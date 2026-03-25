Елена Рыбакина – Джессика Пегула, 25 марта: прогноз на четвертьфинал турнира в Майами

Все очные матчи этих спортсменок продлились не меньше 19 геймов. И едва ли стоит ожидать прекращения данной серии. Теннисистки достойны друг друга, а потому наверняка мы увидим красивую борьбу. Рыбакина удерживает прекрасную форму, но и Пегула привычно хороша – неслучайно это одна из самых стабильных представительниц мирового тура.

В Майами обе спортсменки пока не отдали ни сета. Рыбакина суммарно проиграла лишь 17 геймов, Пегула – 10 (при одной победе на отказе). Главный козырь казахстанки – подача. И если он будет работать, то даже универсальность и опыт вряд ли помогут американке. Но Пегула – спортсменка, которая в любой момент может воспользоваться минимальными ошибками соперниц и перехватить инициативу. Так что остановимся всё же не на исходе, а на тотале. Ждем минимум 21 гейм.