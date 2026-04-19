Елена Рыбакина – Мирра Андреева, 18 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Штутгарте

Обе спортсменки провели тяжелейшие трехсетовые четвертьфиналы и одержали волевые победы. При этом у Андреевой был больший запас прочности, а Рыбакина допустила столько ошибок, что сама потом удивлялась, как вообще смогла обыграть Фернандес. Казахстанке даже пришлось уходить с нескольких матчболов.

После такого с учетом меньшего времени для отдыха возникают сомнения в свежести первой ракетки турнира. Вероятно, как минимум локальных провалов в полуфинале Рыбакина не избежит, тем более если подача будет нестабильной. Андреева же разогналась на грунте так качественно, что остановить её – задача со звездочкой для любой теннисистки.

Резюмируя, ждем конкурентный матч на ТБ (20,5), в котором россиянку точно не стоит воспринимать андердогом.