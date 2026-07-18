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ГлавнаяПрогнозыАндрей Рублев – Лучано Дардери, 19 июля: прогноз на финал турнира в Бостаде

Андрей Рублев – Лучано Дардери, 19 июля: прогноз на финал турнира в Бостаде

Обновлено:
Россиянин в шаге от первого титула за почти полтора года
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Андрей Рублёв
  • Лучано Дардери
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Россиянин Андрей Рублёв максимально приблизился к первому титулу в 2026 г. В финале грунтового турнира ATP-250 в шведском Бостаде он встретится с итальянцем Лучано Дардери. Кто станет чемпионом?

Дата / Время: 19.07.2026, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: Bastad Tennis Stadium, Центральный корт (Бостад, Швеция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Андрей Рублёв (28 лет, 16-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Андреа Пеллегрино (Италия) – 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:3
  • 1/4 финала: Себастьян Баэс (Аргентина, 8) – 6:1, 6:2
  • 1/2 финала: Алехандро Табило (Чили, 3) – 6:4, 4:6, 6:4

Лучано Дардери (24 года, 18-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:4, 6:4
  • 1/4 финала: Нуну Боржеш (Португалия, 5) – 7:6 (11:9), 6:4
  • 1/2 финала: Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) – 6:4, 6:7 (11:13), 6:3

Андрей Рублёв

Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть – на грунте. В нынешнем сезоне на этом покрытии пробился в финал в Барселоне. На харде дошел до полуфинала в Гонконге, Дохе и Дубае. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» – в четвертом, на Уимблдоне – в первом. Всего в 2026 г. одержал 24 победы при 13 поражениях. Турнир в Бостаде выиграл в 2023 г., а в прошлом сезоне не выступал там.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Лучано Дардери

Выиграл пять турниров ATP, все – на грунте. В нынешнем сезоне взял титул в Сантьяго. На грунте в Буэнос-Айресе дошел до финала, в Марракеше и Риме – до полуфинала. На Australian Open вылетел в четвертом, на «Ролан Гаррос» – во втором, на Уимблдоне – в первом. Всего в 2026 г. одержал 25 побед при 15 поражениях. Турнир в Бостаде выиграл в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсмены ранее провели один официальный очный матч. В Гамбурге-2025 на грунте Рублёв победил со счетом 6:1, 3:6, 6:3.

Ставки на исход

Букмекеры считают фаворитом россиянина. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,70 на его победу и 2,15 на успех Дардери.

Ставки на тоталы

Единственный очный матч спортсменов продлился 25 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,82 на ТБ (22,5) и 1,98 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа РублёваПобеда ДардериТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,702,151,821,98

Прогноз и ставка

Рублёв опытнее Дардери в столь статусных матчах, но статус фаворита (пусть и с небольшой разницей в коэффициентах) выглядит авансом для россиянина. Итальянец – профильный грунтовик, который в нынешнем сезоне на этом покрытии был с запасом лучше, чем на других. Плюс именно Дардери защищает титул в Бостаде.

По сетке оба двигались в похожем стиле. Рублев оформил один разгром, но в двух других матчах отыграл максимальные три сета. Дардери в паре встреч уложился в две партии. Так что перед финалом баланс сил кажется как минимум равным. С учетом коэффициентов, полагаем, есть смысл заиграть плюсовую фору по геймам через итальянца.

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