Елена Рыбакина – Элина Свитолина, 14 марта: прогноз на полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Чешка Линда Носкова весьма неожиданно дошла до полуфинала хардового турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Путевку в решающий матч она оспорит с белоруской Ариной Соболенко – лидером мирового рейтинга. На этот раз без сюрприза?
Дата / Время: 14.03.2026, не ранее 02:00 по московскому времени
Арена: Indian Wells Tennis Garden, Корт №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Елена Рыбакина (26 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Элина Свитолина (31 год, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Линда Носкова (Чехия, 14)
Победительница 12 турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022 и последнего Australian Open. Семь титулов взяла на харде. В нынешнем сезоне, помимо победы на Australian Open, дошла до четвертьфинала в Брисбене и Дохе. Всего в 2026 г. одержала 16 побед при трех поражениях. Турнир в Индиан-Уэллсе выиграла в 2023 г., а в прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 19 турниров WTA, в том числе 12 хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Окленде, на Australian Open дошла до полуфинала, в Дубае – до финала. Всего в 2026 г. одержала 19 побед при трех поражениях. Уже повторила свой лучший результат в Индиан-Уэллсе, ранее показанный в 2019 г. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.
Спортсменки ранее провели шесть официальных очных матчей. Единственную встречу на харде выиграла Свитолина, обе травяные забрала Рыбакина. На грунте украинка одержала две победы, казахстанка – одну.
Букмекеры считают явной фавориткой Рыбакину. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,35 на её победу и 3,25 на успех Свитолиной.
Пять из шести очных матчей спортсменок продлились минимум 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,80 на ТБ (21,5) и 2,02 на ТМ (21,5).
На корте встретятся одни из самых стабильных теннисисток сезона. Рыбакина уже обеспечила себе дебют на второй позиции мирового рейтинга. Когда казахстанка здорова, она порой вовсе выглядит сильнейшей теннисисткой планеты. Свитолина же раз за разом доказывает, что способна проходить любых соперниц. Опыт украинки в сочетании с характером и универсальными навыками делает её одной из самых неуступчивых теннисисток тура.
Похоже, односторонним матч просто не может быть. Иногда Рыбакина будет брать свое фирменными эйсами и мощными ударами, а порой уже Свитолина будет царить в длительных розыгрышах. Полагаем, в таких обстоятельствах есть смысл заиграть плюсовую фору по геймам через украинку.