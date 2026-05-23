Каспер Рууд – Роман Сафиуллин, 25 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Россиянин Роман Сафиуллин пробился в основную сетку «Ролан Гаррос» благодаря победе в квалификации. Но уже в первом круге ему будет противостоять грозный соперник – норвежец Каспер Рууд. Без сенсации?

Дата / Время: 25.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Ролан Гаррос» (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player