результатами в начале сезона, тольяттинцев кризис настиг осенью. Главное, что и те, и другие постепенно выправили турнирное положение. Для  «Акрона» своего рода «точкой роста» стала домашняя ничья с «Зенитом». За ней последовала важнейшая победа в Нижнем над прямым конкурентом и почетная ничья с непобедимым в РПЛ «Локомотивом».

«Ростов» же за последние 10 матчей проиграл только раз, и лишь по пенальти - махачкалинскому «Динамо» в Кубке. Из четырех предыдущих игр половину южане завершили в свою пользу. В общем, к очному противостоянию соперники пришли в хорошей форме. И это дает надежду на достаточно боевой, бодрый характер противостояния субботним вечером. 

Верим, что и голы на берегах Дона будут, причем в обе стороны. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу в Ростове-на-Дону покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ростов»: Сулейманов (травма)

«Акрон»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Акрон»:

Позиция«Ростов»«Акрон»Позиция
Вратарь1. Ятимов88. ГудиевВратарь
Защитник87. Лангович2. РошаЗащитник
Защитник3. Сако24. НеделчаруЗащитник
Защитник4. Мелехин19. БокоевЗащитник
Защитник34. Эль-Аскалани21. ФернандесЗащитник
Полузащитник10. Щетинин15. ЛончарПолузащитник
Полузащитник 58. Шанталий80. ХосоновПолузащитник 
Полузащитник19. Байрамян35. ДжаковацПолузащитник
Нападающий7. Роналдо17. БакаевПолузащитник
Нападающий69. Голенков11. БеншимолПолузащитник
Нападающий91. Шамонин24. ДзюбаНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI установили котировку 1.63 на победу хозяев. Коэффициент на успех гостей более чем в три раза выше - 5.30.  На ничью можно поставить за 3.95.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ростов» - «Акрон»?

Свернуть

Букмекеры считают южан явными фаворитами встречи. Однако не лишним будет напомнить, что из трех предыдущих встреч команд две закончились в пользу представителя Самарской области.

Где смотреть бесплатно матч «Ростов» - «Акрон»?

Свернуть

Официальный букмекер РПЛ Winline легально покажет игру на своих ресурсах.

Где купить билеты на матч «Ростов» - «Акрон»?

Свернуть

Билеты на игру распространяются через официальный сайт «Ростова».

Будет ли играть Дзюба?

Лучший бомбардир российского футбола готовился к матчу и, если не случится форс-мажора, выйдет на поле с первых минут. У Дзюбы о пребывании в «Ростове» остались только наилучшие воспоминания, и он постарается напомнить о себе местной публике.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer91 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer425 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer46 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer425 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё