Элина Свитолина – Каролина Мухова, 18 апреля: прогноз на полуфинал турнира в Штутгарте

В субботу, 18 апреля, в полуфинале грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте встретятся украинка Элина Свитолина и чешка Каролина Мухова. Кто одержит победу и продолжит борьбу за титул?
Дата / Время: 18.04.2026, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: Porsche Arena, Центральный корт (Штутгарт, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Элина Свитолина (31 год, 7-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Каролина Мухова (29 лет, 12-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 1) / Лейла Фернандес (Канада) – Мирра Андреева (Россия, 6)
Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 19 турниров WTA, в том числе семи грунтовых. В нынешнем сезоне на харде взяла титул в Окленде, на Australian Open и в Индиан-Уэллсе дошла до полуфинала, в Дубае – до финала. Всего в 2026 г. одержала 22 победы при пяти поражениях. На турнире в Штутгарте уже повторила лучший результат 2021 г., когда выступала на этих соревнованиях в прошлый раз.
Выиграла два турнира WTA в одиночном разряде, оба – на харде. В нынешнем сезоне взяла титул в Дохе, на Australian Open дошла до четвертого круга, а в Брисбене и Майами – до полуфинала. Всего в 2026 г. одержала 21 победу при четырех поражениях. На турнире в Штутгарте уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне эти соревнования пропустила.
Спортсменки ранее провели три официальных очных матча: два – на харде, один – на траве. Во всех случаях побеждала Свитолина.
Букмекеры считают фавориткой украинку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,82 на её победу и 2,08 на успех чешки.
Два последних очных матча спортсменок продлились не менее 22 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,80 на ТБ (21,5) и 2,00 на ТМ (21,5).
Свитолина и Мухова прекрасно сочетают опыт и мастерство. Вдобавок это ментально сильные теннисистки. Неслучайно нынешний сезон складывается для обеих стабильно хорошо. Они регулярно доходят до высоких стадий на топовых турнирах, и Штутгарт не стал исключением.
У Свитолиной значительное преимущество по личным встречам, которое нельзя игнорировать. Тем более с учетом того, что Мухова её вовсе ни разу не обыгрывала. Но, пожалуй, это единственный фактор, который формально делает украинку фавориткой. В остальном соперницы выглядят примерно равными и достойными друг друга. Ждем, что матч продлится не менее двух десятков геймов.