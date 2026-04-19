Елена Рыбакина – Мирра Андреева, 18 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Штутгарте

В полуфинале грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте встретятся Елена Рыбакина и Мирра Андреева. Кто окажется сильнее в противостоянии первых ракеток Казахстана и России?
Дата / Время: 18.04.2026, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: Porsche Arena, Центральный корт (Штутгарт, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Елена Рыбакина (26 лет, 2-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Мирра Андреева (18 лет, 9-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Элина Свитолина (Украина, 4) – Каролина Мухова (Чехия, 7)
Победительница 12 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022 и последнего Australian Open. Четыре титула взяла на грунте. В нынешнем сезоне, помимо победы на Australian Open, на харде дошла до финала в Индиан-Уэллсе и полуфинала в Майами. Всего в 2026 г. одержала 23 победы при пяти поражениях. Турнир в Штутгарте выиграла в 2024 г., а в прошлом сезоне пропустила.
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а на грунте – в Линце. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 21 победу при шести поражениях. В турнире в Штутгарте участвовала в прошлом году и вылетела во втором круге.
Спортсменки ранее провели три официальных очных матча, все – на харде. Первую встречу выиграла Рыбакина, следующие две – Андреева.
Букмекеры считают фавориткой казахстанку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,77 на её победу и 2,15 на успех россиянки.
Два из трех очных матчей спортсменок продлились три сета. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,98 на ТБ (22,5) и 1,82 на ТМ (22,5).
Обе спортсменки провели тяжелейшие трехсетовые четвертьфиналы и одержали волевые победы. При этом у Андреевой был больший запас прочности, а Рыбакина допустила столько ошибок, что сама потом удивлялась, как вообще смогла обыграть Фернандес. Казахстанке даже пришлось уходить с нескольких матчболов.
После такого с учетом меньшего времени для отдыха возникают сомнения в свежести первой ракетки турнира. Вероятно, как минимум локальных провалов в полуфинале Рыбакина не избежит, тем более если подача будет нестабильной. Андреева же разогналась на грунте так качественно, что остановить её – задача со звездочкой для любой теннисистки.
Резюмируя, ждем конкурентный матч на ТБ (20,5), в котором россиянку точно не стоит воспринимать андердогом.