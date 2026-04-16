Елена Рыбакина – Диана Шнайдер, 16 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

Партнерский проект
Россиянка Диана Шнайдер с победы стартовала на грунтовом турнире WTA-500 в Штутгарте. Дальше ей предстоит встреча с казахстанкой Еленой Рыбакиной. Вице-лидер мирового рейтинга на правах первой сеяной автоматически вышла во второй круг. Какие коэффициенты предлагают букмекеры на этот матч?
Дата / Время: 16.04.2026, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: Porsche Arena, Центральный корт (Штутгарт, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Елена Рыбакина (26 лет, 2-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Диана Шнайдер (22 года, 19-я ракетка мира)
Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с сильнейшей из пары Лейла Фернандес (Канада) – Зейнеп Сёнмез (Турция) / Жасмин Паолини (Италия, 5)
Победительница 12 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022 и последнего Australian Open. Четыре титула взяла на грунте. В нынешнем сезоне, помимо победы на Australian Open, на харде дошла до финала в Индиан-Уэллсе и полуфинала в Майами. Всего в 2026 г. одержала 21 победу при пяти поражениях. Турнир в Штутгарте выиграла в 2024 г., а в прошлом сезоне пропустила.
Серебряная медалистка Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. Выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде (один из них – на грунте). В нынешнем сезоне на харде дошла до полуфинала в Брисбене, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 11 побед при восьми поражениях. На турнире в Штутгарте уже повторила свой лучший результат, показанный в прошлом сезоне.
Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают явной фавориткой казахстанку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,23 на её победу и 4,20 на успех россиянки.
Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,77 на ТБ (19,5) и 2,03 на ТМ (19,5).
Рыбакиной только предстоит открыть грунтовый сезон, поэтому может потребоваться время, чтобы поймать соревновательный тонус на новом покрытии. Шнайдер же успела выступить в Чарльстоне, где дошла до четвертьфинала и упорной борьбе проиграла Джессике Пегула. А в Штутгарте россиянка без особых проблем одержала разгромную победу в первом круге.
Похоже, на данном этапе сезона Шнайдер по силам навязать ощутимую борьбу Рыбакиной. Рискнем предположить, что как минимум первый сет получится плотным и близким и продлится не менее девяти геймов.