Андрей Рублев – Лучано Дардери, 19 июля: прогноз на финал турнира в Бостаде

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Россиянин Андрей Рублёв максимально приблизился к первому титулу в 2026 г. В финале грунтового турнира ATP-250 в шведском Бостаде он встретится с итальянцем Лучано Дардери. Кто станет чемпионом?
Дата / Время: 19.07.2026, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: Bastad Tennis Stadium, Центральный корт (Бостад, Швеция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Андрей Рублёв (28 лет, 16-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Лучано Дардери (24 года, 18-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть – на грунте. В нынешнем сезоне на этом покрытии пробился в финал в Барселоне. На харде дошел до полуфинала в Гонконге, Дохе и Дубае. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» – в четвертом, на Уимблдоне – в первом. Всего в 2026 г. одержал 24 победы при 13 поражениях. Турнир в Бостаде выиграл в 2023 г., а в прошлом сезоне не выступал там.
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Выиграл пять турниров ATP, все – на грунте. В нынешнем сезоне взял титул в Сантьяго. На грунте в Буэнос-Айресе дошел до финала, в Марракеше и Риме – до полуфинала. На Australian Open вылетел в четвертом, на «Ролан Гаррос» – во втором, на Уимблдоне – в первом. Всего в 2026 г. одержал 25 побед при 15 поражениях. Турнир в Бостаде выиграл в прошлом сезоне.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее провели один официальный очный матч. В Гамбурге-2025 на грунте Рублёв победил со счетом 6:1, 3:6, 6:3.
Букмекеры считают фаворитом россиянина. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,70 на его победу и 2,15 на успех Дардери.
Единственный очный матч спортсменов продлился 25 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,82 на ТБ (22,5) и 1,98 на ТМ (22,5).
Рублёв опытнее Дардери в столь статусных матчах, но статус фаворита (пусть и с небольшой разницей в коэффициентах) выглядит авансом для россиянина. Итальянец – профильный грунтовик, который в нынешнем сезоне на этом покрытии был с запасом лучше, чем на других. Плюс именно Дардери защищает титул в Бостаде.
По сетке оба двигались в похожем стиле. Рублев оформил один разгром, но в двух других матчах отыграл максимальные три сета. Дардери в паре встреч уложился в две партии. Так что перед финалом баланс сил кажется как минимум равным. С учетом коэффициентов, полагаем, есть смысл заиграть плюсовую фору по геймам через итальянца.