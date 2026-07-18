Андрей Рублев – Лучано Дардери, 19 июля: прогноз на финал турнира в Бостаде

Рублёв опытнее Дардери в столь статусных матчах, но статус фаворита (пусть и с небольшой разницей в коэффициентах) выглядит авансом для россиянина. Итальянец – профильный грунтовик, который в нынешнем сезоне на этом покрытии был с запасом лучше, чем на других. Плюс именно Дардери защищает титул в Бостаде.

По сетке оба двигались в похожем стиле. Рублев оформил один разгром, но в двух других матчах отыграл максимальные три сета. Дардери в паре встреч уложился в две партии. Так что перед финалом баланс сил кажется как минимум равным. С учетом коэффициентов, полагаем, есть смысл заиграть плюсовую фору по геймам через итальянца.