Каспер Рууд – Роман Сафиуллин, 25 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Каспер Рууд – Роман Сафиуллин, 25 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Россиянин стал победителем квалификации
Россиянин Роман Сафиуллин пробился в основную сетку «Ролан Гаррос» благодаря победе в квалификации. Но уже в первом круге ему будет противостоять грозный соперник – норвежец Каспер Рууд. Без сенсации?

Дата / Время: 25.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Ролан Гаррос» (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Победитель этого матча во втором круге встретится с сильнейшим из пары Хамад Меджедович (Сербия) – Янник Ханфманн (Германия).

Каспер Рууд

27 лет, 17-я ракетка мира, 15-й номер посева

Бывшая вторая ракетка мира. Победитель 14 турниров ATP, в том числе 12 грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до финала в Риме, полуфинала в Женеве и четвертьфинала в Мадриде. На Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2026 г. одержал 20 побед при 11 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в 2022 и 2023 гг., когда доходил до финала. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.

Роман Сафиуллин

28 лет, 142-я ракетка мира

Не брал титулов на уровне ATP и не поднимался выше 36-й позиции в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне выступал только на «Челленджерах» и выиграл грунтовые в Оэйраше и Маутхаузене. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в 2021 г., когда дошел до второго круга. В прошлом сезоне вылетел на стартовой стадии.

Личные встречи

Спортсмены ранее провели один официальный очный матч. На хардовом турнире в Торонто-2025 Рууд победил со счетом 6:3, 6:3.

Ставки на исход

Букмекеры считают явным фаворитом норвежца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,11 на его победу и 6,50 на успех россиянина.

Ставки на тоталы

Единственный очный матч спортсменов продлился 18 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,95 на ТБ (32,5) и 1,85 на ТМ (32,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа РуудаПобеда СафиуллинаТБ (32,5)ТМ (32,5)
WINLINE1,116,501,951,85

Прогноз и ставка

Сафиуллин впечатлил в квалификации, но едва ли это серьёзно повлияет на расклад сил в противостоянии с Руудом. Норвежец – один из сильнейших грунтовиков мира, и в нынешнем сезоне он об этом вспомнил. Рууд стабилизировал результаты на данном покрытии и сильно провел турниры перед «Ролан Гаррос».

Возможно, локально россиянин поборется, но даже выигранный сет от него будет сродни сенсации. Рискнем предположить, что Рууд в итоге одержит победу и уложится в 34 гейма.

