Ведомости
Спорт

ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Елена Рыбакина – Мирра Андреева, 18 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Штутгарте

Обновлено:
Первые ракетки Казахстана и России
Александр Бокулёв
Рыбакина - Андреева
Рыбакина - Андреева
Winline
5/5Рейтинг
3000 ₽Бонус
ОбзорСайт

В полуфинале грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте встретятся Елена Рыбакина и Мирра Андреева. Кто окажется сильнее в противостоянии первых ракеток Казахстана и России?

Дата / Время: 18.04.2026, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: Porsche Arena, Центральный корт (Штутгарт, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Елена Рыбакина (26 лет, 2-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Диана Шнайдер (Россия) – 6:3, 6:4
  • 1/4 финала: Лейла Фернандес (Канада) – 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6)

Мирра Андреева (18 лет, 9-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: Елена Остапенко (Латвия) – 5:7, 6:2, 6:4
  • 2-й круг: Алисия Паркс (США) – 7:6 (7:3), 6:3
  • 1/4 финала: Ига Швёнтек (Польша, 3) – 3:6, 6:4, 6:3

Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Элина Свитолина (Украина, 4) – Каролина Мухова (Чехия, 7)

Елена Рыбакина

Свернуть

Победительница 12 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022 и последнего Australian Open. Четыре титула взяла на грунте. В нынешнем сезоне, помимо победы на Australian Open, на харде дошла до финала в Индиан-Уэллсе и полуфинала в Майами. Всего в 2026 г. одержала 23 победы при пяти поражениях. Турнир в Штутгарте выиграла в 2024 г., а в прошлом сезоне пропустила.

Мирра Андреева

Свернуть

Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а на грунте – в Линце. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 21 победу при шести поражениях. В турнире в Штутгарте участвовала в прошлом году и вылетела во втором круге.

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки ранее провели три официальных очных матча, все – на харде. Первую встречу выиграла Рыбакина, следующие две – Андреева.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают фавориткой казахстанку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,77 на её победу и 2,15 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

Свернуть

Два из трех очных матчей спортсменок продлились три сета. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,98 на ТБ (22,5) и 1,82 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа РыбакинойПобеда АндреевойТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,772,151,981,82

Прогноз и ставка

Свернуть

Обе спортсменки провели тяжелейшие трехсетовые четвертьфиналы и одержали волевые победы. При этом у Андреевой был больший запас прочности, а Рыбакина допустила столько ошибок, что сама потом удивлялась, как вообще смогла обыграть Фернандес. Казахстанке даже пришлось уходить с нескольких матчболов.

После такого с учетом меньшего времени для отдыха возникают сомнения в свежести первой ракетки турнира. Вероятно, как минимум локальных провалов в полуфинале Рыбакина не избежит, тем более если подача будет нестабильной. Андреева же разогналась на грунте так качественно, что остановить её – задача со звездочкой для любой теннисистки.

Резюмируя, ждем конкурентный матч на ТБ (20,5), в котором россиянку точно не стоит воспринимать андердогом.

