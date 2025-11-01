Ростов - Акрон, 1 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На берегах Дона сойдутся крепкие середняки чемпионата. Ростовчане испытывали серьезные трудности с результатами в начале сезона, тольяттинцев кризис настиг осенью. Главное, что и те, и другие постепенно выправили турнирное положение. Для «Акрона» своего рода «точкой роста» стала домашняя ничья с «Зенитом». За ней последовала важнейшая победа в Нижнем над прямым конкурентом и почетная ничья с непобедимым в РПЛ «Локомотивом».

«Ростов» же за последние 10 матчей проиграл только раз, и лишь по пенальти - махачкалинскому «Динамо» в Кубке. Из четырех предыдущих игр половину южане завершили в свою пользу. В общем, к очному противостоянию соперники пришли в хорошей форме. И это дает надежду на достаточно боевой, бодрый характер противостояния субботним вечером.

Верим, что и голы на берегах Дона будут, причем в обе стороны.