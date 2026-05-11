Андрей Рублев – Алехандро Давидович-Фокина, 11 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Матчи Рублёва и Давидовича-Фокины – всегда плотная борьба. Ни разу они не проводили на корте менее 22 геймов. Причем конкуренция стабильно высока и на харде, и на грунте. Но в итоге россиянин значительно чаще брал верх – во многом за счет опыта и физики.

А вот испанец больше уповает не на силовой стиль, а на креатив и непредсказуемые решения. При этом он резонно считался грунтовиком, но в последние сезоны на этом покрытии просел по результатам. Вдобавок трудно в полной мере оценить актуальные кондиции, так как недавно около месяца Давидович-Фокина пропустил из-за травмы.

Резюмируя, видим хороший шанс для Рублёва наконец-то обыграть испанца в более-менее спокойном режиме. Оптимальную форму Давидович-Фокина точно пока не набрал, поэтому с учетом коэффициентов попробуем пари на П1.