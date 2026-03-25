Елена Рыбакина – Джессика Пегула, 25 марта: прогноз на четвертьфинал турнира в Майами

Казахстанка выиграла три последние очные матчи
Александр Бокулёв

На втором подряд турнире WTA-1000 казахстанка Елена Рыбакина и американка Джессика Пегула встретятся в четвертьфинале. Сумеет ли уроженка Москвы и в этот раз одержать победу?

Дата / Время: 25.03.2026, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Hard Rock Stadium, стадион (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Елена Рыбакина (26 лет, 2-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Марта Костюк (Украина, 27) – 6:3, 6:4
  • 4-й круг: Талия Гибсон (Австралия) – 6:2, 6:2

Джессика Пегула (32 года, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Франческа Джонс (Великобритания) – 6:1, 3:0, отказ
  • 3-й круг: Лейла Фернандес (Канада, 26) – 6:2, 6:2
  • 4-й круг: Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:4, 6:1

Победительница этого матча в 1/2 финала встретится с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Хейли Баптист (США)

Елена Рыбакина

Победительница 12 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022 и последнего Australian Open. Семь титулов взяла на харде. В нынешнем сезоне, помимо победы на Australian Open, дошла до финала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала в Брисбене и Дохе. Всего в 2026 г. одержала 20 побед при четырех поражениях. На турнире в Майами доходила до финала в 2023 и 2024 гг., а в прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Джессика Пегула

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла 10 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе семь хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Дубае, дошла до полуфинала на Australian Open и в Брисбене. Всего в 2026 г. одержала 19 побед при трех поражениях. На турнире в Майами лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до финала.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели восемь официальных очных матчей, все – на харде. Рыбакина одержала пять побед, Пегула – три. В нынешнем сезоне казахстанка выиграла обе встречи с американкой.

Ставки на исход

Букмекеры считают фавориткой Рыбакину. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,62 на её победу и 2,42 на успех Пегулы.

Ставки на тоталы

Семь последних очных матчей спортсменок продлились минимум 20 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,88 на ТБ (22,5) и 1,92 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа РыбакинойПобеда ПегулыТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,622,421,881,92

Прогноз и ставка

Все очные матчи этих спортсменок продлились не меньше 19 геймов. И едва ли стоит ожидать прекращения данной серии. Теннисистки достойны друг друга, а потому наверняка мы увидим красивую борьбу. Рыбакина удерживает прекрасную форму, но и Пегула привычно хороша – неслучайно это одна из самых стабильных представительниц мирового тура.

В Майами обе спортсменки пока не отдали ни сета. Рыбакина суммарно проиграла лишь 17 геймов, Пегула – 10 (при одной победе на отказе). Главный козырь казахстанки – подача. И если он будет работать, то даже универсальность и опыт вряд ли помогут американке. Но Пегула – спортсменка, которая в любой момент может воспользоваться минимальными ошибками соперниц и перехватить инициативу. Так что остановимся всё же не на исходе, а на тотале. Ждем минимум 21 гейм.

