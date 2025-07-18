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17 июля 14:04ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Каспер Рууд — Хуан-Мануэль Серундоло, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гштааде

Аргентинец может удивить 13-ю ракетку мира
Руслан Ипполитов

18 июля в четвертьфинале турнира в швейцарском Гштааде (грунт) встретятся Каспер Рууд и Хуан-Мануэль Серундоло. 13-я ракетка мира из Норвегии получил первый номер посева и является записным фаворитом в борьбе за титул. Аргентинец лишь подбирается к перовой сотне мирового рейтинга, но обязательно постарается навязать борьбу именитому коллеге. Оцениваем шансы противников.

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Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 11:30 по московскому времени

Арена: «Рой Эмерсон Арена»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Каспер Рууд (26 лет, 13-я ракетка мира)

  • 1-й круг: освобожден от участия
  • 2-й круг: Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, 228) — 7:5, 7:6

Хуан-Мануэль Серундоло (23 года, 109-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Ян-Леннард Штруфф (Германия, 103) — 6:3, 3:6, 6:3
  • 2-й круг: Давид Гоффен (Бельгия, 50) — 5:7, 6:4, 6:1

Каспер Рууд (Норвегия)

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Экс-вторая ракетка мира. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. Финалист Открытого чемпионата Франции 2022 и 2023 годов. Финалист Открытого чемпионата США-2022. Победитель 13 турниров ATP в одиночном разряде. 

В текущем сезоне выиграл турнир в Мадриде (грунт). Финалист турнира в Далласе (хард). Четвертьфиналист турниров в Риме (грунт), Барселоне (грунт). 

На Уимблдоне снялся из-за травмы колена. На «Ролан Гаррос» выбыл по итогам второго раунда. На Australian Open проиграл во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина)

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Победитель одного турнира ATP и десяти турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Профессионал с 2018 года. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 79.

В 2025 году провел 12 матчей: 6 побед - 6 поражений. Дальше второго круга ни на одном турнире в текущем году не проходил. 

На «Ролан Гаррос» вылетел во втором раунде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники ранее никогда не встречались на турнира АТР.  

Ставки на исход

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Эксперты PARI в котировках явное предпочтение отдают норвежцу. Вероятность победы 13-й ракетки мира оценена коэффициентом 1,30. На аргентинца есть возможность поставить за 3.50.

Ставки на тотал

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Тотал больше 21.5 идет в линии за 1.83. Тотал меньше 21.5 предложен за 1,98

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

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Победа Рууда

Победа Серундоло

ТБ 21.5

ТМ 21.5

PARI

1.30

3.50

1.83

1.98

Прогноз и ставка

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Первая ракетка турнира будет фаворитом в Швейцарии в матче с любым соперником. В своей предыдущей встрече Рууд не выглядел идеально, пусть и выиграл в двух сетах. Но в противниках у норвежца был местный теннисист, что наложило определенный оттенок. Возможно, и в этот раз Каспер позволит конкуренту ощутить близость возможной победы хотя бы в одном из сетов, но вряд ли позволит воплотить это в жизнь. Наш выбор - 2:0 в пользу очевидного фаворита. С тайбрейками или без - не принципиально.

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