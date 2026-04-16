Елена Рыбакина – Диана Шнайдер, 16 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

Две уроженки России
Россиянка Диана Шнайдер с победы стартовала на грунтовом турнире WTA-500 в Штутгарте. Дальше ей предстоит встреча с казахстанкой Еленой Рыбакиной. Вице-лидер мирового рейтинга на правах первой сеяной автоматически вышла во второй круг. Какие коэффициенты предлагают букмекеры на этот матч?

Дата / Время: 16.04.2026, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: Porsche Arena, Центральный корт (Штутгарт, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Елена Рыбакина (26 лет, 2-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –

Диана Шнайдер (22 года, 19-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Тамара Корпач (Германия) – 6:3, 6:1

Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Лейла Фернандес (Канада) – Зейнеп Сёнмез (Турция) / Жасмин Паолини (Италия, 5)

Елена Рыбакина

Победительница 12 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022 и последнего Australian Open. Четыре титула взяла на грунте. В нынешнем сезоне, помимо победы на Australian Open, на харде дошла до финала в Индиан-Уэллсе и полуфинала в Майами. Всего в 2026 г. одержала 21 победу при пяти поражениях. Турнир в Штутгарте выиграла в 2024 г., а в прошлом сезоне пропустила.

Диана Шнайдер

Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. Выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде (один из них – на грунте). В нынешнем сезоне на харде дошла до полуфинала в Брисбене, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 11 побед при восьми поражениях. На турнире в Штутгарте уже повторила свой лучший результат, показанный в прошлом сезоне.

Личные встречи

Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой казахстанку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,23 на её победу и 4,20 на успех россиянки.

Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,77 на ТБ (19,5) и 2,03 на ТМ (19,5).

 Победа РыбакинойПобеда ШнайдерТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,234,201,772,03

Рыбакиной только предстоит открыть грунтовый сезон, поэтому может потребоваться время, чтобы поймать соревновательный тонус на новом покрытии. Шнайдер же успела выступить в Чарльстоне, где дошла до четвертьфинала и упорной борьбе проиграла Джессике Пегула. А в Штутгарте россиянка без особых проблем одержала разгромную победу в первом круге.

Похоже, на данном этапе сезона Шнайдер по силам навязать ощутимую борьбу Рыбакиной.  Рискнем предположить, что как минимум первый сет получится плотным и близким и продлится не менее девяти геймов.

