Партнерский проект

Елена Рыбакина – Элина Свитолина, 14 марта: прогноз на полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Нас ждет максимально конкурентный матч?
Чешка Линда Носкова весьма неожиданно дошла до полуфинала хардового турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Путевку в решающий матч она оспорит с белоруской Ариной Соболенко – лидером мирового рейтинга. На этот раз без сюрприза?

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Дата / Время: 14.03.2026, не ранее 02:00 по московскому времени

Арена: Indian Wells Tennis Garden, Корт №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Елена Рыбакина (26 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Хейли Баптист (США) – 7:6 (7:5), 2:6, 6:2
  • 3-й круг: Марта Костюк (Украина, 28) – 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Сонай Картал (Великобритания) – 6:4, 4:3, отказ
  • 1/4 финала: Джессика Пегула (США, 5) – 6:1, 7:6 (7:4)

Элина Свитолина (31 год, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Лаура Зигемунд (Германия) – 7:6 (7:5), 4:6, 6:3
  • 3-й круг: Эшлин Крюгер (США) – 6:4, 6:2
  • 4-й круг: Катерина Синякова (Чехия) – 6:1, 1:1, отказ
  • 1/4 финала: Ига Швёнтек (Польша, 2) – 6:2, 4:6, 6:4

Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Линда Носкова (Чехия, 14)

Елена Рыбакина

Победительница 12 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022 и последнего Australian Open. Семь титулов взяла на харде. В нынешнем сезоне, помимо победы на Australian Open, дошла до четвертьфинала в Брисбене и Дохе. Всего в 2026 г. одержала 16 побед при трех поражениях. Турнир в Индиан-Уэллсе выиграла в 2023 г., а в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Элина Свитолина

Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 19 турниров WTA, в том числе 12 хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Окленде, на Australian Open дошла до полуфинала, в Дубае – до финала. Всего в 2026 г. одержала 19 побед при трех поражениях. Уже повторила свой лучший результат в Индиан-Уэллсе, ранее показанный в 2019 г. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсменки ранее провели шесть официальных очных матчей. Единственную встречу на харде выиграла Свитолина, обе травяные забрала Рыбакина. На грунте украинка одержала две победы, казахстанка – одну.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой Рыбакину. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,35 на её победу и 3,25 на успех Свитолиной.

Ставки на тоталы

Пять из шести очных матчей спортсменок продлились минимум 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,80 на ТБ (21,5) и 2,02 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа РыбакинойПобеда СвитолинойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,353,251,802,02

Прогноз и ставка

На корте встретятся одни из самых стабильных теннисисток сезона. Рыбакина уже обеспечила себе дебют на второй позиции мирового рейтинга. Когда казахстанка здорова, она порой вовсе выглядит сильнейшей теннисисткой планеты. Свитолина же раз за разом доказывает, что способна проходить любых соперниц. Опыт украинки в сочетании с характером и универсальными навыками делает её одной из самых неуступчивых теннисисток тура.

Похоже, односторонним матч просто не может быть. Иногда Рыбакина будет брать свое фирменными эйсами и мощными ударами, а порой уже Свитолина будет царить в длительных розыгрышах. Полагаем, в таких обстоятельствах есть смысл заиграть плюсовую фору по геймам через украинку. 

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer292 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer108 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer292 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer292 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer292 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer292 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer292 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё