Каспер Рууд — Хуан-Мануэль Серундоло, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гштааде

18 июля в четвертьфинале турнира в швейцарском Гштааде (грунт) встретятся Каспер Рууд и Хуан-Мануэль Серундоло. 13-я ракетка мира из Норвегии получил первый номер посева и является записным фаворитом в борьбе за титул. Аргентинец лишь подбирается к перовой сотне мирового рейтинга, но обязательно постарается навязать борьбу именитому коллеге. Оцениваем шансы противников.

Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 11:30 по московскому времени

Арена: «Рой Эмерсон Арена»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Каспер Рууд (26 лет, 13-я ракетка мира)

1-й круг: освобожден от участия

2-й круг: Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, 228) — 7:5, 7:6

Хуан-Мануэль Серундоло (23 года, 109-я ракетка мира)