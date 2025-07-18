Каспер Рууд — Хуан-Мануэль Серундоло, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гштааде

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18 июля в четвертьфинале турнира в швейцарском Гштааде (грунт) встретятся Каспер Рууд и Хуан-Мануэль Серундоло. 13-я ракетка мира из Норвегии получил первый номер посева и является записным фаворитом в борьбе за титул. Аргентинец лишь подбирается к перовой сотне мирового рейтинга, но обязательно постарается навязать борьбу именитому коллеге. Оцениваем шансы противников.
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Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 11:30 по московскому времени
Арена: «Рой Эмерсон Арена»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Каспер Рууд (26 лет, 13-я ракетка мира)
Хуан-Мануэль Серундоло (23 года, 109-я ракетка мира)
Экс-вторая ракетка мира. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. Финалист Открытого чемпионата Франции 2022 и 2023 годов. Финалист Открытого чемпионата США-2022. Победитель 13 турниров ATP в одиночном разряде.
В текущем сезоне выиграл турнир в Мадриде (грунт). Финалист турнира в Далласе (хард). Четвертьфиналист турниров в Риме (грунт), Барселоне (грунт).
На Уимблдоне снялся из-за травмы колена. На «Ролан Гаррос» выбыл по итогам второго раунда. На Australian Open проиграл во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Победитель одного турнира ATP и десяти турниров ATP Challenger в одиночном разряде. Профессионал с 2018 года. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 79.
В 2025 году провел 12 матчей: 6 побед - 6 поражений. Дальше второго круга ни на одном турнире в текущем году не проходил.
На «Ролан Гаррос» вылетел во втором раунде.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники ранее никогда не встречались на турнира АТР.
Тотал больше 21.5 идет в линии за 1.83. Тотал меньше 21.5 предложен за 1,98.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
Первая ракетка турнира будет фаворитом в Швейцарии в матче с любым соперником. В своей предыдущей встрече Рууд не выглядел идеально, пусть и выиграл в двух сетах. Но в противниках у норвежца был местный теннисист, что наложило определенный оттенок. Возможно, и в этот раз Каспер позволит конкуренту ощутить близость возможной победы хотя бы в одном из сетов, но вряд ли позволит воплотить это в жизнь. Наш выбор - 2:0 в пользу очевидного фаворита. С тайбрейками или без - не принципиально.