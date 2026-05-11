Андрей Рублев – Алехандро Давидович-Фокина, 11 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Россиянин Андрей Рублёв в третьем круге грунтового турнира ATP-1000 в Риме встретится с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за трофей?
Дата / Время: 11.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: Foro Italico (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Андрей Рублёв (28 лет, 14-я ракетка мира, 12-й номер посева)
Алехандро Давидович-Фокина (26 лет, 23-я ракетка мира, 21-й номер посева)
Победитель этого матча в четвертом круге встретится с сильнейшим из пары Брэндон Накашима (США, 30) – Николоз Басилашвили (Грузия)
Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе шесть – на грунте. В нынешнем сезоне на этом покрытии пробился в финал в Барселоне. На харде дошел до полуфинала в Гонконге, Дохе и Дубае, а на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 16 побед при девяти поражениях. В Риме лучший результат показал в 2021 г., когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.
Не брал титулов на уровне ATP в одиночном разряде. В нынешнем сезоне на харде дошел до полуфинала в Аделаиде и четвертьфинала в Далласе, а на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 11 побед при восьми поражении. На турнире в Риме уже повторил свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел во втором круге.
Спортсмены ранее провели семь официальных очных матчей. Все три встречи на харде выиграл Рублёв. На грунте он одержал столько же побед, Давидович-Фокина – одну.
Букмекеры считают фаворитом россиянина. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,71 на его победу и 2,12 на успех испанца.
Все очные матчи спортсменов продлились не менее 22 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,91 на ТБ (22,5) и 1,89 на ТМ (22,5).
Матчи Рублёва и Давидовича-Фокины – всегда плотная борьба. Ни разу они не проводили на корте менее 22 геймов. Причем конкуренция стабильно высока и на харде, и на грунте. Но в итоге россиянин значительно чаще брал верх – во многом за счет опыта и физики.
А вот испанец больше уповает не на силовой стиль, а на креатив и непредсказуемые решения. При этом он резонно считался грунтовиком, но в последние сезоны на этом покрытии просел по результатам. Вдобавок трудно в полной мере оценить актуальные кондиции, так как недавно около месяца Давидович-Фокина пропустил из-за травмы.
Резюмируя, видим хороший шанс для Рублёва наконец-то обыграть испанца в более-менее спокойном режиме. Оптимальную форму Давидович-Фокина точно пока не набрал, поэтому с учетом коэффициентов попробуем пари на П1.